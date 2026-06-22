Jérémy Doku blir snart pappa: en fransk journalist väcker kontrovers

Fotbollsspelaren Jérémy Doku, som kommer att representera Belgien i fotbolls-VM 2026, har gjort det klart: han vill vara närvarande vid sitt barns födelse, som är nära förestående. Han föredrar att bära sitt barn från dag ett snarare än att lyfta en trofé. En fransk journalist tvekade inte att kommentera beslutet. Hennes stereotypa kommentarer blev virala och, ännu viktigare, återupplivade debatten kring fädernas roll i familjen.

Valet av Jérémy Doku är splittrande.

FIFA World Cup 2026 är årets sportevenemang. Bakom skorna och de numrerade tröjorna finns spelare, men ibland också blivande pappor. För ja, de har liv utanför arenorna och planen. Vissa har redan stora familjer, medan andra förbereder sig för att välkomna sitt första barn.

Medan Norges försvarare Leo Ostigard följde sin sons födelse via videosamtal, vill spelaren Jérémy Doku vara fysiskt närvarande vid denna glada händelse. Han gjorde detta tydligt. "Om du frågar mig vad jag vill, är mitt svar att ingen vill missa födelsen av sitt första barn. Men jag vet också att fotboll involverar många andra överväganden", sa han till reportrar.

Den 24-årige yttern, en nyckelspelare i det belgiska landslaget, är enligt uppgift redo att hoppa på det första planet för att bevittna födelsen av sin son, som väntas under andra veckan i juli . "Jag vet att förbundet stöder sina spelare och förstår deras situation. Vi får se vad vi kan göra", sa han. Medan hans önskan att bli pappa möttes av stöd inom laget, var reaktionen helt annorlunda på inspelningsplatsen för "L'Équipe". Journalisten France Pierron uttryckte sin oförstående med några chockerande kommentarer.

"Hundratals fotbollsspelare skulle döda för att vara i din plats. Och du tänker ge upp allt det där för att gå och bevittna ditt barns födelse? Det är ett vidrigt ögonblick, där pappan är värdelös. Han har en roll som statist (...) Killar kanske har tagit ett lån för att komma. De kanske har offrat allt och du tänker inte gå dit för att klippa en navelsträng", sa hon i sändning.

Den ihållande bilden av fadern som bara en "extra" under förlossningen

Efter detta "okontrollerade utbrott" avskedades journalisten från mediebolaget . Men medan internetanvändare spontant gav henne ett rött kort för hennes olämpliga kommentarer, ställde sig andra på hennes sida, med hänvisning till professionella krav och påminde om spelarens avgörande roll på planen.

”Han vet i förväg… att han är professionell, så han går inte därifrån”, kommenterade en internetanvändare och trivialiserade därmed faderns frånvaro under detta värdefulla ögonblick. Enligt många av kommentarerna kan spelaren överge sin fru men inte sitt lag. En mycket ålderdomlig syn på föräldraskap, som ofta är en ensamsak för mödrar.

I den kollektiva föreställningen är pappor oanvändbara på förlossningsdagen: de svimmar, tar på sig sina sterila tofflor istället för en kirurgisk mössa och överför sin stress till modern. De är bara där, om ens ens. Ändå, inom BB-väggarna, är de som fansen på läktaren: de erbjuder outtröttligt stöd och solidaritet. Ingen studie har hittills undersökt detta ämne, vilket återspeglar en öronbedövande likgiltighet kring denna manliga upplevelse.

Ett annat problem: alltför engagerade, överkomplangerande fäder

Som en barnmorska påpekade i en videorekommendation föredrar många pappor att vifta med sitt lands flagga under en match snarare än att hålla sin frus hand under de sista värkarna. Men även om Jérémy Doku vägrar att vara passiv och väljer att bortse från sina sportsliga förpliktelser, gör det honom inte direkt till en "modern hjälte". De mest empatiska internetanvändarna är snabba med att berömma honom: "Han är modig", "Det är otroligt", "Vilken respektabel pappa" eller till och med "Mamma har tur".

Jérémy Doku, som pryds med en "hedersmedalj" online och praktiskt taget hyllas som "årets far", får nästan mer hyllning än på en finaldag. Det som är vanligt för en kvinna blir extraordinärt för en man. Och förklaringen är enkel: samhället har normaliserat faderns frånvaro så att så fort han frivilligt anmäler sig till att vara närvarande vid förlossningen gör det honom till "en exceptionell varelse".

Visst, spelaren "tar risker" och "äventyrar sin karriär", men kvinnor gör detsamma varje gång de blir gravida. År 2021, till exempel, fick den isländska spelaren Sara Björk Gunnarsdottir, som spelade för Olympique Lyonnais, inte sin fulla lön under graviditeten. Och i det här fallet var det bara en tur och retur för att hälsa på hennes nyfödda, inte ett permanent övergivande av hennes post.

Att utmana faderskapsstereotyper är allas ansvar

I ett samhälle där män har en hastig pappaledighet som knappt varar en månad är det dags för pappor att återta sin plats, utan att vänta på offentligt erkännande. Denna idé vinner allt större uppmärksamhet på sociala medier, särskilt genom engagerade pappor som förespråkar en mer rättvis rollfördelning, jämställdhet mellan könen och som vill rätta till alla tidigare misstag. Till journalisten som anklagade spelaren för att sakna prioriteringsförmåga svarade innehållsskaparen @papaplume : "Det handlar inte om brist på professionalism, det handlar om att veta vad som är viktigt i livet."

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Alexandre (@papa.plume)

Det som chockerar vissa är inte så mycket själva beslutet som vad det implicit avslöjar: tanken att en far kan välja moderskapet framför karriärutveckling förblir för många ett undantag som kräver motivering. Som om faderns engagemang fortfarande betraktades som en bonus, snarare än en självklarhet.

Omvänt påpekar andra att elitidrotten medför sin egen logik, sina egen begränsningar, sina egen uppoffring och sina angelägna hierarkier. Detta rent tävlingsinriktade perspektiv förbiser dock kanske en enkel sak: karriärer kommer och går, matcher följer efter varandra, medan vissa ögonblick aldrig upprepas.