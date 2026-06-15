I Argentina kan underlåtenhet att betala underhållsbidrag hindra någon från att gå på VM-matcher.

I Argentina är fotboll nästan helig. Det är just denna nationella passion som regeringen i Buenos Aires nu tydligt använder som ett hävstångsmedel: föräldrar som inte betalar underhållsbidrag kan nekas tillträde till VM-matcherna 2026.

En exempellös åtgärd på internationell nivå

Argentina har tagit ett oväntat och exempellöst steg . Buenos Aires kommun har infört en åtgärd för att förbjuda föräldrar som är skyldiga underhållsbidrag att närvara vid matcher i fotbolls-VM 2026, som äger rum från 11 juni till 19 juli i USA, Kanada och Mexiko.

Detta drag är desto mer slående eftersom det gäller ett internationellt evenemang som hålls utomlands och direkt påverkar en av landets djupast rotade passioner. Från den argentinske landslagsfotbollsspelaren Diego Maradona till den argentinske landslagsfotbollsspelaren Lionel Messi är Argentina verkligen ett fotbollsland, och att beröva sina medborgare ett sådant evenemang är ett verkligt symboliskt straff.

Ett samarbete mellan Buenos Aires och USA

Hur kan Argentina egentligen hindra sina egna medborgare från att gå på matcher på amerikansk mark? Enligt den argentinska tidningen La Nación bygger åtgärden på ett avtal mellan Buenos Aires stadsregering och den amerikanska administrationen. Den lokala regeringen, ledd av Jorge Macri, har beviljat amerikanska myndigheter tillgång till databasen Public Registry of Child Support Debortors (RPAM). Denna informationsdelning gör det möjligt för de myndigheter som ansvarar för inresa till landet eller biljettförsäljning till tävlingen att identifiera de berörda individerna och neka dem tillträde till arenorna.

Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha. I staden finns ett år som förbjuder införandet av två livsmedel på arenor och storskaliga föreställningar. Nu sammanfattar vi, i ett samarbete med National Gobierno, vår databas om Tribuna-programmet… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN — Jorge Macri (@jorgemacri) 26 maj 2026

Mer än 13 000 föräldrar potentiellt drabbade

Insatsens omfattning är betydande. Enligt information som La Nación förmedlat är fler än 13 000 föräldrar för närvarande listade som obetalda underhållsbidrag i Buenos Aires och 13 andra argentinska provinser. Dessa individer kan därför nekas tillträde till Argentinas landslagsmatcher under fotbolls-VM. Datadelningsavtalen som ingåtts mellan stadsstyrelsen och lokala myndigheter utökar insatsens omfattning avsevärt. Denna landsomfattande täckning omvandlar åtgärden, som initialt genomfördes av huvudstaden, till en storskalig offentlig politik.

En åtgärd som redan gäller sedan mars 2025

Även om omnämnandet av fotbolls-VM 2026 har gett det internationell resonans, är åtgärden i sig inte ny. Den infördes i mars 2025 av staden Buenos Aires. Sedan dess har tillträde till argentinska arenor förbjudits för föräldrar som identifierats som "underlåtna att betala underhållsbidrag". Identitetskontroller har införts vid entrén till idrottsanläggningar, vilket möjliggör riktad identifiering av de berörda. Enligt officiella siffror har 162 fans redan identifierats sedan åtgärden infördes som att ha "glömt" att uppfylla sina föräldraskyldigheter.

Ett politiskt budskap som öppet omfamnats av borgmästaren

Myndigheterna har öppet försvarat åtgärden. På det sociala nätverket X (tidigare Twitter) motiverade Buenos Aires borgmästare Jorge Macri den bestämt . "De som inte uppfyller en så grundläggande skyldighet som att mata sina barn kommer att få ta konsekvenserna. Om de inte tillgodoser sina barns behov kommer de att nekas tillträde till arenan", förklarade han. Denna politiska hållning understryker åtgärdens avskräckande, till och med bestraffande, karaktär. Det uttalade målet är att uppmuntra de berörda föräldrarna att regularisera sin situation, under straff för sanktioner som direkt påverkar deras dagliga liv.

Fotboll som hävstång för offentlig handling

Utöver den till synes anekdotiska karaktären av att använda fotboll som ett verktyg, väcker den argentinska metoden en bredare fråga: effektiviteten av symboliska hävstångsmekanismer för att upprätthålla föräldrars skyldigheter. I ett land där fotboll mobiliserar alla sociala klasser och alla åldrar är det en särskilt kraftfull sanktion att neka tillträde till arenor.

Denna typ av åtgärd, som påverkar en fritidsaktivitet som är djupt förankrad i den nationella kulturen, syftar till att utöva socialt tryck där traditionella rättsliga åtgärder ibland är långsamma eller ineffektiva. Denna metod påminner om andra erfarenheter utomlands, där sanktioner relaterade till det dagliga livet (såsom indragna körkort eller begränsad tillgång till vissa tjänster) används för att driva in underhållsbidrag.

En åtgärd som väcker debatt

Även om åtgärden välkomnas av vissa i Argentina, som ser den som "ett konkret verktyg för att försvara barns rättigheter", väcker den också frågor. Vissa observatörer ifrågasätter "respekten för individuella friheter, formerna för datadelning mellan länder och straffets proportionalitet". Andra betonar att systemets effektivitet till stor del kommer att bero på dess praktiska implementering i USA, där identitetskontroller vid stadionentréer fortfarande är svårare att genomföra än i Argentina.

Med detta exempellösa initiativ skickar Argentina ett kraftfullt budskap: en passion för fotboll kan inte tas för given när föräldrarnas skyldigheter inte respekteras. Effektiviteten av denna strategi kommer att granskas noggrant under VM 2026 – och det kan inspirera andra länder som står inför samma utmaning.

