Myten om den "coola tjejen": när "att vara åtråvärd" huvudsakligen innebär att aldrig orsaka uppståndelse

Hon älskar sport, äter med aptit, ställer aldrig till med scen och skrattar till och med när ett skämt riktas mot henne. Den "coola tjejen" verkar ha "koll på allt": hon är vacker utan att vara överdriven, feminin utan att vara kinkig och tillgänglig utan att vara krävande. Bakom denna "förföriska" persona finns en betydligt mindre glamorös uppmaning: framför allt, var inte till besvär.

En perfekt kvinna ... särskilt när hon inte ber om någonting

Den "coola tjejen" blev en viktig kulturfigur efter publiceringen, 2012, av en bästsäljande roman vars berömda avsnitt beskrev kvinnor som "karaktärer kapabla att anamma alla de smaker och beteenden som förmodligen tilltalar män". Sedan dess har konceptet vida överträffat fiktionen. Den "coola tjejen" är den som inte kräver något, inte blir arg, inte kommer med anklagelser, äter "som alla andra", tycker om sport, accepterar sin partners vanor och aldrig verkar behöva uppmärksamhet.

Hennes hemlighet? Hon tar inte upp för mycket plats. Och det är just där problemet börjar. För det här porträttet bygger mindre på vad hon är än på allt hon förbjuder sig själv att vara: upprörd, krävande, trött, ambitiös, sårbar, oenig eller helt enkelt… komplicerad som vilken människa som helst.

2026: Välkommen till eran av "välj mig tjejen"

Ordförrådet har utvecklats. På sociala medier har uttrycket "cool girl" fått ge vika för "pick me girl", ett uttryck som beskriver en kvinna som söker bekräftelse, särskilt från män, genom att sticka ut från andra kvinnor eller genom att förminska dem. Den underliggande mekanismen är dock fortfarande bekant: för att bli vald, uppskattad eller åtrådd måste man bevisa att man inte är "som de andra".

Se dock upp för den motsatta fällan. Termen "välj mig" används ibland för att döma kvinnor vars smak eller beteende inte överensstämmer med förväntningarna. Genom att försöka fördöma normer kan vi därför skapa ett nytt sätt att kontrollera kvinnor. Med andra ord: du behöver inte klara ett feminismprov för att ha rätt att existera som du är.

Att tiga för att bevara bandet: psykologin blir inblandad

Detta fenomen har inte sitt ursprung i TikTok, Instagram eller skönhetstrender. Den amerikanska psykologen Dana Crowley Jack teoretiserade konceptet självtystnad redan 1991.

Idén är enkel: vissa människor lär sig att lägga sina behov, känslor eller ilska på is för att bevara sina relationer. De försöker undvika konflikter, anpassa sig till andras förväntningar och slutar med att mäta sitt värde genom andras ögon. Forskning som bedrivits sedan dess har studerat denna mekanism ingående och har särskilt kopplat den till depressiva symtom.

En avgörande distinktion förtjänar dock att behållas: idén att kvinnor systematiskt är mer drabbade än män har inte bekräftats. Självtystnad är därför inte uteslutande ett kvinnligt fenomen. Å andra sidan är de sociala normer som uppmuntrar kvinnor att vara behagliga, trevliga och tillmötesgående fortfarande djupt könsbundna.

En kvinna har ingen roll att spela

Det är här myten om den "coola tjejen" definitivt förlorar sin glans. En kvinnas uppdrag är inte att vara åtråvärd. Hon behöver inte ständigt vara vacker, sminkad, smal, välvårdad, leende, sexig, söt eller "avslappnad". Inte heller behöver hon bli den "ideala kvinnliga versionen" som patriarkatet föreställt sig: tillräckligt förförisk för att attrahera, men aldrig tillräckligt självsäker för att vara oroande.

Hon kanske älskar smink eller aldrig använder det. Älskar klänningar eller lever i sneakers. Spelar sport eller hatar dem. Njuter av mat, ändrar sig, säger nej, sätter gränser, tar upp plats, blir arg, har dåliga dagar. Och framför allt kanske hon inte är åtråvärd. För hennes existens är inte beroende av att bli vald.

Sann lyx? Att kunna vara helt sig själv.

Problemet är inte att vara avslappnad, atletisk, "feminin", spontan eller att ogilla konflikter. Dessa egenskaper kan vara helt autentiska och glädjefyllda när de verkligen återspeglar dina önskningar. Problemet uppstår när de blir en kostym du bär för att bli älskad. Genom att ständigt sträva efter att vara kvinnan som aldrig orsakar problem, slutar det med att du suddar ut dina preferenser, dina gränser och din personlighet. Men ett hälsosamt förhållande behöver inte en "perfekt polerad" person; det behöver två personer som är kapabla att existera fullt ut.

Sann frihet handlar alltså kanske inte om att bli en "cool tjej". Det handlar om att inte längre behöva vara cool för att ha värde. Du har rätt att vara åtråvärd, eller inte. Uppklädd, eller inte. Avslappnad vissa dagar och ärligt talat mindre så andra. Kort sagt: framför allt har du rätt att vara en person, inte en roll.