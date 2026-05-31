Debatten om kvinnors kroppsbehåring blussar upp igen efter en borttagen scen med Margot Robbie

Kvinnors kroppsbehåring fortsätter (tyvärr) att vara ett hett ämne. Ett nyligen uttalande från den brittiska regissören, skådespelerskan och författaren Emerald Fennell har återuppväckt en återkommande debatt om skönhetsnormer och representationen av kvinnors kroppar i film. Orsaken: en scen som slutligen klipptes bort från hennes filmatisering av "Wuthering Heights", där karaktären som spelas av den australiska skådespelerskan Margot Robbie dök upp med orakade armhålor.

En borttagen scen som väcker diskussion

I denna nya filmatisering av Emily Brontës berömda roman spelar Margot Robbie Cathy Earnshaw tillsammans med den australiensiske skådespelaren Jacob Elordi. I en intervju med The Guardian uttryckte regissören Emerald Fennell sin ånger över att en scen hon ansåg vara viktig tagits bort. Scenen refererade till ett enkelt historiskt faktum: på 1800-talet hade kvinnor inte de hårborttagningsmetoder vi känner till idag. För regissören bidrog det till karaktärens konsekvens och trovärdighet att visa hjältinnans naturliga kroppsbehåring.

Kroppens äkthet i centrum för saken

Denna passage var så viktig för Emerald Fennell eftersom den gick långt bortom estetik. Enligt henne handlade det främst om att realistiskt skildra en kvinna från sin tid, utan att projicera samtida skönhetsnormer på henne.

Detta uttalande belyser en debatt som regelbundet återkommer i film- och modevärlden: vilken plats bör ges naturliga kroppar på skärmen? Mellan visuella krav, kulturella normer och strävan efter autenticitet fortsätter frågan att vara splittrande. Än idag är kvinnors kroppsbehåring fortfarande ett kontroversiellt ämne, även om många kvinnor förespråkar en friare och mer personlig inställning till sitt utseende.

En populär succé trots blandade recensioner

Utöver kontroversen markerar "Wuthering Heights" en viktig milstolpe i Emerald Fennells karriär. Med nästan 242 miljoner dollar i globala biointäkter och en budget på uppskattningsvis 80 miljoner dollar har filmen etablerat sig som hans mest ambitiösa projekt hittills. Långfilmen, som varit tillgänglig för streaming sedan den 3 maj 2026, toppade snabbt listorna i USA. Medan kritikerna var oeniga om denna nytolkning av den litterära klassikern, omfamnade publiken den överväldigande.

Genom att dela sin ånger över filmens genomförande påminner Emerald Fennell oss om att representationer av kvinnors kroppar fortsätter att väcka starka reaktioner. Bakom en enda borttagen scen döljer sig en bredare reflektion över estetiska normer, självacceptans och kroppslig mångfald. Det är ytterligare ett bevis på att frågan om naturlighet på skärmen, även år 2026, fortfarande är ett "känsligt ämne".