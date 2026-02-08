Att filma kvinnor utan deras samtycke: ett växande och oroande fenomen

På gatan, i kollektivtrafiken eller i kö i en butik filmas kvinnor allt oftare utan deras vetskap. Denna handling, som möjliggörs av teknologi, är långt ifrån ofarlig: den kränker privatlivet, respekten och den grundläggande rätten att kontrollera sin egen image.

En praxis som blivit nästan osynlig tack vare teknologi

Idag kräver det inte längre en klumpig kamera att filma någon. En enkel smartphone, förklädd som ett falskt meddelande, ett par smarta glasögon eller till och med en klocka med inbyggd kamera räcker för att ta bilder utan att väcka misstankar. Denna diskretion gör handlingen svår att upptäcka och därför mer frekvent.

Det som gör situationen ännu mer oroande är hur lätt dessa videor kan delas. Vissa hamnar på sociala medier, ibland åtföljda av olämpliga eller sexualiserade kommentarer. Andra cirkulerar i privata grupper, dolda för allmänheten, men inte från konsekvenserna. En kvinnas bild kan således spridas, missbrukas, kommenteras eller hånas utan att hon någonsin vet om det. Denna förlust av kontroll är en direkt attack mot värdighet och individuell frihet.

Könsbaserat våld som alltför ofta trivialiseras

Denna praxis drabbar inte alla på samma sätt. Kvinnor är den absoluta majoriteten av dem som filmas utan deras samtycke, ofta på grund av deras utseende, deras kläder eller helt enkelt deras närvaro offentligt. Deras kroppar blir objekt för digital konsumtion, frysta i en stulen bild, tagna ur sitt sammanhang och utsatta för oönskad granskning.

Även utan fysisk kontakt är det en form av lömskt våld. Det skapar ett klimat av osäkerhet, förstärker misstro och bidrar till en redan betydande mental börda. Att undra om man blir iakttagen, filmad, dömd eller inspelad blir en tyst men mycket verklig oro. Ändå har varje kvinna rätt att röra sig fritt, att känna sig vacker, självsäker och legitim i offentliga utrymmen, utan att frukta att hennes bild kommer att tas utan hennes samtycke.

Den rättsliga ramen: oroande gråzoner

I Frankrike och många andra länder är det straffbart enligt lag att filma eller fotografera någon utan deras samtycke, på en privat plats eller i en intim situation. I offentliga utrymmen är dock den rättsliga ramen mindre tydlig. Så länge det inte sker någon spridning eller tydlig kränkning av värdigheten är det ofta svårt att åtala förövarna.

Att filma med avsikt att trakassera, fetischisera eller distribuera utan tillstånd kan dock utgöra ett brott. Problemet ligger i att identifiera de ansvariga och bevisa avsikten, särskilt när apparaterna är diskreta och videorna cirkulerar snabbt. Denna juridiska svårighet förstärker känslan av straffrihet och bidrar till normaliseringen av fenomenet.

Återfå kollektiv kontroll

Inför denna verklighet kan responsen inte enbart förlita sig på offren. Det är viktigt att öka allmänhetens medvetenhet, uppmuntra vittnen att träda fram och upprepa en enkel regel: precis som man inte rör en kropp utan samtycke, får man inte ta en bild utan tillstånd.

Kort sagt, att hävda rätten till anonymitet i offentliga rum innebär att försvara en vision av världen där alla kan existera fritt, utan att reduceras till en stulen image. Det innebär också att bekräfta att varje kvinna förtjänar respekt, säkerhet och friheten att röra sig utan rädsla. Din kropp, din image och din närvaro tillhör dig, och det ska aldrig vara förhandlingsbart.