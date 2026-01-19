"Digital kris" i Indien: många unga människor flyr sociala medier

Sociala medier, som länge ansetts vara "fönster mot världen" och symboler för frihet, håller på att förlora sin attraktionskraft för en del av den indiska ungdomen. I allt högre grad väljer unga vuxna i generation Z att distansera sig från dem, inte för att isolera sig från världen, utan för att återta kontrollen över den.

En uppkopplad generation… men en som halkar efter

För många unga indier är de dagar då det var en källa till nöje att dela varje ögonblick av sina liv förbi. En journalist från Indian Express berättar hur hon raderade sina konton i tre år: "Jag kände mig fri, i frid, i kontroll över mitt liv." När hon återvände online av nyfikenhet insåg hon snabbt att hon inte längre kände behov av att blotta sig.

Denna känsla delas av många: att leva utan att visa upp sig själv uppfattas nu som en handling av välbefinnande, till och med som motstånd. Enligt Vivek Rawat, 26, en PR-ansvarig, har det haft tydligt positiva effekter att koppla bort sig från skärmar: "Att minska min onödiga digitala exponering och sociala press har hjälpt mig att fokusera på mig själv."

Den perversa effekten av konstant iscensättning

Sociala medier tillät en gång unga indier att uttrycka sina åsikter, känslor och drömmar. Många tror att denna frihet har blivit en begränsning. Ständigt bedömda av en virtuell och anonym publik upplever många känslomässig utmattning. Hyperkonnektivitet och den ständiga jakten på bekräftelse har lett till en känsla av psykologisk utbrändhet som även psykiatriska yrkesverksamma nu observerar.

Återfå kontrollen över din bild

Generation Z växte upp i en värld där deras värde ofta mäts utifrån andras åsikter. Denna ständiga exponering – oavsett om det kommer från föräldrar, vänner eller följare – har format ett sätt att existera under press, i ett samhälle som kräver prestation och perfektion. Idag vänder tidvattnet. Dessa unga människor vill återupptäcka en intim autenticitet, fri från filter och digital validering. Att vara sig själva, även utanför kameran, håller på att bli en handling av balans och mentalt välbefinnande.

Genom att dra sig tillbaka från sociala medier överger inte unga indier internet helt och hållet; de återtar sin online-närvaro. Snarare än att exponera sina dagliga liv prioriterar de privata utbyten, lärande och mer diskret och selektiv användning. Denna "digitala kris" kan markera slutet på en era – överexponeringens – och början på en annan, baserad på friheten att välja vad som förblir osynligt.