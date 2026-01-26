Search here...

Vid 12 års ålder räddade hans snabba reflexer hans mammas liv när hon körde bil

Samhället
Fabienne Ba.
Crédit photo : West Mercia Police

Tolvårige Zac Howells har blivit en hjälte i Worcestershire, England. När hans mamma, Nicola Crump, förlorade medvetandet bakom ratten tog tonåringen kontroll över fordonet i trafiken, undvek en olycka och ringde efter hjälp. Hans lugn har sedan dess hyllats av myndigheterna, som tilldelade honom en tapperhetsmedalj.

En livräddande reflex i det kritiska ögonblicket

En tragedi kunde ha utspelat sig på bara några sekunder den 14 december 2025. Medan hon körde på en trafikerad väg kollapsade Nicola Crump plötsligt, med foten fast på gaspedalen. Bredvid honom förblev 12-årige Zac lugn. Han tog omedelbart tag i ratten, svängde bilen till vägrenen och fick den säkert att stanna på gräsmattan. Han ringde sedan räddningstjänsten och gav dem all nödvändig information.

[bildtext-id="attachment_433152" align="aligncenter" width="820"] Foto: West Mercia-polisen[/caption]

Imponerande lugn och fattningsförmåga för sin ålder

Vid bara 12 års ålder agerade Zac med anmärkningsvärd klarhet i tanken. Inget skrikande, inga frenetiska rörelser: han bedömde situationen, agerade metodiskt och skyddade inte bara sin mamma utan även andra trafikanter. Hans beteende, både tekniskt och eftertänksamt, överträffade vida vad man skulle "förvänta sig" av en förtonåring i en så kritisk situation.

Ett välförtjänt officiellt erkännande

En månad senare, den 14 januari 2026, dekorerades Zac av West Mercia Police Department under en ceremoni på avdelningens högkvarter. Polischef Richard Cooper sa: "Detta är en skrämmande upplevelse för ett barn, och ändå förblev han lugn, fokuserad och gjorde exakt rätt sak. Hans mod förhindrade en tragedi." Hela familjen tittade djupt rörda på när medaljen delades ut.

En stolt mamma, en gest som inger beundran.

Nu helt återställd döljer Nicola Crump inte sina känslor. "Han visade ett lugn som många vuxna inte skulle ha haft", säger hon. För de närvarande poliserna visar Zacs attityd en mognad och ansvarskänsla som är ovanlig för hans ålder.

Zacs handlingar fungerar som en skarp påminnelse om hur snabba reflexer, lugn och beslutsamma åtgärder kan rädda liv. Hans berättelse väcker också återupplivandet av debatten om vikten av att lära unga människor första hjälpen och behovet av att vara uppmärksam på vissa hälsovarningssignaler när man kör bil. En ung hjälte vars handlingar har haft en djupgående inverkan, långt bortom hans ålder.



Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
