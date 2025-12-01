Hon ringer fel telefonnummer för Thanksgiving ... och skapar en osannolik vänskap som har varat i 10 år.

År 2016 skickade Wanda Dench, en mormor från Arizona, av misstag en inbjudan till Jamal Hinton, en 17-årig tonåring, istället för sitt barnbarn. Rörd av hans lekfulla svar välkomnade hon honom till bordet och beseglade därmed en vänskap som nu varat i 10 år.

Misstaget som förändrade allt

Wanda Dench sms:ade fel nummer och fick detta svar från Jamal Hinton: ”Vem är du?” Hon svarade: ”Din mormor!” tillsammans med en selfie. Jamal Hinton skickade sedan sin egen: ”Du är inte min mormor, men kan jag komma ändå?” Hon tackade ja, trogen mormödrarnas anda som matar alla. Det som kunde ha förblivit en enkel anekdot blev en tradition: varje år återvänder Jamal för att dela Thanksgiving-middag med Wanda och hennes familj.

En omedelbar och varaktig kontakt

Under deras första Thanksgiving-måltid var kopplingen mellan sjuttioåringen och tonåringen omedelbar. Trots Wandas sjukdom (bröstcancer) och förlusten av hennes man träffades de varje Thanksgiving, delade måltider, lekar och tacksamhet runt familjebordet. Deras slumpmässiga möte utvecklades till en genuin vänskap, som firades av miljontals internetanvändare som rördes av denna berättelse om oväntad vänlighet och ett band som skapades av en slump.

Glad Thanksgiving‼️‼️2016-2026 🎬10 år senare‼️ pic.twitter.com/24iJ1Ixuwp — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 28 november 2025

En tradition som inspirerar världen

Jamal publicerar deras återförening årligen på X (tidigare Twitter) och berör miljontals människor: "Det är ödet", anförtror Wanda. Även virtuellt under hennes cellgiftsbehandling består deras band, de organiserar samtal och håller vid liv lågan av en vänskap som föddes ur ett slumpmässigt telefonsamtal. Med tiden blir deras berättelse en symbol för hopp: att vänlighet kan uppstå när som helst, även från ett meddelande som skickats av misstag. Och varje år, när Thanksgiving närmar sig, påminner deras foto sida vid sida världen om att familjen också kan välja sig själv.

Bortom en enkel viral anekdot

Den här berättelsen sträcker sig bortom sociala medier: Wanda skaffar sig en tatuering med Jamals hjälp, medan han blir baskettränare och programledare. Deras genuina vänskap, en symbol för enighet i en splittrad värld, är till och med föremål för en Netflix-film under utveckling. Och medan deras dagliga liv utvecklas, återstår en sak: detta tysta löfte att finnas där för varandra. Varje foto, varje delat skratt tjänar som en påminnelse om att vissa kontakter inte har något att tacka blod, utan allt vänlighet och slumpen. Ett enkelt felaktigt nummer som, år senare, fortsätter att inspirera dem som fortfarande drömmer om oväntade och djupt mänskliga kontakter.

Glad Thanksgiving från MIN FAMILJ till er 💞 Vi önskar alla @dench_wanda ett snabbt och hälsosamt tillfrisknande. Årskurs 9 gick inte som planerat men vi kommer tillbaka bättre än någonsin för årskurs 10. Vi ses nästa år! 🦃🏡❤️ pic.twitter.com/GjHfb6hCE0 — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 29 november 2024

Kort sagt, ett enkelt sms skickat till fel nummer skapade ett band som trotsar tid, svårigheter och generationsskillnader. Tio år senare bevisar Wanda och Jamal att en till synes obetydlig gest kan öppna dörren till en djup vänskap, kapabel att värma hjärtan lika mycket som vilken julmåltid som helst. Deras berättelse påminner oss om att de vackraste mötena ibland uppstår där vi minst anar dem – och att Thanksgiving i slutändan firar slumpen lika mycket som tacksamhet.