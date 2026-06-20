Denna professionella sprinter tävlar mot 100 män i ett 100-meterslopp, och resultatet är överraskande.

Tänk om en enda kvinnlig sprinter tävlade mot 100 män i ett lopp? Detta är den spektakulära och lärorika utmaningen som skaparen av sportinnehållet Younès Nezar (@younivers__) har skapat. Bakom detta virala experiment låg en enkel önskan: att belysa den verkliga nivån hos kvinnliga idrottare. Och resultatet överträffade vida förväntningarna.

En utmaning lanserad för att bryta ner förutfattade meningar

Younès Nezar, en sprintspecialist och innehållsskapare som följs av tusentals internetanvändare, kom på idén till denna utmaning efter att ha lagt märke till det ökande antalet nedsättande kommentarer riktade mot kvinnliga idrottare. Istället för att svara med ord valde han en storskalig demonstration. Hans koncept: att ställa en kvinnlig toppidrottare mot 100 män från olika idrottsbakgrunder för att konkret visa vad excellens inom sprint verkligen representerar.

En idrottare på toppnivå som möter hundra konkurrenter

För att anta utmaningen gick sprintern Soudatou Niang (@soudatou_n) med på att delta. På banan på Cergy-stadion (regionen Île-de-France) gav sig ett hundratal deltagare, främst amatöridrottare, iväg med ambitionen att slå henne. Experimentet, som filmades och sedan delades på sociala medier, väckte snabbt uppmärksamhet. Många trodde att ett stort antal manliga tävlande lätt skulle få övertaget. Verkligheten var en helt annan.

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En oväntad vinnare skapar en överraskning

Vid mållinjen var det varken en fotbollsspecialist eller en sprinter som gick segrande ur spel. Bästa tiden uppnåddes av Jordan Sepho, fransk landslagsspelare i sjumannarugby och olympisk mästare. Över distansen visade rugbyspelaren upp en imponerande snabbhet och överträffade alla andra deltagare, inklusive den professionella sprintern Soudatou Niang. Denna prestation tjänar som en påminnelse om de exceptionella atletiska egenskaper som utvecklas av sjumannarugbyspelare.

En fjärdeplats som är värd mycket mer än en pallplats

Även om Jordan Sephos seger gjorde ett starkt intryck, ligger den verkliga lärdomen av utmaningen någon annanstans. Soudatou Niang slutade på fjärde plats totalt. Med andra ord överträffade hon den stora majoriteten av de 100 männen som startade loppet.

En anmärkningsvärd prestation som illustrerar den nivå av skicklighet, förberedelse och talang som krävs för att tävla på högsta nivå inom friidrott. Långt ifrån de stereotyper som ofta förknippas med damidrott, belyste denna demonstration klyftan som finns mellan en professionell idrottare och en amatör, oavsett kön.

En viral video som förmedlar ett kraftfullt budskap

Utöver spektaklet tjänade denna utmaning främst till att lyfta fram idrottares prestationer. Genom att ranka bland de allra bästa konkurrenterna erbjöd Soudatou Niang ett konkret svar på de fördomar som fortfarande omger damidrott.

Videons framgång visar också allmänhetens intresse för innehåll som underhåller och ökar medvetenheten. Tack vare sitt originella och lättillgängliga format har Younès Nezar lyckats uppmärksamma en föga känd verklighet: kvinnliga elitidrottare är bland de mest framgångsrika idrottskvinnorna inom sina respektive discipliner.

Det som var tänkt att vara en enkel viral utmaning har således i slutändan förvandlats till en vacker demonstration av talang, respekt och erkännande för damidrott.