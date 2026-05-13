Att få betalt 50 000 dollar för att titta på VM 2026: jobberbjudandet som skapar uppståndelse

Jobberbjudandet som alla pratar om våren 2026 kommer inte från en teknikstartup eller en kreativ byrå. Det kommer från FOX Sports, Fox Corporations dotterbolag för sport i USA – och de erbjuder sig att betala någon 50 000 dollar för att titta på fotboll.

Erbjudandet som blev viralt på internet

FOX Sports, FOX One och Indeed har lanserat en nationell sökning efter en "FOX One Chief World Cup Watcher" – en roll värd 50 000 dollar för att se alla 104 matcher i FIFA World Cup 2026 i 4K på FOX One, turneringens officiella streamingplattform. Turneringen pågår från 11 juni till 19 juli 2026 – 39 matchdagar i rad – från ett helt anpassat visningsområde i hjärtat av Times Square i New York City.

Ett kontor i glaskub mitt på Times Square

Posten är placerad i en genomskinlig glaskub mitt på Times Square, mitt emot de tusentals besökare, turister och pendlare som passerar dagligen. Denna uppställning förvandlar varje match till en veritabel publikfest – postinnehavaren blir på sätt och vis den officiella VM-superfansen, som visas upp för alla att se i 39 dagar.

Vad jobbet egentligen innebär

Jobbet omfattar tre huvuduppdrag: att titta på varenda minut av FOX Sports 4K-bevakning av alla 104 matcher på FOX One, hantera visningsområdet på Times Square för att skapa en unik kollektiv upplevelse, och skapa och dela autentiskt innehåll på sociala medier under hela turneringen för att etablera sig som den självklara källan för VM-tittare. En arbetsbeskrivning som därför kombinerar en passion för fotboll, fysisk uthållighet och kunskap om sociala medier.

Live-avslöjandet på FOX

För att ansöka måste kandidater uppdatera sin Indeed-profil med relevant erfarenhet och kompetens, och aktivera alternativet "Arbetsgivare kan hitta dig" så att FOX rekryteringsteam kan hitta dem. De måste också publicera en kort video på sociala medier som förklarar varför den här tjänsten passar dem, med hashtaggen #ChiefWorldCupWatcher. Ansökningar tas emot fram till söndagen den 17 maj.

Den utvalda personen kommer att avslöjas live den 6 juni under sändningen av matchen mellan Boston Red Sox och New York Yankees på FOX. Positionen börjar officiellt den 6 juni – en vecka före turneringens start – och slutar den 26 juli, en vecka efter mästerskapsmatchen.

Bakom marknadsföringsknepet, ett verkligt affärsproblem

Partnerskapet mellan FOX Sports och Indeed är utformat för att lyfta fram FOX One som den främsta destinationen för VM, samtidigt som man utnyttjar Indeeds plattform för en kampanj som blandar sport, sociala medier och varumärkesmarknadsföring. Robert Gottlieb, marknadschef på FOX Sports, sammanfattade ambitionen: "FIFA-VM kommer att bli en historisk turnering som förtjänar lika historisk rekrytering. En engagerad kandidat kommer att ha sitt livs jobb att uppleva och fira varje berättelse, varje nation och varje spännande ögonblick som definierar det vackra sporten."

50 000 dollar för att titta på 104 fotbollsmatcher i en glaskub på Times Square – jobbet är en dröm för vissa. Det kräver dock att man tolererar oregelbundna arbetstider, ständigt skapar innehåll, uthärdar pressen av att exponeras för blickarna från tusentals New York-bor, och så vidare. Vissa skulle kalla det ett jobb. Andra, en chans för livet.