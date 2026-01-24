Sabrina Gonzalez Pasterski, den unga fysikern som kunde revolutionera vetenskapen

Medan unga kvinnor, födda med en fallenhet för matematik och som söker sig till vetenskapliga områden, fortfarande hemsöks av impostersyndromet, har de nu en förebild. Sabrina Gonzalez Pasterski, som presenteras som Albert Einsteins intellektuella motsvarighet, bevisar att ekvationen mellan kvinnor och vetenskap är möjlig. Den 34-åriga fysikern, som byggde ett flygplan med sina egna händer vid 12 års ålder, är på god väg att bli ett läroboksämne och skriva historia.

Sabrina Gonzalez Pasterski, ett brådmogen geni

Alla minns fortfarande Albert Einsteins prestationer, relativitetsteorinens fader som förändrade vår förståelse av gravitation, rum och tid. Facklan har gått över, och det är en kvinna som följer i fotspåren av mannen som uppskattas ha ett IQ på 160. I läroböckerna kommer det komiska porträttet av fysikern som sticker ut tungan och har vilt hår snart att dyka upp tillsammans med en ung kvinna med mörkt hår och en genomträngande blick.

Hennes namn? Sabrina Gonzalez Pasterski. Vid bara 34 års ålder har hon redan gjort stora upptäckter inom ett område där kvinnor är underrepresenterade . Hennes intellekt är hennes största tillgång, och hennes CV kan mäta sig med de största hjärnorna historien någonsin skådat. Redan i mycket ung ålder hade hon ambitioner värdiga NASA.

Vid bara 12 års ålder, en ålder då de flesta vanliga barn bygger LEGO-slott, började hon bygga ett flygplan. Och inte en pappmodell. Till skillnad från sina klasskamrater, som förmodligen började kuttra på skolgården, hade hon andra prioriteringar. Passionerad för rymdfart byggde hon ett flygplan "åt sin pappa" och testade det två år senare över Michigansjön. Detta antydde redan många uppfinningsrikedomar som skulle komma. Det var bara en uppvärmning för den kubansk-amerikanska, förutbestämd att revolutionera vetenskapen.

En lärd kvinna som skriver om vetenskapens historia

Denna kognitiva frenesi öppnade många dörrar för henne, särskilt dörrarna till det prestigefyllda Massachusetts Institute of Technology (MIT), där hon började vid bara 17 års ålder. Som en logisk utveckling utvecklades hennes framtid vid Harvard, där hon doktorerade och slutförde sin avhandling. Och när den framlidne Stephen Hawking, den framstående astrofysikern, citerade ett av hennes verk om "spinnminneseffekten", var det det ultimata erkännandet.

Medan kvinnor kämpar för att hitta sin plats inom detta mansdominerade område och fortfarande möter tvivelaktiga teorier om sina förmågor, förändrar Sabrina Gonzalez Pasterski på egen hand spelet. Medan vissa måste kämpa dubbelt så hårt för erkännande från sina kollegor, fick denna stigande stjärna inom vetenskapen ett erbjudande på 1,1 miljoner dollar för att börja på Brown University. Ödmjuk och orubblig i sin övertygelse tackade hon nej till erbjudandet att börja på Perimeter Institute for Theoretical Physics, där hon för närvarande arbetar.

En inspirerande förebild för yngre generationer

Sabrina drömmer inte bara upp önskedrömmar; hon har blicken fäst vid stjärnorna, bokstavligen talat. Hennes nuvarande jobb innebär att koda universum i holografisk form för att bättre förstå det och belysa vissa mysterier. Om du föredrar ord framför siffror kanske dessa termer låter som nonsens.

Enkelt uttryckt: den här kvinnan i trettioårsåldern satte sig för att lyckas där Einstein hade misslyckats och hitta svar på frågor som den tidens framstående vetenskapsmän inte ens ställde. Hon uppfann inte nödvändigtvis en revolutionerande maskin eller en ny lag som E=mc², men hon gjorde sitt eget bidrag, eller snarare ett betydande sådant, till området.

Sabrina åstadkom också det otänkbara: att återställa kvinnors rykte inom vetenskapen och ge dem en röst. Och det var nästan lika komplicerat som en operation som involverade x och y. Särskilt när man betänker att bland de 956 Nobelpristagarna är endast 60 kvinnor, eller 6 % .

Även om flickor är en bristvara inom vetenskapliga områden, stöder Sabrina deras ansökningar och utmärker sig för deras räkning. Förhoppningsvis kommer hennes upptäckter inte att hamna i skuggan som Hedy Lamarrs, en pionjär inom Wi-Fi.