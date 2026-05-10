Genom att spela tennis i "extravaganta" klänningar sätter denna innehållsskapare eld på internet

På Instagram skapar innehållsskaparen Isidora (@isidorapjv) mycket uppmärksamhet med sina glamorösa och osannolika videor. Hennes koncept: att spela tennis i klänningar och höga klackar. Medan vissa internetanvändare älskar denna ultraestetiska värld, ser andra den främst som ett noggrant iscensatt stunt utformat för att skapa uppmärksamhet.

Videor som blandar mode och sport

I sina Reels (Instagramvideor) samlar Isidora tennisbollar i klänningar av varierande storlek. Kontrasten mellan sportens och modevärlden drar omedelbart blickarna till sig. Estetiken i hennes videor påminner ibland om lyxkampanjer eller filmscener: allt verkar utformat för att skapa en elegant och teatralisk atmosfär. Det är just denna oväntade blandning som har gjort att hennes innehåll har blivit viralt på sociala medier.

Internetanvändare är fascinerade…

Under hennes inlägg hyllas hennes visuella stil av många kommentarer. Vissa användare förklarar att de tittar på hennes videor "för atmosfärens skull". Andra uppskattar att hon erbjuder ett annat perspektiv på tennis, ett som är mer moderiktigt, mer konstnärligt och mindre fokuserat på atletisk prestation. Hennes mycket distinkta stil har gjort det möjligt för henne att bygga en verklig visuell signatur på Instagram. I ett flöde mättat med liknande innehåll sticker hennes videor ut direkt.

...och andra som är mycket mer kritiska

Även om hennes videor har genererat många reaktioner är de långt ifrån universellt populära. Många internetanvändare anser att konceptet är "löjligt" eller tror att det främst är en strategi för att dra till sig uppmärksamhet på sociala medier. Flera kommentarer belyser också hur opraktiska dessa kläder är för att spela tennis. För vissa verkar det mer handla om estetik än om själva sporten att spela på en bana i aftonklänning och höga klackar.

Andra kritiker går längre och ifrågasätter bilden som förmedlas av den här typen av innehåll. Vissa internetanvändare anser att dessa videor vidmakthåller idén att kvinnor alltid ska vara oklanderligt välvårdade, även under fysiska aktiviteter eller vardagsliv. Denna uppfattning uppfattas av vissa som reduktiv, särskilt eftersom den fortfarande förknippar "femininitet" med ett ständigt "sofistikerat" utseende.

En bredare diskussion på sociala medier

Framgången med Isidoras videor visar också hur sociala medier förvandlar vissa aktiviteter till veritabla visuella spektakel. Idag är sport, mode och underhållning alltmer sammanflätade i viralt innehåll. Målet är inte nödvändigtvis att skildra en realistisk aktivitet, utan snarare att skapa en slående, estetiskt tilltalande eller överraskande bild.

Detta förklarar också varför reaktionerna är så splittrade: vissa ser det helt enkelt som konstnärligt och roligt innehåll, medan andra läser mer symboliska budskap om förväntningar relaterade till kvinnors utseende.

Ytterst illustrerar Isidoras videor främst hur ett visuellt koncept kan väcka lika mycket beundran som debatt på sociala medier.