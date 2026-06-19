Dessa kvinnor bygger sina egna datorer för att undkomma algoritmerna

I en tid då våra telefoner, datorer och smartklockor inte längre är något annat än datautvinningsenheter har en generation unga kvinnor beslutat att distansera sig. På TikTok och Instagram bygger de sina egna datorer och placerar dem i snäckskal, sminkpaletter eller pärlbesatta kuvertväskor. Rörelsen, kallad "cyberdeck girls", har exploderat de senaste månaderna och har redan fått tiotals miljoner visningar. Bakom den rosa och pärlfärgade estetiken utvecklas ett genuint politiskt uttalande – feministiskt, antiövervakningsmässigt och djupt glädjefyllt.

Cyberdecks: en återgång till cyberpunkfiktionens rötter

Termen "cyberdeck" är långt ifrån oskyldig. Den myntades 1984 av science fiction-författaren William Gibson i hans kultroman "Neuromancer", där hackare navigerade i en digital matris med hjälp av miniatyriserade, hemmagjorda persondatorer. Fyrtio år senare har unga skapare tagit till sig konceptet, men den här gången har den mörka, industriella cyberpunk-estetiken lagts på is till förmån för en pastellpalett, rosa snäckskal och sjöjungfruliknande accenter.

I praktiken består ett cyberdeck av enkla komponenter: en Raspberry Pi-nanodator (ett elektroniskt kretskort stort som en tändsticksask), en liten skärm, ett mekaniskt tangentbord, ett batteri och ett hölje som skaparen själv valt. Allt detta till en kostnad ofta under 200 euro. Dessa maskiner är avsiktligt "opraktiska och ineffektiva" jämfört med en vanlig bärbar dator – ett medvetet val i en teknikkultur som är besatt av optimering till varje pris.

När snäckskal blir en dator

Det som gör den här trenden så fascinerande är enheternas obegränsade kreativitet. En viss CC, som beskriver sig själv som en "open source-skurk" och driver bloggen Bimbo Tech , populariserade rörelsen med sin "P-Sea SeaShell", ett cyberdeck inrymt i ett rosa snäckskal, som växelvis fungerar som en Tamagotchi, en e-läsare, en Markdown-anteckningsredigerare och en servermonitor. Ansluten till hennes lokala AI-installation och hennes VPN-nätverk, gör enheten det möjligt för dess skapare att göra allt utan att någonsin förlita sig på stora plattformar.

Skaparen Annike Tan, alias Ube Boobey på TikTok , designade ett "sjöjungfru"-cyberdeck med gulddetaljer och pärlor gömda under tangentbordet. Hennes video, ironiskt nog med titeln "Cunty cyberdeck", har samlat tiotals miljoner visningar. En ung mjukvaruingenjör från New York, Brianna, programmerade ett mini-baristaspel inuti en rosa Dunkin'-låda. Andra gör detsamma med Hello Kitty-askar, gummiankor eller gamla plastbehållare för smink. Idén är enkel: att förvandla det som mainstreamkulturen anser vara "flickigt" och därför lättsinnigt, till ett maktverktyg.

Ett politiskt svar på Silicon Valley

Utöver estetiken bär dessa skapelser ett sant manifest mot den kultur som påtvingats av amerikanska teknikjättar. I årtionden har teknikindustrin sålt idén att den "rätta" maskinen var en minimalistisk, funktionell, anonym, maskulin aluminiumrektangel. En estetik kalibrerad för produktivitet, aldrig för skönhet eller personlig kontakt.

Cyberdeck-tjejerna tar direkt ställning mot denna filosofi. Deras maskiner är unika, ömtåliga, personliga och märkta. Dessa objekt är utformade för att "likna sin skapare" snarare än att överleva en nukleär vinter. Och bakom detta glädjefyllda återanspråk ligger också en direkt attack mot den optimerings- och prestandakultur som har strukturerat Silicon Valley under de senaste trettio åren.

Ihållande sexism inom teknik, berättat av dess offer

Rörelsen skulle sannolikt inte ha exploderat så mycket utan den ihållande sexismen i traditionella teknikmiljöer. Skaparen CC, till exempel, berättar öppet om de nedlåtande kommentarer hon fick från män på specialiserade forum: "En kille på Reddit sa till mig: 'Du byggde din första dator för en månad sedan, lugna ner dig.' Fast jag har byggt datorer i flera år", anförtror hon. Mannen i fråga bad så småningom om ursäkt och köpte kretskortet till hennes nästa projekt.

