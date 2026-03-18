Denna professionella surfare får det första "maternity wildcard", ett betydande framsteg inom sporten.

World Surf League har infört en banbrytande åtgärd för att stödja kvinnliga idrottare efter föräldraledighet. Den franska surfaren Johanne Defay är den första mottagaren, vilket markerar ett betydande steg framåt inom professionell idrott.

En exempellös åtgärd inom professionell surfing

"Wildcard för mammaledighet" introducerades av World Surf League (WSL), det styrande organet för internationella surftävlingar. Denna bestämmelse gör det möjligt för en idrottare att omedelbart återvända till elitkretsen efter ett uppehåll på grund av mammaledighet.

Rent praktiskt garanterar denna inbjudan Johanne Defay en plats på Championship Tour 2027, som samlar världens bästa kvinnliga surfare. Hon slipper därmed genomgå kvaltävlingarna, så kallade Challenger Series. Detta är första gången i sportens historia, och mer generellt en stark signal från en internationell sportorganisation.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Johanne Defay (@johannedefay)

Johanne Defay, en karriär som redan präglats av excellens

Johanne Defay, en viktig figur inom fransk surfing, har genom åren etablerat sig som en av de bästa surfarna på banan. Hon blev bland annat den första franska olympiska medaljören i surfing och vann en bronsmedalj vid de olympiska spelen i Paris 2024.

I mars 2025 meddelade hon att hon skulle lägga sin karriär på paus innan hon födde sitt första barn några månader senare. Sedan dess har hon återupptagit träningen utan att delta i officiella tävlingar. Detta nya wildcard-inträde gör det nu möjligt för henne att överväga en återgång till högsta nivå under förhållanden som passar hennes karriärväg.

Ett erkännande av moderskapets realiteter inom idrotten

Skapandet av detta "wildcard för mödraskap" är en del av en bredare diskussion om kvinnliga idrottares roll som är mödrar i professionella tävlingar. Historiskt sett har många idrottare mött karriäravbrott utan garanti för att återfå sin tidigare nivå eller ranking. Bristen på lämpliga stödsystem kan vara ett betydande hinder. Med detta initiativ erkänner WSL de specifika utmaningar som är förknippade med moderskapet och försöker erbjuda en konkret lösning. Målet är att låta kvinnliga idrottare balansera sina karriärer och privatliv utan att straffas i tävlingssammanhang.

En utveckling som går bortom surfingens sfär

Även om denna åtgärd för närvarande gäller professionell surfing, är den en del av en bredare trend som observerats inom flera sporter. Under senare år har vissa förbund och organisationer börjat anpassa sina regler för att bättre stödja idrottare efter graviditet, särskilt när det gäller skyddade rankningar och villkor för att återvända till tävling. I detta sammanhang skulle World Surf Leagues initiativ kunna inspirera andra idrottsorganisationer att genomföra liknande program.

Andra inblandade idrottare

Johanne Defay är inte den enda som gynnas av denna utveckling. Ytterligare ett wildcard för gravida har också tilldelats den brasilianska surfaren Tatiana Weston-Webb för säsongen 2027. Denna dubbla utmärkelse bekräftar WSL:s engagemang för att göra detta till en långsiktig åtgärd, snarare än ett engångsinitiativ. Reaktionerna från idrottsvärlden har generellt varit positiva och belyser vikten av sådana förändringar för att bättre beakta idrottares livsvägar.

Sammanfattningsvis markerar utdelningen av det första wildcardet för moderskap till Johanne Defay ett viktigt steg i utvecklingen av professionell idrott. Genom att erkänna moderskapets realiteter banar World Surf League väg för mer inkluderande praktiker. Utöver surfing väcker detta initiativ frågan om att anpassa idrottsstrukturer till idrottares personliga upplevelser och kan bidra till varaktiga förändringar i spelets regler.