Dessa bilder av en amazonisk stam, aldrig tidigare filmade, blir virala.

Samhället
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Sarah Begum/Pexels

Den amerikanske ekologen och författaren Paul Rosolie åstadkom en unik bedrift genom att för första gången filma en amazonisk stam som var helt isolerad från den moderna världen. Dessa bilder av nomolerna, filmade på distans i den peruanska Amazonas, avslöjar ett forntida folk som hotades av civilisationen.

Världspremiär i den peruanska Amazonas

Efter 20 års utforskning närmade sig Paul Rosolie inom några hundra meter från Nomoles, ett folk som bara är känt från vaga, suddiga fotografier. Bilderna visar krigare beväpnade med pilar och bågar som intensivt observerar från en strand, i en påtaglig spänning. För första gången hade ingen uppnått denna bedrift: "Det är en världsnyhet", bekräftade Paul Rosolie nyligen i en podcast.

Spänt men fredligt möte

I videon övergår ursprungsbefolkningen från misstro till en synlig avslappning: nyfikna blickar, utbytta tecken, till och med skratt på respektfullt avstånd. Den amerikanske ekologen och författaren beskriver en elektrisk atmosfär där han fruktade en pilsalva, innan nyfikenheten segrade över fientligheten. Dessa Nomoles representerar de uppskattningsvis 200 "okontaktade" grupperna världen över, främst i den brasilianska och peruanska Amazonas.

Forntida människor allvarligt hotade

Dessa stammar lever i fullständig isolering och är omedvetna om världen som omger dem. Direktkontakt kan vara dödlig: okända mikrober mot ett immunförsvar som är orört av moderna sjukdomar. Paul Rosolie och andra specialister slår därför larm om denna fara, då avskogning och intrång hotar deras överlevnad.

Syftet är inte att uppmuntra till att filma eller störa dem, utan snarare att dokumentera deras existens på avstånd, respektfullt, för att påminna oss om att vår planet fortfarande rymmer till stor del outforskade områden. Genom att observera dem utan intrång kan vi väcka förundran och medvetenhet: världen är vidsträckt, skör och långt ifrån helt förstådd.

Ett vittnesbörd som chockerar världen

Dessa bilder, som delas online, skapar furore och påminner oss om den bortglömda existensen av folk som bevarats i årtusenden. Den amerikanske ekologen och författaren Paul Rosolies bedrift, beskriven som "den mest intensiva upplevelsen" i hans liv, ökar medvetenheten om det akuta behovet av att skydda dessa sista bastioner av vildmark.

Kort sagt, detta är en kraftfull vädjan att respektera deras frivilliga isolering innan det är för sent, så att dessa forntida folk kan fortsätta att leva enligt sina traditioner och i sin egen takt, långt ifrån modernitetens hot. Att observera på avstånd, dokumentera utan att störa, innebär att inse att vissa delar av världen måste förbli orörda, inte för vår nyfikenhets skull, utan för deras överlevnad och den biologiska mångfald som de har bevarat i århundraden.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