Denna anekdot är långt ifrån trivial. Den illustrerar en väl dokumenterad verklighet: elektronik-, hårdvaru- och hackercommunities har historiskt sett varit fientliga utrymmen för kvinnor, där varje färdighet måste bevisas dubbelt så mycket som en manlig motsvarighet. Det är just detta som cyberdeck-tjejer kullkastar genom att bygga sin egen community, dela sina egna handledningar och kringgå traditionella sajter som Reddit. Hashtaggen #techbygirls har blivit en markör för denna nya solidaritet.

Anti-AI, anti-övervakning: ett manifest för digital suveränitet

Om denna trend sker just nu är det ingen slump. Den sammanfaller med explosionen av generativ artificiell intelligens, vars konsekvenser vad gäller övervakning, energiförbrukning och utvinning av kreativ data börjar väcka allvarlig oro.

”Jag vill inte ha Meta AI-glasögon. Jag vill hacka mig in i böcker i en liten, utsmyckad snäcka. Ingen kan titta på mig där”, sammanfattar skaparen Sarahbelle Kim . Detta samtidigt roliga och direkta uttalande sammanfattar hela rörelsens politiska projekt: att återta verktygen, att förvara sina data hemma och att vägra att mata de stora plattformarnas algoritmer.

Konkret kan detta omsättas i mycket specifika metoder: självhosting (att hosta egna servrar), lokal AI (att köra modeller på din egen maskin snarare än i molnet), anpassade operativsystem, delning av handledningar med öppen källkod och mesh-VPN:er. En verkligt tyst revolution, driven av lödkolvar och pärlemorfärg.

En gemenskap som delar och lär

Rörelsens andra styrka ligger i dess pedagogiska tillvägagångssätt. På TikTok, Instagram och bloggar som Bimbo Tech delar dessa skapare med sig av sina handledningar, misstag, köp och tips. Ingen kunskap hålls för sig själva. Monteringsguiderna innehåller länkar till varje komponent, detaljerade inköpslistor och förklaringar skräddarsydda för de som inte är bekanta med minneskort eller moderkort.

Enligt Annike Tan är ungefär tre fjärdedelar av publiken som följer denna rörelse kvinnor. Detta är en betydande statistik i en sektor där kvinnor statistiskt sett bara representerar 20 till 25 % av de yrkesverksamma. Och den nya gemenskapen verkar vara fullt medveten om vad den bygger: en parallell, feministisk, öppen och tillgänglig skola som utbildar kvinnliga tekniker som utbildnings- och yrkessystemet länge har avskräckt.

En glädjefylld revolution, som bara har börjat

Varje era har sina verktyg för motstånd. Varje generation kvinnor har sin vägran att vänta på tillstånd. Cyberdeck-flickor dök inte upp ur tomma intet: de är en del av en lång tradition av kvinnor som förstod, före andra, att för att ha en röst var man tvungen att bygga maskinen som bär den. Igår var det hemliga tryckpressar och piratradiostationer. Idag är det Raspberry Pi-kort. Formen förändras. Gesten förblir densamma: att ta tillbaka kontrollen, att förkasta systemet, att lämna över det till dem som kommer efter.

I ett snäckskal, i en sminkpalett, i en gummianka är det faktiskt en hel värld som återuppfinns. En värld där teknisk kunskap inte längre monopoliseras av ett fåtal utvalda. En värld där skönhet, bräcklighet och gör-det-själv-projekt inte längre ses med misstänksamhet. En värld, framför allt, där våra maskiner verkligen blir våra igen.

Det återstår att se om denna tysta revolution kommer att lyckas sprida sig bortom de skärmar som gav upphov till den. Om algoritmer i slutändan kommer att ta över rörelsens estetik, som de så gärna gör, bara för att tömma den på dess substans. Om tillverkarna imorgon kommer att lansera en "snäckskalskollektion", certifierad av dem, utan spår av oliktänkande.

Men för tillfället är en sak säker: dessa unga kvinnor ber inte längre om lov. De bygger, de delar, de förmedlar kunskap. Och i en tid där uppmärksamhet har blivit en resurs som utvinns utan vår vetskap, där tekniskt kunnande till stor del förblir mäns förbehåll, där varje app vill sälja oss något eller kategorisera oss, är denna gest en feministisk handling. Det handlar om att fortsätta uppfinna världen snarare än att vänta på att någon annan ska göra det åt oss.