Snart är det ett meteorregn på väg, ett ovanligt fenomen man inte får missa.

Samhället
Fabienne Ba.
Neale LaSalle/Pexels

Natten den 13-14 december 2025 kommer himlen att lysa upp av en av årets mest spektakulära meteorregnar: Geminiderna. Upp till 150 meteorer i timmen förväntas slingra sig över himlen och erbjuda en fascinerande uppvisning.

En stor astronomisk händelse i december

I motsats till vad många tror är meteorregn inte begränsade till sommaren. Geminiderna, som vanligtvis är aktiva från 4 till 17 december, kan mäta sig med den berömda Perseidernas intensitet i augusti. Detta meteorregn härrör från stoftet som lämnats kvar av asteroiden 3200 Phaethon, en kropp som permanent omges av ett moln av steniga partiklar som antänds när de kommer in i jordens atmosfär.

Ett exceptionellt antal stjärnfall

Showen kommer att vara särskilt intensiv i år, med en topp uppskattad till 150 meteorer per timme runt klockan 03:00 den 14 december. Denna höga hastighet möjliggör observation av en imponerande frekvens av ljusa stjärnfall, vissa vita, andra färgade med gula, blå, röda eller gröna nyanser.

Tips för att observera Geminiderna

För att fullt ut uppskatta den himmelska magin, förbered dig på en sval natt genom att ta med varma kläder och filtar. Det är också lämpligt att komma bort från stadsområden med kraftig ljusförorening och titta mot stjärnbilden Tvillingarna, det tydliga ursprunget för meteorerna. Tur och tålamod kommer att vara dina bästa allierade när det gäller att önska sig ett stjärnfall under denna exceptionella himmelska händelse.

Sammanfattningsvis är Geminiderna en årlig händelse som inte får missas, ett sällsynt ögonblick av skönhet som avslutar år 2025 genom att lysa upp natthimlen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
