I Kina betalar vissa kvinnor 100 euro för att tillbringa några timmar med en främling.

Tänk om sällskap bara blev en tjänst? I Kina vinner ett överraskande koncept mark: att anlita mänskligt sällskap. Under några timmar eller en hel dag väljer vissa människor (ofta kvinnor) att betala en främling för att dela en aktivitet, prata eller helt enkelt undvika att vara ensamma. Detta fenomen säger mycket om utvecklingen av urbana livsstilar.

När ensamhet skapar nya tjänster

I kinesiska storstäder har ensamhet blivit en alltmer synlig verklighet. Mellan krävande karriärer, professionell rörlighet och avstånd från familjen upplever många invånare en brist på social kontakt i sina dagliga liv. Inför denna situation har nya plattformar dykt upp med ett enkelt löfte: att sammankoppla människor som vill dela en vänskaplig stund, utan några särskilda åtaganden. Målet är inte att skapa en romans, utan att erbjuda mänskligt sällskap i några timmar.

En plattform som erbjuder sig att "hyra" företaget

En av de mest kända tjänsterna heter Zuwobo, ett namn som bokstavligen betyder "hyr mig" på mandarin. Dess funktion är lika enkel som den är originell: användaren väljer en aktivitet, och plattformen hittar en tillgänglig sällskapspartner. Konceptet tilltalar dem som vill njuta av en trevlig stund utan att behöva organisera en utflykt med sin vanliga grupp vänner. Det är en formel som prioriterar enkelhet och flexibilitet.

Promenad, restaurang eller tv-spel: det finns något för alla

En av anledningarna till dessa plattformars framgång ligger i den variation av aktiviteter som erbjuds. Vissa väljer en promenad genom staden, andra en vandring, en måltid på en restaurang eller till och med en videospelssession hemma. Tanken är att anpassa sig till allas önskemål och erbjuda en närvaro som följer med olika stunder i vardagen. Detta tillvägagångssätt förvandlar sällskap till en anpassningsbar tjänst.

Upp till 300 euro per dag

Priserna varierar beroende på längd och typ av aktivitet. För en kopp kaffe eller en måltid ligger priserna vanligtvis mellan 7 och 20 euro. Men när det gäller att ha sällskap under en hel dag stiger notan snabbt. Vissa tjänster kan kosta över 100 euro och nå över 300 euro beroende på önskemål. En engångskostnad som vissa anser vara "priset för en trevlig social upplevelse".

En särskild succé under det kinesiska nyåret

Varje år påminner det kinesiska nyåret oss om vikten av familjeband och återföreningar. För de som bor långt ifrån nära och kära eller ensamma kan denna period ibland förvärra känslor av isolering. Det är därför samåkningsplattformar ofta ser en kraftig ökning i efterfrågan under festligheterna. För vissa användare blir det ett sätt att uppleva högtiden i en varmare atmosfär att dela dessa stunder med någon.

En trend som väcker frågor

Utvecklingen av dessa tjänster återspeglar de djupgående förändringarna i det kinesiska samhället. Å ena sidan ger de ett konkret svar på behovet av mänsklig kontakt och låter vissa människor bryta sig loss från isolering i några timmar. Å andra sidan väcker de en grundläggande fråga: vad betyder det i ett samhälle där andras närvaro kan bokas som vilken annan tjänst som helst? Debatten mellan en praktisk lösning och en symbol för förändrade sociala band är fortfarande öppen.

En sak är säker: framgången för dessa plattformar visar att behovet av delning, utbyte och närvaro är fortfarande viktigare än någonsin.