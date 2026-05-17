"Jag kommer inte att förödmjuka dig inför män": hon avslöjar de 5 saker hon vägrar att göra som kvinna

På Instagram utlöste innehållsskaparen Chloé (@thegingerchloe) en våg av reaktioner med en video som var lika enkel som effektiv: 5 beteenden hon vägrar att anamma gentemot andra kvinnor. Bakom denna lista finns ett tydligt budskap: sluta med den ständiga konkurrensen och fokusera på att stödja varandra. Det är ett budskap som resonerar med en hel generation som är trött på dömande och jämförelser.

Systerskap, i praktiska termer

Systerskap är inte bara ett "militant koncept reserverat för feministiska debatter". På sociala medier håller det på att bli ett sant "sätt att leva". Och snarare än storslagna teoretiska uttalanden föredrar vissa innehållsskapare nu att prata om konkreta, vardagliga handlingar. Det är precis vad Chloé gjorde i sin virala Reel.

1. Sluta kritisera utseendet

Hennes första åtagande: att aldrig attackera en annan kvinnas utseende. För henne är det omöjligt att döma en kropp utan att känna till dess historia, dess hälsa eller dess osynliga sår. Det är ett sätt att påminna alla om att ingen kroppsform förtjänar att kommenteras eller förödmjukas, särskilt i ett samhälle som fortfarande är besatt av fysiska normer.

2. Vägrar att lägga all skuld på en kvinna

Andra regeln: lägg inte hela skulden för otrohet på en kvinna. När en man är otrogen mot sin partner vägrar Chloé att göra "den andra kvinnan" till den perfekta syndabocken. Detta är en utbredd social reflex som ofta frikänner mannen som faktiskt har svikit sitt åtagande.

3. Moderskapet är inte en offentlig angelägenhet

Hon tar också upp ett särskilt känsligt ämne: moderskapet. Att få barn, att inte vilja ha dem, att uppleva svårigheter att bli gravida… allt detta är intima realiteter som aldrig borde bli offentliga förhör. Chloé förklarar att hon föredrar att undvika påträngande frågor, medveten om den smärta som vissa kvinnor kan utstå i tystnad.

4. Slut på att trycka ner en kvinna för att behaga henne

En annan viktig poäng i hennes video är hennes kategoriska vägran att förnedra en annan kvinna för att få mäns godkännande. Chloé (@thegingerchloe) kritiserar specifikt dessa beteenden där vissa kvinnor försöker sticka ut genom att förödmjuka andra för att verka "annorlunda" eller mer tilltalande för män. Denna attityd har blivit allmänt kritiserad på sociala medier de senaste åren.

5. Fira framgång istället för att vara avundsjuk på den

Slutligen säger hon att hon vill fira andra kvinnors ambition och framgång snarare än att avundas dem. Professionell framgång, ekonomiskt oberoende, personliga projekt: för Chloé (@thegingerchloe) borde det vara en källa till kollektiv inspiration, inte ett hot, att se en kvinna lyckas.

En video som talar till många kvinnor

Kommentarerna efter hennes inlägg har mångdubblats. Många internetanvändare berättar att de redan upplevt dessa kommentarer eller erkänner att de ibland omedvetet deltagit i dessa dömande mekanismer. Denna framgång visar framför allt hur mycket dessa budskap resonerar idag.

Med den här listan förvandlar Chloé (@thegingerchloe) systerskap till något konkret och lättillgängligt. Inget behov av "storslagna slagord": ibland börjar stöd till andra kvinnor helt enkelt med att vägra lättsam kritik, förnedring eller giftiga jämförelser.