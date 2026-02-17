Avvisad på LinkedIn köper hon biljetter till en match och får äntligen ett kontrakt

Efter att ha fått upprepade avslag online bestämde sig stylisten Marisa Lauren för att ändra sin strategi. Hennes initiativ, som delades på TikTok, väckte snabbt uppmärksamhet.

Ansökningar som förblev obesvarade

Liksom många kreativa yrkesverksamma försökte Marisa Lauren, känd på TikTok som @marisamenist, inledningsvis den traditionella vägen. Hon förklarar att hon kontaktade NBA-spelare via LinkedIn i hopp om att erbjuda sina tjänster som stylist. Trots hennes upprepade försök förblev hennes meddelanden obesvarade.

I en bransch där image är av största vikt kan det vara komplicerat att få ett första kontrakt, särskilt utan ett starkt nätverk inom professionell sport. Istället för att ge upp valde Marisa Lauren att ompröva sin strategi.

Ett oväntat initiativ på Madison Square Garden

Det var genom att köpa biljetter till planen (vilket erbjöd en oöverträffad utsikt över planen) till en New York Knicks-match som den unga kvinnan bestämde sig för att göra kontakten. Sätena närmast planen ger maximal sikt och möjliggör ibland direkt interaktion med spelarna. Matchen spelades på Madison Square Garden i New York, den ikoniska NBA-arenan och Knicks hemmaarena. Genom att positionera sig vid planen hoppades Marisa Lauren kunna presentera sitt arbete personligen, där hennes digitala budskap inte hade räckt till.

I en video som publicerats på TikTok håller hon upp sin telefonskärm mot NBA-spelare som sitter bredvid planen. Ett meddelande visas i stor stil: "Kan jag styla dig?" Ett enkelt, direkt och effektivt tillvägagångssätt. Klippet har genererat många reaktioner, allt från beundran för hennes djärvhet till frågor om kostnaden för en sådan operation.

När sociala medier blir en ekokammare

Videon, som delades på TikTok och Instagram, blev snabbt viral och illustrerade en växande trend: yrkesverksamma som visar upp sina resor och försök att slå sig in i konkurrensutsatta områden. På sitt konto berättar stylisten hur hon slutligen fick ett kontrakt efter detta initiativ. Marisa Lauren har inte offentligt detaljerat alla villkor i avtalet, men uppger att hennes närvaro på matchen gjorde det möjligt för henne att skapa en avgörande kontakt.

Hennes berättelse belyser hur sociala medier kan fungera som en portfolio, ett nätverk och en synlighetsmekanismen. Genom att dela med sig av sina erfarenheter förvandlar hon en riskabel chansning till en inspirerande berättelse för andra kreatörer som står inför avslag.

Stil, den nya utmaningen för NBA-spelare

I flera år har mode spelat en allt viktigare roll i NBA. Spelarnas ankomst till arenan, ofta fotograferad och delad på sociala medier, har blivit veritabla improviserade modevisningar. Idrottare som New York Knicks odlar noggrant sin offentliga image, medvetna om att deras stil bidrar till deras personliga varumärke. Att samarbeta med en stylist gör det möjligt för dem att förfina denna visuella identitet, som granskas desto mer i Instagrams och TikToks tidsålder.

I detta sammanhang är Marisa Laurens tillvägagångssätt en del av en dynamik där sport och mode i allt högre grad möts. Aktörer, som har blivit kulturella figurer utanför fältet, mångdubblar sina samarbeten med designers och imagekonsulter.

Våga bryta sig ur det traditionella ramverket

Den här stylistens berättelse illustrerar en samtida verklighet: rekrytering förlitar sig inte längre enbart på formella kanaler. Även om LinkedIn fortfarande är ett centralt verktyg för många yrkesverksamma, garanterar det inte tillgång till eftertraktade talanger. Genom att investera i platser utanför domstolen valde Marisa Lauren en direkt strategi. Detta strategiska val väcker också frågor om nya former av personligt entreprenörskap. Att skapa sina egna möjligheter, dokumentera processen och utnyttja viralitet: allt detta är element som omdefinierar de traditionella reglerna för kontraktsjakt.

Kort sagt, trots att hon blev avvisad på LinkedIn gav Marisa Lauren inte upp sitt mål. Genom att köpa biljetter till en New York Knicks-match förvandlade hon ett digitalt avslag till en konkret möjlighet. Hennes berättelse fungerar som en påminnelse om att inom den kreativa och sportliga industrin kan djärvhet och uthållighet ibland öppna dörrar som enbart onlinemeddelanden inte kan.