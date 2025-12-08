En kinesisk man uttalar sig om sitt lands galna skönhetsstandarder

Innehållsskaparen @ur.chinese.unc skapade nyligen furore med en viral video som tog upp de mycket strikta och ibland orealistiska skönhetsstandarderna i Kina.

Stränga och kritiska skönhetsstandarder

I sin videofilm förklarar @ur.chinese.unc att kvinnor i Kina väldigt snabbt bedöms utifrån sitt fysiska utseende: de anses vara "för feta", "för mörkhyade" eller "för korta". Den här typen av kommentarer, som ofta tas för givna i vardagen, avslöjar den särskilt starka pressen att anpassa sig till skönhetsstandarder som tynger unga kvinnor.

Videon utlöste många chockade reaktioner online, och många ifrågasatte allvaret – och särskilt den orealistiska naturen – hos dessa skönhetsnormer. Många uttryckte upprördhet och fördömde en form av "kroppspolisering" som har blivit nästan systematisk. Kommentarerna inkluderade: "Vad menar du med tjock? Hon är supertunn, det är löjligt, vad är jag då?" och "Det verkar som att man måste vara ett spöke för att anses vara 'tunn' i deras ögon."

Populära skönhetsquiz på sociala medier

Innehållsskaparen @ur.chinese.unc beskriver också flera skönhetstester som har blivit väldigt trendiga på kinesiska sociala medier:

A4-arkstestet där en kvinnas längd inte får överstiga bredden på ett A4-ark som hålls vertikalt.

Naveltestet, som går ut på att vidröra naveln genom att föra armen bakom ryggen ner på magen.

Fisknyckelbenstestet, som mäter om nyckelbenet är tillräckligt ihåligt för att en liten fisk ska kunna "simma" i det.

Testet "cool skin" syftar till att bedöma hudtonen, med en preferens för en mycket blek hy, vilket anses vara en skönhetsstandard.

En kritik av införda normer

Kommentarerna under videon avslöjar en utbredd upprördhet över dessa påtvingade normer för kvinnor, och många fördömer absurditeten och faran med sådana förväntningar. Flera internetanvändare pekar på den psykologiska inverkan dessa krav kan ha och noterar att de vidmakthåller osäkerheter, uppmuntrar till ständiga jämförelser och ger näring åt en kultur där utseendet trumfar allt annat. Andra betonar att dessa orealistiska normer bidrar till att förstärka djupt rotade sexistiska stereotyper som reducerar kvinnor till en checklista med fysiska egenskaper.

Det gemensamma budskapet är tydligt: alla är vackra på sitt eget sätt, och det är viktigt att värdesätta mångfalden av kroppar, ansikten och identiteter. Många uppmuntrar människor att ta ett steg tillbaka från dessa giftiga budskap och odla en mer medkännande självbild.

Sammanfattningsvis har den här videon öppnat upp en bredare debatt om kroppslig mångfald och det sociala trycket kring skönhetsideal, och påminner oss om att skönhet inte kan mätas med en linjal eller ett papper. Att förkasta dessa förtryckande normer skyddar inte bara självkänslan utan bidrar också till att bygga ett mer inkluderande samhälle, där alla kan existera utan att bedömas enligt ytliga och ouppnåeliga kriterier.