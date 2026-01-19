Search here...

"Digital kris" i Indien: många unga människor flyr sociala medier

Samhället
Léa Michel
Photo d'illustration : teksomolika/Freepik

Sociala medier, som länge ansetts vara "fönster mot världen" och symboler för frihet, håller på att förlora sin attraktionskraft för en del av den indiska ungdomen. I allt högre grad väljer unga vuxna i generation Z att distansera sig från dem, inte för att isolera sig från världen, utan för att återta kontrollen över den.

En uppkopplad generation… men en som halkar efter

För många unga indier är de dagar då det var en källa till nöje att dela varje ögonblick av sina liv förbi. En journalist från Indian Express berättar hur hon raderade sina konton i tre år: "Jag kände mig fri, i frid, i kontroll över mitt liv." När hon återvände online av nyfikenhet insåg hon snabbt att hon inte längre kände behov av att blotta sig.

Denna känsla delas av många: att leva utan att visa upp sig själv uppfattas nu som en handling av välbefinnande, till och med som motstånd. Enligt Vivek Rawat, 26, en PR-ansvarig, har det haft tydligt positiva effekter att koppla bort sig från skärmar: "Att minska min onödiga digitala exponering och sociala press har hjälpt mig att fokusera på mig själv."

Den perversa effekten av konstant iscensättning

Sociala medier tillät en gång unga indier att uttrycka sina åsikter, känslor och drömmar. Många tror att denna frihet har blivit en begränsning. Ständigt bedömda av en virtuell och anonym publik upplever många känslomässig utmattning. Hyperkonnektivitet och den ständiga jakten på bekräftelse har lett till en känsla av psykologisk utbrändhet som även psykiatriska yrkesverksamma nu observerar.

Återfå kontrollen över din bild

Generation Z växte upp i en värld där deras värde ofta mäts utifrån andras åsikter. Denna ständiga exponering – oavsett om det kommer från föräldrar, vänner eller följare – har format ett sätt att existera under press, i ett samhälle som kräver prestation och perfektion. Idag vänder tidvattnet. Dessa unga människor vill återupptäcka en intim autenticitet, fri från filter och digital validering. Att vara sig själva, även utanför kameran, håller på att bli en handling av balans och mentalt välbefinnande.

Genom att dra sig tillbaka från sociala medier överger inte unga indier internet helt och hållet; de återtar sin online-närvaro. Snarare än att exponera sina dagliga liv prioriterar de privata utbyten, lärande och mer diskret och selektiv användning. Denna "digitala kris" kan markera slutet på en era – överexponeringens – och början på en annan, baserad på friheten att välja vad som förblir osynligt.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
"Finansiell dysmorfi": denna föga kända sjukdom som förvränger din relation till pengar

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Finansiell dysmorfi": denna föga kända sjukdom som förvränger din relation till pengar

Du tjänar bra, men ekonomisk ångest följer dig som en skugga. Du känner dig skyldig efter varje köp...

"Du borde klippa håret": Det här är fraserna vi inte längre vill höra efter 40

Att fira 40 borde vara en naturlig sak att göra, men i vardagen, såväl som i professionella och...

"Jag började med klassisk dans vid 37": hennes berättelse utmanar förutfattade meningar

På Instagram delade innehållsskaparen @leblogdeneroli nyligen en video som resonerade med tusentals människor. I den syns hon i...

Bevisa att du "lever": den märkliga framgången med en kinesisk app

Det är en app med ett ganska förbryllande namn: Are You Dead? Den lanserades i Kina i maj...

Dessa asiatiska presidenter spelar trummor tillsammans för att skicka ett starkt budskap.

Två asiatiska ledare hamnade nyligen i rubrikerna: den japanske premiärministern och den sydkoreanska presidenten, båda begåvade trummisar, samlades...

Varför är finländare lyckligare på jobbet än andra?

Finland har varit en källa till fascination i flera år nu, tack vare sina höga allmänna lyckonivåer, och...

© 2025 The Body Optimist