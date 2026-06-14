Dessa brasilianska kvinnor jonglerar med en fotboll och inger beundran.

FIFA World Cup, som just har börjat, lovar att bli fullt av överraskningar i år. Bortom planen i Mexico City dyker andra talanger upp utanför de vanliga vägarna. I Brasilien, Mexikos granne, har kvinnor improviserat en form av gatufotboll och förvandlat sina passningar till en sann uppvisning av balans. Det är en påminnelse om att denna sport inte har något kön.

Spelare utan skor som skapar konst med rundbollen

FIFA World Cup , ett stort sportevenemang som bara äger rum vart fjärde år, dominerar nyheterna. Det skapar en gränslös eufori. Medan miljontals tittare och fans följer turneringen som om deras liv hängde på den, kämpar damversionen för att få samma uppmärksamhet och går nästan obemärkt förbi. Ändå är de kvinnliga motsvarigheterna till Kylian Mbappé och Harry Kane inte mindre imponerande på planen. Och brasilianska spelare, fångade mitt i händelsernas hetta bland elkablarna och korrugerade plåtbyggnader i Rio de Janeiro, är ett bevis på detta.

Födda i ett land som har fostrat fotbollslegender , passar dessa kvinnor bollen från fot till fot mitt i en övergiven skatepark. I Brasilien är fotboll inte bara en sport som väljs i idrottslektionen eller en fritidsaktivitet; det är en institution. Och där verkar invånarna ha en medfödd gåva för att sparka boll. Dessa spelare är ett levande bevis: de har guld mellan benen, som Pelé och Ronaldinho.

Helt nakna, utan skor och endast iklädda jeansshorts, turas de om att kasta bollen till varandra och fånga den i mycket tekniska poser. De blir ett med klotet, vanligtvis ämnat att gå in i nätet. Det som var tänkt att vara ett tidsfördriv, en distraktion för att fördriva tiden, blev snabbt en sensation på sociala medier, med videon som fick 1 miljon gilla-markeringar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Rafinha Fontes (@rafaellafontes2)

För att ge en bättre bild av damfotbollen

När man ser dessa spelare i aktion ser det nästan enkelt ut, så minutiöst utförda är deras rörelser. Bollen balanserar på nyckelbenet, deras vrister och öglorna med en knyck med benet. Huvud, överkropp, ländrygg… Bollen studsar graciöst mot varje del av deras kropp och blir nästan en förlängning av deras silhuett. Mer än bara en amatöruppvisning, det är en prestation som har blivit viral. Med karakteristisk blygsamhet kallar videons skapare, @ rafaellafontes2, den för "Högnivådamlag" i beskrivningen.

Även om dessa erfarna spelare inte spelar en match på planen, har de vunnit en värdefull seger över fördomarna kring damfotboll. Kommentarerna är enhälligt positiva och lika värda som jublet från dånande arenor. "De är bättre än det brasilianska landslaget", påpekar en internetanvändare. "Män kommer att få sina egon blåslagna", tillägger en annan. "Det är som om fotbollen rinner i deras blod." "De spelar bättre än någon kan lära ut." "Jag kan inte ens spela två korta matcher i rad."

En flod av komplimanger som krossar stereotypen att kvinnor är mindre motståndskraftiga, för känsliga och inte tillräckligt snabba på planen. Medan manliga spelare tjänar 200 000 euro även när de begår många regelbrott, tjänar deras kvinnliga motsvarigheter i genomsnitt 16 000 euro. Denna uppenbara brist på erkännande för kvinnor, som fortfarande är reducerade till föråldrade stereotyper, står i skarp kontrast. Tack vare prestationer som dessa gör kvinnliga spelare betydande framsteg i att förändra den allmänna uppfattningen.

Bakom den här virala videon står en mångfaldigt prisbelönt gamer.

Även om vissa kanske tror att den här bilden är helt påhittad av artificiell intelligens, för emasculerad för att erkänna dessa kvinnors otroliga färdigheter, så ligger en riktig person bakom den här videon. Hennes namn? Rafinha Fontes, som har poserat tillsammans med Neymar och lyft otaliga troféer under sin lysande karriär. Hennes specialitet? Fotvolley, en två-i-ett-sport som spelas över ett nät, inte på gräs, utan på varm sand. Denna disciplin kräver fingerfärdighet, flexibilitet, styrka och även en tjock hud.

Men det är inte hennes enda passion. Brasilien är utan tvekan en grogrund för begåvade idrottare. Idrottaren, som har en obeskrivlig kärlek till fotboll, är också tvåfaldig världsmästare i teqball, en typ av bordtennis som spelas med en fullstor boll.

Det den här fotbollsprestationen förmedlar är kraftfullt. Alla dessa spelare, förutom att vara grymma och få macho-fansen att svettas, freestylear runt bollen med oroande lätthet. Brasilianska kvinnor 1, stereotyper 0.