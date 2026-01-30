Search here...

För att "känna sig vacker igen" bestämmer hon sig för att raka av sig huvudet helt.

Att skapa skönhetsinnehåll är hennes jobb. Men i december 2025 bestämde sig Erika Titus, en av TikToks stigande stjärnor, för att göra något för sig själv – inte för algoritmen. Vid 23 års ålder valde den hawaiianska innehållsskaparen med 4 miljoner följare att raka av sig huvudet. Hon såg detta beslut som en personlig befrielse och en handling av att omdefiniera skönhet i filterens och "skinny content" tidsåldern.

En plötslig... och symbolisk önskan

Allt började med en envis idé. "Jag vet inte varför jag kom på det, kanske tittade jag på 'Stranger Things' och såg Elevens rakade huvud", berättade hon för Teen Vogue . I flera dagar kunde den unga kvinnan inte skaka av sig lusten, förrän hon äntligen tog steget. Under sitt impulsiva utseende var hennes handling faktiskt resultatet av långa överväganden.

Bakom hårklippningen: ett ifrågasättande av hennes självbild, format av åratal av exponering på sociala medier. För Erika Titus (@erikatitus) hade frisyrer blivit en symbol för kontroll, för anpassningsbar skönhet, och att raka huvudet, ett sätt att sudda ut allt och börja om från början.

@erikatitus Jag glömde att jag filmade det här när jag hade hår hshdshhshs ♬ originalljud - Lyrical Lemonade

Tröttheten av att "se vacker ut" online

Sedan Erika Titus (@erikatitus) började sin karriär vid 18 års ålder har hon byggt upp sitt rykte på kreativa sminkhandledningar och smittande energi. Med tiden blev dock pressen från online-granskning en börda. "Jag fick kommentarer om min personlighet, så jag gömde mig bakom min skönhet. Så länge jag såg bra ut trodde jag att folk skulle vara mer förlåtande", säger hon.

Därifrån började en nedåtgående spiral: retuschering, kosmetiska ingrepp, ständig bildkontroll… utan att någonsin finna den önskade tillfredsställelsen. ”Det var som att lägga ett förband på ett djupare sår.” Genom att raka huvudet ville Erika sluta med detta beroende av extern bekräftelse och försöka se sig själv på ett annat sätt.

En kollektiv återfödelse

Hennes "Bald Series", publicerad på TikTok, fick snabbt miljontals visningar. Erika Titus (@erikatitus) läste allt, från beundrande kommentarer till hårda domar. Det som slog henne mest var vågen av människor som imiterade henne: "Många publicerade videor på sig själva när de rakade huvudet också. Det var vackert att se att den här gesten kunde bli en rörelse."

Sedan dess har Erika återupptäckt sin image. Hon vågar, experimenterar, känner efter – ibland hatar hon det till och med. "Jag blekte håret och hatade resultatet, men jag var glad att jag provade det", säger hon humoristiskt. Denna nya, friare och mer avslappnade relation till sitt utseende uppmuntrar henne att utforska andra aspekter av sig själv: "Jag pratar mer, jag säger nej, jag hävdar mig själv. Att raka huvudet hjälpte mig att sätta gränser – med andra, men särskilt med mig själv."

I slutändan var rakningen av huvudet för Erika Titus (@erikatitus) inte "en kris", utan snarare en form av feministisk återfödelse. I en värld där utseendet är allestädes närvarande valde hon att lätta på sin börda – av sin image, sina masker och pressen att vara vacker till varje pris. En kraftfull gest: en ung kvinna som lär sig att älska sig själv igen, på ett annat sätt.

"En kvinnas värdelöshet slutar efter 25": hon tar ställning mot sexistiska kommentarer

"En kvinnas värdelöshet slutar efter 25": hon tar ställning mot sexistiska kommentarer

På TikTok förvandlade innehållsskaparen @deraslife_ en sexistisk kommentar till ett briljant, roligt och djupt befriande svar.

