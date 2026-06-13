Med stigande temperaturer säger dessa kvinnor att de upplever mer trakasserier på gatan.

Med varje sommar som återvänder är observationen densamma. På TikTok liksom på Instagram rapporterar fler och fler unga kvinnor en betydande ökning av gatutrakasserier de upplever så fort temperaturen stiger. Detta fenomen är långt ifrån anekdotiskt – och dess psykologiska konsekvenser är mycket verkliga.

"Sol ute, linnesäsong": inlägget som sammanfattar den allmänna känslan

En av dessa videor gav särskilt stor genomslag. ”Solen skiner, det är linnesäsong, män ropar på kvinnor från sina bilar och cyklar. Jag tror att sommaren har kommit”, skrev författaren till inlägget, vilket omedelbart utlöste en våg av enhälliga reaktioner: ja, så fort det varmare vädret återvänder mångdubblas visslingarna, tutandet, de oönskade kommentarerna och de ihärdiga blickarna. I kommentarsfälten till ett flertal TikTok-videor om ämnet finns det gott om vittnesmål. Vissa pratar om trottoarerna de nu undviker, andra förklarar att de tar fram sina ”vinterkläder” i mitten av juni, eller att de avstår från att bära klänningar ovanför knäna hela sommaren. Långt ifrån fantasin om återkomsten av ”värme” är de första värmeböljorna för många en återgång till vaksamhet.

Ett samband som länge dokumenterats av forskare

Fenomenet är i själva verket inget nytt. Flera feministiska publikationer har redan dokumenterat det under senare år. Den brittiska tidskriften Stylist påpekade redan 2019 att "det finns ett direkt positivt samband mellan mängden synlig hud och antalet män som anser sig ha rätt att kommentera den." Denna verklighet har bekräftats av ett flertal föreningar, såväl som av berättelser från servitriser, studenter, sjuksköterskor och vanliga förbipasserande, som alla observerar samma sak: deras vardag förändras med vädret.

De angivna skälen är många. Fler människor på gatorna, trånga uteserveringar, förbipasserande som slappnar av av alkohol tidigt på kvällen, och framför allt den kvarstående uppfattningen att lättare kläder är detsamma som tyst godkännande av kommentarer. En djupt föråldrad tolkning – och juridiskt sett helt ogrundad.

I Frankrike har sexistiska förolämpningar erkänts sedan 2018.

På lagstiftningsfronten erkände Frankrike denna verklighet med Schiappa-lagen av den 3 augusti 2018, som fastställde brottet "sexistisk förolämpning". Denna lag tillåter brottsbekämpande myndigheter att omedelbart och utan föregående anmälan utfärda böter till förövare av gatutrakasserier: visslingar, olämpliga kommentarer, ihållande försäljning etc. Böterna kan uppgå till 750 euro, och flera tusen böter har utfärdats varje år sedan lagen infördes. I praktiken rapporteras dock de allra flesta incidenter fortfarande inte. Rädsla, trötthet, frånvaro av vittnen eller helt enkelt känslan av att "det inte kommer att göra någon nytta" förklarar denna nästan systematiska tystnad. Det är just mot denna tystnad som virala videor, på sitt eget sätt, försöker bekämpa den.

Ett ansvar som aldrig finns i kläder

Slutligen är det viktigt att upprepa en sanning som samhällsvetare har betonat i årtionden: ansvaret för gatutrakasserier ligger aldrig hos offret, inte heller hos vad hon har på sig. Oavsett om en kvinna har på sig ett linne, mjukisbyxor, en vinterjacka eller en lång kjol, är trakasseraren ensam ansvarig för sitt beteende. Att försöka förklara fenomenet enbart med sommarkläder skulle vara detsamma som att skylla kvinnor för sin egen aggression.

I takt med att en ny våg av vittnesmål översvämmar sociala medier understryker dessa berättelser det akuta behovet av kollektiv medvetenhet. Trakasserier på gatan är inte oundvikliga; det är en daglig, olaglig form av våld, djupt rotad i en kultur som fortfarande behöver avvecklas i grunden. Och detta gäller oavsett väder.