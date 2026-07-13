Vad är "Bimbostoicism", denna virala trend som fascinerar sociala medier?

Under de senaste månaderna har TikTok sett en trend som är lika överraskande som inspirerande uppstå: "bimbostoicism". Genom att blanda uråldrig filosofi och självuppskattning uppmuntrar denna rörelse kvinnor att bryta sig loss från jämförelser och upptäcka sin egen unikhet.

En TikTok-trend som förvandlar skönhet till en filosofi

Trenden "bimbostoicism" föddes på TikTok i slutet av 2025 och tog snabbt över sociala medier. Rörelsens upphovsman är Babushka, en bloggare baserad i Georgien, känd under pseudonymen @babushka.en. Efter att ha upptäckt ett meme som kombinerade "bimbo"-estetiken med stoisk filosofi bestämde hon sig för att göra det till en livsstil. Hennes videor har blivit otroligt populära och bygger en växande gemenskap kring en enkel idé: att lära sig att se kvinnlighet på ett annat sätt, utan att begränsas av traditionella skönhetsstandarder.

#andedjur#bimbo #skönhet ♬ Återföd dig som vampyr - Babúshka🐺 @babushka.en Jag ska göra ett snabbt quiz om andedjur imorgon 💖 För att hitta ditt djur måste du fokusera på detta med robotarna: 1. Vilket var ditt favoritdjur i barndomen? Varg, dinosaurier, örn? I barndomen känner vi vår natur på en undermedveten nivå. 2. Din längd. Är du lång och stark? Välj en elefantbjörn, häst, lejoninna. Är du liten? Vessla, katt, räv, valp (som Sabrina Catpenter gjorde). 3. Din karaktär. Är du lugn och snäll? Välj hind, kanin, huskatt. Är du bitchig? Välj varg, räv eller vildkatt. Är du lugn och reserverad? Välj korp, uggla eller örn. 4. Din nosform. Om den är bred - välj en stor katt/varg/hind. Om det är en aquiline - välj någon fågel. Välj med ditt hjärta, syster! #bimbostoicism

När bimbon möter stoicismen

Rörelsens namn är baserat på en oväntad blandning av två världar.

Å ena sidan "bimbon", en figur från amerikansk populärkultur, ofta förknippad med självsäker, glamorös och mycket synlig femininitet, men länge reducerad till en kliché av ytlighet.

Å andra sidan finns det "stoicism", en uråldrig filosofi som uppmuntrar till självkontroll, acceptans av det som ligger utanför vår kontroll och sökandet efter en form av inre lugn.

"Bimbostoicism" sammanfogar dessa två visioner för att erbjuda en ny tolkning av kvinnlighet: att vara helt och hållet sig själv, älska sitt utseende och odla sitt självförtroende, samtidigt som man tar ett steg tillbaka från yttre bedömningar.

Nyckelprincipen: att hitta ditt tvillingdjur

I hjärtat av denna trend finns en ritual som har blivit viral: att dela ett foto av sitt ansikte och be communityn att tilldela det en "djurtvilling". Svaren kan vara mycket varierande: snöleopard, svan, räv, korp, lo, påfågel, björn eller till och med imaginära varelser.

Målet är inte att rangordna kvinnor efter deras skönhet, utan att framhäva en unik energi, närvaro eller personlighet. Idén är tilltalande eftersom den helt förändrar hur vi ser oss själva. Istället för att försöka anpassa sig till ett perfekt ideal uppmanas varje person att inse vad som gör dem annorlunda och värdefulla.

Bortom jämförelsen för att fira dess unikhet

Det centrala budskapet i "bimbostoicism" är ett svar på skönhetsnormer som ofta leder till att kvinnor jämförs med varandra. Under lång tid har så kallat feminint utseende utvärderats enligt specifika kriterier, vilket skapat en hierarki mellan de som anses vara "vackra" och de som inte är det.

Denna trend föreslår ett annat tillvägagångssätt: det finns ingen rangordning av identiteter. Precis som i djurvärlden har varje varelse sina egna egenskaper och styrkor. En snöleopard behöver inte likna en svan, och en korp har inget att avundas en påfågel. Var och en har en annan sorts skönhet.

Ett personligt förhållningssätt som blev en kollektiv rörelse

För Babushka härrörde "bimbostoicism" från en intim reflektion över självbild, femininitet och dekonstruktionen av osäkerheter. Hon förklarar att hon ville återknyta kontakten med en "glädjefylld femininitet", en som är självsäker och fri från internaliserade bedömningar. Hennes tillvägagångssätt blandar således personlig utveckling, filosofi och självbekräftelse. Hon uppmuntrar kvinnor att uppskatta sina unika egenskaper snarare än att försöka korrigera dem.

Kraftfulla kvinnofigurer som symboler

Gemenskapen hämtar också inspiration från stora historiska kvinnliga figurer som Kleopatra, Jeanne d'Arc, Frida Kahlo och Harriet Tubman, vilka förknippas med symboliska djur. Den svarta katten kan representera självständighet, vargen motståndskraft, påfågelns självförtroende och korpens intelligens. Dessa associationer skapar en sorts modern mytologi där varje kvinna kan hitta en bild som resonerar med henne.

En trend som också är föremål för debatt

Liksom många populära fenomen är "bimbostoicism" inte immun mot debatt. Vissa neurodivergenta individer har påpekat att sambandet mellan människor och djur redan existerar i vissa samhällen, särskilt som ett sätt att förstå personligheter.

Andra noterar att vissa tolkningar av rörelsen ibland kan återskapa en form av konkurrens, där vissa djur uppfattas som mer värdefulla än andra, medan den ursprungliga idén bygger just på avsaknaden av hierarki.

Utöver sin virala natur avslöjar "bimbostoicism" en djupare reflektion över vår relation till våra kroppar och vår identitet. I en tid där filter, skönhetstrender och retuscherade bilder starkt påverkar självuppfattningen erbjuder detta tillvägagångssätt ett positivt alternativ. Dess budskap är enkelt: det finns inte bara ett sätt att vara vacker, feminin eller anmärkningsvärd. Varje kvinna har sin egen unika energi, och den väsentliga poängen förblir densamma: att lära sig att uppskatta oss själva utan att jämföra oss med andra.