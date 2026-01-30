En pensionerad kvinna, offer för en "falsk bankrådgivare", förlorar en astronomisk summa på bara några minuter.

I Schweiz föll en 82-årig kvinna offer för ett anmärkningsvärt effektivt bedrägeri. I tron att hon pratade med sin bankrådgivare installerade pensionären programvara på hennes dator som påstås vara avsedd att skydda henne. I själva verket öppnade hon dörren för en bedragare som skulle stjäla nästan 268 000 euro från henne på bara några ögonblick.

En väloljad telefonbedrägeri

Bankbedrägerier utvecklas ständigt, och den här historien är ett oroande exempel. I Schwyz i centrala Schweiz fick offret ett samtal från en man som påstod sig vara rådgivare från sin bank. I en lugnande ton förklarade han att en misstänkt överföring hade upptäckts på hans konto och att han behövde "säkra" sina uppgifter omedelbart.

Personen bad henne sedan att installera ett förmodat antivirusprogram, påstås ha löst problemet på distans. I verkligheten gav detta program bedragaren fullständig tillgång till offrets dator. Så fort hon loggade in på sin internetbank tog bedragaren kontrollen och tömde hennes konto mitt framför ögonen på henne.

268 000 euro borta

Enligt den lokala mediekanalen Bote der Urschweiz överförde bedragaren nästan 250 000 schweiziska franc, eller cirka 268 000 euro. Detta är ett exceptionellt belopp för den här typen av bedrägeri, vilket gör det till en av de största registrerade fjärrstölderna i landet.

Schweiziska myndigheter påminner allmänheten om att dessa operationer ofta utförs av organiserade internationella nätverk som kan manipulera sina offer med stor realism. Den installerade programvaran liknade ett legitimt underhållsverktyg, vilket gjorde bedrägeriet nästan oupptäckbart.

Ett chockat offer, men inte förkrossat

Även om pensionären förlorade en kolossal summa, fanns det en viss lättnad kvar: hon hade ett andra bankkonto på en annan institution, vilket gjorde det möjligt för henne att behålla en del av sina besparingar. En klen tröst, men en smärtsam påminnelse om riskerna med att lita på telefonister.

Hur man undviker den här typen av bedrägeri

Myndigheterna rekommenderar flera enkla steg för att skydda sig:

Installera aldrig programvara på begäran av en främling, även om de påstår sig arbeta för din bank.

Dela inte några identifierare eller konfidentiella koder via telefon eller online.

Lägg på luren omedelbart och ring tillbaka till din bank själv med ett officiellt nummer.

Anmäl alla misstänkta försök till polisen eller din bank.

Sensmoralen i historien är att vaksamhet fortfarande är det bästa försvaret i den digitala tidsåldern. Berättelsen om denna pensionär, offer för en sofistikerad bluff, tjänar som en påminnelse om att banksäkerhet börjar med misstro. Bakom en lugnande röst i telefonen kan lura en bedragare som kan utplåna ett livstids sparande på några minuter.