Berövade skolgång trotsar afghanska flickor förbudet att lära sig

Sedan talibanerna tog makten 2021 har afghanska flickor i stor utsträckning utestängts från skolan. Berövade tillgång till gymnasie- och högre utbildning befinner sig miljontals unga kvinnor utan utbildningsmöjligheter. Inför detta förbud gör vissa motstånd genom distansundervisning eller hemliga kurser, trots riskerna och hindren.

En generation berövad skolgång

Afghanistan är för närvarande det enda landet i världen där flickor är förbjudna att gå i skolan efter grundskolan. Elever så unga som 12 år tvingas lämna skolan. Enligt UNESCO påverkas mer än 2,2 miljoner flickor av denna åtgärd. Denna tillbakagång raderar ut de utbildningsframsteg som gjorts mellan 2001 och 2021.

Denna utestängning får allvarliga konsekvenser: isolering, tidiga äktenskap, ekonomiskt beroende och förlust av självständighet. Tonårsflickor tvingas stanna hemma, ofta reducerade till hushållssysslor. Den grundläggande rätten till utbildning förnekas, vilket krossar en hel generations förhoppningar.

Online-lärande som en tillflyktsort

Inför denna verklighet utvecklas hemliga nätverk för distansutbildning. Afghanska kvinnliga flyktingar utomlands, särskilt i Frankrike och Kanada, organiserar virtuella kurser i programmering, språk och historia. Studenter ansluter sig med pseudonymer, med sina kameror avstängda, i ständig rädsla för att bli identifierade.

Begränsad och opålitlig internetåtkomst på många områden komplicerar ytterligare denna inlärningsprocess. Ändå erbjuder dessa kurser en livlina för dem som vägrar att ge upp sina drömmar. Som en lärare citerad av Courrier International påpekar, " är det en form av tyst motstånd."

Hemliga lektioner på plats

Samtidigt organiserar vissa icke-statliga organisationer, som Femaid, undervisning på plats på hemliga platser. Organisationen erbjuder gymnasieutbildning till flickor i åldrarna 11 till 18 år. Lärarna, som ofta själva är i fara, undervisar i privata hem eller på gömda platser.

Dessa initiativ gör det möjligt för några hundra elever att fortsätta sin skolgång, men de är fortfarande begränsade. Risken för gripande är konstant, för både lärare och elever. Ändå ger dessa klasser struktur, hopp och värdighet till dem som deltar.

En global kamp för rätten till utbildning

UNESCO, UNICEF och andra internationella organisationer fördömer denna utestängning och efterlyser stöd för lokala initiativ. För dem handlar det inte bara om utbildning, utan om grundläggande mänskliga rättigheter. Tillgång till kunskap är avgörande för samhällens autonomi, hälsa och ekonomiska utveckling.

Även utbildningsmedier bidrar till denna insats genom att sända utbildningsinnehåll anpassat till unga afghanska kvinnor. Dessa alternativ ersätter dock inte rättvis och säker tillgång till utbildning för alla.

Att göra motstånd genom kunskap

I ett land där studier kan vara en upprorshandling fortsätter tusentals flickor att studera i hemlighet i Afghanistan. Med hjälp av onlinekurser och hemliga skolor representerar de ett tyst men beslutsamt motstånd. Dessa initiativ, även om de är bräckliga, påminner oss om att inget förtryck helt kan släcka kunskapstörsten.

Utan ett hållbart stöd för dessa alternativ riskerar en hel generation att växa upp i skuggorna, berövad sin framtid. Utbildning är inte en lyx: det är en grundläggande rättighet som förtjänar att försvaras, överallt och för alla.