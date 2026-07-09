Varför reduceras fotbollsspelares fruar så ofta till stereotyper?

Fångade på läktaren under detta FIFA World Cup™ 2026, återges deras liv i kändispressens sidor, som regelbundet granskar dem. De presenteras som "fotbollsfruar" som om de inte hade någon identitet eller förnamn, och de förblir i skuggan av sina partners, men upplever också kändisskapet ställföreträdande. I den kollektiva fantasin har de ett dåligt rykte och utsätts för intensiv offentlig granskning för varje steg de tar. Sexism klamrar sig fast vid de som kallas "WAGs".

Fotbollsspelares fruar, regelbundet kritiserade

När fotbolls-VM 2026 utspelar sig på skärmarna och närmar sig sitt slut, är ögonen inte bara klistrade vid planen. De dröjer sig regelbundet kvar vid fotbollsspelarnas partners, dessa "fruar och flickvänner" som verkar blomstra bara genom sina mäns bedrifter och som, trots sig själva, befinner sig i centrum för uppmärksamheten. Omslagen till kändistidningar är ägnade åt dem som får spelarnas hjärtan att slå snabbare, deras främsta fans. Stämplade som "tur" eller till och med "privilegierade" har de inget utrymme för misstag och utsätts för samma press som spelarna på finalkvällen.

Medan deras lagkamrater kämpar om bollen och slår avgörande passningar, spelar de ett annat spel: kampen om sin image. De försvarar inte mål, utan sin värdighet i en miljö som njuter av att misskreditera dem och behandla dem som bedragare eller statister. Skvallerfans, som granskar kändisnyheter för att förstå deras dagliga liv, vet mer om dessa kvinnors sista måltid eller priset på deras förlovningsringar än om deras manliga motsvarigheters fotbollsprestationer.

Nyligen fick Ester Exposito, partner till den franske landslagsfotbollsspelaren Kylian Mbappé, som inte behövde kaptenens stöd för att uppnå berömmelse, hård kritik för att ha dansat i några millisekunder med Bad Bunny. Fans av mannen som pressen kallar "mannen för jobbet" anklagade henne spontant för otrohet. År 2006, under VM, upplevde Victoria Beckham, sinnebilden av "WAGs", också detta latenta hat. Hon anklagades av tabloidpressen för Englands dåliga prestation, som anklagade henne för att distrahera spelarna, och befann sig i en sårbar position. Och det var bara en liten uppvärmning inför de domar hon skulle möta.

Den ihållande bilden av legosoldatkvinnan

Vad de än gör, vad de än säger, tas varje tillfälle i akt att påminna dessa fotbollsspelares fruar om att de inte håller ett ljus för sina numrerade partners. De, som ska "förtjäna" sin status och bara fungera som skyltfönster eller fantasiobjekt, ser sin kärlek bedömas av främlingar som klagar på dem och anklagar dem för "självnyttig" romans. För många har dessa kvinnor pengar för ögonen och buntar med kontanter i sina kistor.

Georgina Rodriguez, hustru till den portugisiske landslagsfotbollsspelaren Cristiano Ronaldo, har länge haft bilden av en "guldgrävare". Ändå har modellen , som återupptar sin historia i Netflix-dokumentärserien "I Am Georgina", byggt sitt eget imperium och samlat på sig en personlig förmögenhet som uppskattas till över 10 miljoner dollar. Detta är mindre än hennes man, som har samlat på sig över en miljard dollar, men definitivt tillräckligt för att vara ekonomiskt trygg resten av sitt liv.

Medan fotbollsspelares fruar och flickvänner ofta vidmakthåller stereotypen om guldgrävaren, tjänar de mer än de professionella kvinnliga fotbollsspelarna själva, som tjänar 100 gånger mindre än sina manliga motsvarigheter. Fruar och flickvänner (WAGs) skapar nyfikenhet, fascination och rykten, medan idrottarna själva kämpar för synlighet.

Det främsta målet för offensiv sexism

Fotbollsspelarens fru är både en "troféfru" och ett "objekt", och blir ofta berövad sin kropp och sin image. Tabloidpressen reducerar henne till hennes utseende med exklusiva foton tagna från strandutflykter, medan män ser henne som en källa till kittlande distraktioner. Att döma av mediebevakning och virala kommentarer är fotbollsspelares fruar inget annat än en silhuett, ett ansikte, en etikett.

När de bär blygsamma kläder som Rima Edbouche, hustru till den franske landslagsfotbollsspelaren Ousmane Dembélé, eller när de är diskreta som Antonela Roccuzzo, hustru till den argentinske landslagsfotbollsspelaren Messi, hämnas internetanvändare. När de för mer oväsen, åstadkommer saker oberoende av sina makar, lyckas på egen hand och publicerar selfies, anses de vara "ytliga".

I denna hänsynslösa värld, som utmanar alla gamla sexistiska principer, får fotbollsspelares fruar och flickvänner ingen respit. Ibland ställs de mot andra, vilket illustreras av "Wagatha Christie"-affären, ibland sexualiserade , och måste ta emot smällen av föråldrade övertygelser. Medan deras partners representerar en nation, bär de tyngden av stereotyper och sexism.

Överföringsmarknaden för skönhetsstandarder

Medan spelare ofta hamnar under landslagsvalens radar under sina karriärer, har fotbollsspelares fruar och flickvänner också kriterier att uppfylla för att säkra denna prestigefyllda roll. Fans har nästan högre förväntningar på dessa kvinnor än spelarna själva, som alltid får ursäkter som dålig form, trötthet, en långvarig skada eller dåligt väder. Det finns en hel uppsättning förväntningar kring dem: ungdom, smalhet och en stark efterlevnad av skönhetsstandarder.

Och när de inte passar in i denna mycket standardiserade mall med dess exakta mått, utsätts de för en praktiskt taget lynchning. Lauren Fryer, partner till Arsenal-stjärnan Declan Ryce, fick utstå sådana hätska och fettskamrande kommentarer att hon valde att dra sig tillbaka från sociala medier. Hon förklarades "inte tillräckligt vacker" för en man av hans storlek, som om fysiskt utseende var en kvinnas enda värde, och Laurens berättelse avslöjade denna lömska urvalsprocess som påtvingas fotbollsspelares fruar och flickvänner.

Många kvinnliga fans drömmer om att vara i fotbollsspelarnas fruars skor. De skulle ha en plats på första parkett på arenorna, men också bli utsatta för sexistiska kommentarer. I grund och botten fungerar fotbollsspelarnas fruar som en defensiv sköld: de tar emot slagen, absorberar den misogyna kritiken och blir det främsta målet i en match där fördomar alltid verkar vara den dominerande kraften.