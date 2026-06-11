"Sagrada Família" når en historisk milstolpe och blir världens högsta kyrka

I Barcelona har Sagrada Família just inträtt i en ny symbolisk dimension. Med sitt centrala torn nu färdigställt har Barcelonas basilika blivit världens högsta kyrka. Ett ögonblick av kollektiv nåd, firat i hjärtat av en unik byggnad, ett ögonblick av både känslor och vördnad. Den 10 juni 2026 kommer att förbli ett viktigt datum i monumentets historia.

En ceremoni av global betydelse

Inför tiotusentals troende presiderade påven Leo XIV över en högtidlig mässa i basilikan, på den femte dagen av sitt officiella besök i Spanien. Atmosfären var djupt livlig, genomsyrad av en känsla av enighet och vördnad.

Före gudstjänsten pausade han i bön vid den visionära arkitektens grav och erinrade sig den andliga och mänskliga dimensionen i sitt verk. I en mycket symbolisk gest välsignade han sedan det centrala tornet tillägnat Jesus Kristus, den sista stora delen av projektet som utformats av Antoni Gaudí. Ceremonin samlade också kung Felipe VI, drottningen och premiärminister Pedro Sánchez, tillsammans med tusentals människor som kommit för att dela detta exceptionella ögonblick.

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172,5 meter: en ny symbolisk höjd

Med färdigställandet av sitt centrala torn når Sagrada Família nu 172,5 meter. Denna höjd gör den officiellt till världens högsta kyrka och överträffar Ulmkatedralen i Tyskland.

Utöver det vanliga förkroppsligar detta torn en djupt harmonisk vision. Gaudí önskade att hans verk aldrig skulle överstiga Montjuïc-kullens höjd, som han ansåg vara en naturlig skapelse överlägsen all mänsklig konstruktion. Denna avsiktliga begränsning ger monumentet en dimension av ödmjukhet och balans, nästan poetisk i sin kvalitet.

En livfull hyllning till Gaudí

Datumet den 10 juni 2026 har en särskild betydelse: det markerar hundraårsdagen av Antoni Gaudís död. Valet av detta datum förstärker händelsens känslomässiga tyngd. Gaudí, en djupt engagerad arkitekt, ägnade sina sista år åt basilikan och levde i ständig harmoni med dess konstruktion.

Hans arv, nu erkänt som visionärt, fortsätter att inspirera genom sin djärvhet och noggrannhet. Hans andliga resa, präglad av officiellt erkännande från kyrkan, tillför en mänsklig och lysande dimension till detta extraordinära projekt.

Ett projekt som fortfarande lever och inspirerar

Även om det centrala tornet är färdigställt är Sagrada Família fortfarande ett pågående arbete. Vissa fasader och arkitektoniska element behöver fortfarande färdigställas, vilket kan ta flera år till. Tekniska och urbana utmaningar kvarstår, särskilt kring vissa känsliga områden i projektet. Ändå är denna ofullständighet också en del av dess charm: basilikan är fortfarande ett levande, ständigt utvecklande verk som fortsätter att förändras inför världens ögon.

Sagrada Família är mer än en arkitektonisk bedrift, utan förkroppsligar en kollektiv och mänsklig upplevelse. Den förenar, inspirerar och lyfter. Genom att bli världens högsta kyrka sträcker den sig inte bara mot himlen, utan påminner oss också om kraften i projekt som föds ur tålamod, tro och kreativitet. Ett sekel efter Gaudí fortsätter hans dröm att växa – och att sammanföra generationer i en gemensam anda av harmoni och skönhet.