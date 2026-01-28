Med humor återger denna atlet kvinnors vardag inom idrotten

Med självironisk humor och energi undergräver den franska fightern Myriam Benadda (@mimi_bnd_) stereotyper för att berätta historien om vad kvinnor inom sport verkligen upplever. Hennes humor får en att le, hennes budskap får en att tänka till och hennes resa inspirerar en ny generation av självsäkra och kraftfulla kvinnliga idrottare.

En idrottskvinna som bryter mot moderna förhållanden med ett leende

Bakom @mimi_bnd_ står Myriam Benadda, en MMA-fighter, entreprenör och engagerad innehållsskapare. Hon var tidigare finansexpert och valde att rikta sitt liv mot sina passioner: kampsport och entreprenörskap. Hon innehar nu flera nationella titlar och har etablerat sig som en inspirerande figur i en fortfarande mycket mansdominerad värld. På sina sociala medier beskriver hon sig själv som en "affärstjej som älskar att slåss", och framför allt som en kvinna som är helt säker på sin styrka och frihet.

"Varför gör du det här? Du är en kvinna?" Spoiler: precis.

Ett av hennes mest populära inlägg kretsar kring en fråga som många kvinnliga idrottare känner alltför väl till: "Varför utövar du kampsport när du är kvinna?" Hennes enkla och briljanta svar: "För att jag är kvinna." I en mening sammanfattar Myriam Benadda (@mimi_bnd_) allt. Hon påminner oss om att kön inte är en begränsning, utan en tillgång, och att varje kropp förtjänar att hyllas för det den gör bäst: springa, slå, dansa, lyfta, andas, leva.

Med humor förvandlar Myriam ibland tunghänta kommentarer till lättsamma, lättillgängliga och kraftfulla poänger. Hennes innehåll gör att många kvinnor känner sig sedda, förstådda och stöttade i sina sportval, oavsett vad de må vara.

Mellan utbildning, entreprenörskap och verkligheten

Myriams vardag är en blandning av intensiva träningspass, professionella möten, att hantera sitt varumärke och djupt mänskliga ögonblick. Hon visar att disciplin och ambition kan samexistera perfekt med enstaka prokrastineringar, självtvivel, skratt och hårt arbete. Hon bevisar att det inte bara finns en modell av en idrottare, utan ett oändligt antal vägar, alla giltiga.

Hennes klädmärke, designat specifikt för kvinnor som utövar kampsport, föddes ur ett verkligt behov: att erbjuda tekniska kläder anpassade till kvinnors kroppsformer som är bekväma, slitstarka och smickrande. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) förespråkar att varje kvinna ska känna sig bekväm i sin egen hud, både på tatamin och i vardagen.

Styrka och kvinnlighet: en vinnande kombination

Genom sina videor lyfter hon fram situationer som många kvinnliga idrottare känner till: att behöva rättfärdiga sig själva, höra att en viss sport "inte är för dem" och att möta förvåning när de utmärker sig i fysiska discipliner. Hon förvandlar dessa ögonblick till komiska scener, men trivialiserar aldrig deras inverkan. Hennes budskap är tydligt: du har rätt att vara stark, snabb, kraftfull, känslig, mild, beslutsam – allt på en och samma gång.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) förespråkar en inkluderande vision av sport, där varje kropp är giltig, kapabel och värdig respekt. Hon påminner oss om att prestation inte är oförenlig med elegans, och att självförtroende varken beror på storlek, vikt eller kön.

En gemenskap först och främst

Utöver individuella prestationer värdesätter Myriam systerskap, ömsesidigt stöd och gemenskap. Hon talar ofta om sina träningspartners, sina sportliga vänskaper och den kollektiva energi som driver dem att utmärka sig. För henne handlar sport inte bara om resultat, utan också om kontakter, delning och respekt.

Med humor, klarhet och vänlighet återger Myriam Benadda (@mimi_bnd_) kvinnors vardag inom sport som den verkligen är: ibland absurd, ofta intensiv, alltid inspirerande. Hon påminner oss om att varje kvinna har rätt att välja sin spelplan, hylla sin kropp och skapa sin egen väg med självförtroende, djärvhet och glädje.