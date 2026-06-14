"Det här är inte humor": en trend med skämt om kvinnors kroppar upprör internetanvändare

I flera månader nu har en ny trend väckt debatt på sociala medier. Män poserar med mjölkkartonger i munnen och leker med storleken på kvinnors bröst. Medan vissa avfärdar det som ett enkelt skämt, ser många internetanvändare det som en ny form av kroppsskamning.

En viral trend som ingen är rolig med

Mekanismen är lika enkel som den är problematisk. Videorna , som delas av tusentals, spelar på det faktum att vissa kvinnor har större – eller tvärtom, mindre utvecklade – byster än andra. Allt detta presenteras humoristiskt, som enkelt "innehåll" utformat för att bli viralt. Men det är just det som är så chockerande. På sociala medier har många användare fördömt trenden och påpekat att den återigen reducerar kvinnor till en specifik del av sina kroppar. Det är en mekanism lika gammal som hånet självt, men en som samtida verktyg – korta virala videor, innehållsmonetisering, algoritmer – förstärker i massiv skala. Och gör det ännu svårare att kontrollera.

Kroppsskamning, en länge banaliserad form av våld

Utöver denna specifika trend belyser debatten den utlöser en bredare verklighet: den kvarstående kroppsuppfattningskulturen som kvinnor fortfarande är i stor utsträckning exponerade för, särskilt online. Enligt flera samhällsvetenskapliga studier som genomförts under senare år rapporterade upp till 90 % av de unga kvinnorna i undersökningen att de blivit måltavlor för oönskad hån eller kommentarer om sitt fysiska utseende. Konsekvenserna är många och väl dokumenterade: förändrad självbild, ätstörningar, social ångest och depression. Långt ifrån att vara bara "ironiskt" lämnar denna typ av hån bestående ärr, särskilt hos tonårsflickor – de primära användarna och måltavlorna för dessa plattformar.

Bumerangargumentet: "Men kvinnor gör det också."

Under videorna som kritiserar trenden återkommer ett argument i kommentarerna: kvinnor skämtar också om vissa manliga attribut. Därför, "varför kan vi inte göra narr av deras bröst?" Denna logik är detsamma som att säga att två fel leder till ett rätt.

Experternas svar är dock konsekvent. Body shaming, oavsett om det riktas mot kvinnor eller män, förblir en form av våld och en dominansmekanism – ofta härrörande från en känsla av osäkerhet hos den person som utövar det. Att svara med ömsesidigt hån desarmerar ingenting; det förlänger bara en cykel där förödmjukelse gradvis blir normen. Detta är i huvudsak precis vad kritiker av trenden anklagar dess förespråkare för att göra.

Mot kollektivt ansvar på sociala nätverk

Sociala medier frodas av popularitet, och själva dess arkitektur uppmuntrar viralitet – oavsett innehåll. Men innehållets viralitet är inte i sig ett moraliskt argument. En användare kan mycket väl välja att inte dela en trend som bygger på hur andra skildras. Detta är en poäng som redan betonats av flera feministiska grupper, som uppmanar användare att granska sin egen roll i spridningen av förödmjukande innehåll.

Det är också ett ansvar som plattformarna själva har svårt att ta på sig. Medan en del våldsamt eller explicit innehåll snabbt modereras, slinker sexistiska eller fettfobiska skämt fortfarande till stor del igenom de automatiska filtren.

Denna nya trend kommer säkerligen inte att gå till sociala mediers historia. Men den illustrerar implicit ett krav som förtjänar att betonas gång på gång: kvinnors kroppar – oavsett vad de är, oavsett form – är inte föremål för offentligt hån. Och yttrandefrihet bör aldrig användas för att rättfärdiga kollektivt hån.