Inför en våg av ensamhet bland äldre förlitar sig Kina på en oväntad lösning.

Med nästan 70 miljoner äldre som lever ensamma och en tredjedel av den vuxna befolkningen som förväntas vara över 60 år 2035 står Kina inför en tyst men massiv kris: äldres ensamhet. Denna sociala verklighet, som ett direkt arv av ettbarnspolitiken och landsbygdsflykten, har framstått som en stor demografisk och mänsklig utmaning.

En generation som offrats av det förflutnas val

Mellan 1979 och 2015 omdefinierade ettbarnspolitiken familjestrukturer i grunden. Idag befinner sig många äldre ensamma, deras barn har lämnat landsbygden för storstäder. En kvinna i sjuttioårsåldern från Shenzhen sammanfattar denna verklighet med allvar : "Jag äter ensam, jag sover ensam, jag sköter min hälsa ensam." I parker finns det gott om annonser: "Änkling söker sällskap", symboler för ett desperat sökande efter kontakt.

Familjelagar som inte följs i stor utsträckning

Kinesisk lag kräver att barn har regelbunden kontakt med sina äldre föräldrar. I praktiken utfärdas få böter och verkställigheten är fortfarande begränsad. Situationen blir dock akut: om ett decennium förväntas andelen äldre öka från 20 % till 33 % av den vuxna befolkningen.

Sociala initiativ för att återuppbygga sociala kontakter

Inför denna situation förnyar sig vissa kommuner. Utflykter organiseras, klubbar bildas i parker och seniorcenter erbjuder gemensamma måltider och dagliga aktiviteter för att motverka isolering. I Shanghai och Chengdu uppstår generationsöverskridande utrymmen för att återuppbygga banden mellan samhällen.

Digital teknik, en ny allierad för de över 60

Internet framträder också som en oväntad lösning . Dejtingappar för seniorer sprider sig i Kina, med profiler som uttryckligen skapats för att "hitta en partner för livets slutskede". På Douyin (den kinesiska versionen av TikTok) riktar sig romantiska serier nu till personer över 60. Och enligt lokala undersökningar säger 85 % av seniorerna som är online varje dag att de aldrig känner sig ensamma.

Ett uppkopplat samhälle som hjälper människor att åldras mindre ensamma

Sociala medier håller också på att bli ett utrymme för solidaritet: WeChat-grupper, livevideor, diskussionsforum... Regeringen uppmuntrar till och med aktivt den digitala övergången för seniorer och ser det som ett tillgängligt och billigt verktyg för att bekämpa växande isolering. I ett land där den traditionella familjestrukturen förändras blir tekniken gradvis ett emotionellt stöd och kanske ansiktet utåt för en mer värdig ålderdom.

Även om teknologin inte kan ersätta mänsklig närvaro eller helt läka familjeklyftor som ärvts från det förflutna, erbjuder den ändå ett pragmatiskt svar på en växande social kris. Genom att utnyttja digitala verktyg för att återuppbygga band experimenterar Kina med ett nytt sätt att åldras i ett snabbt föränderligt samhälle. Det återstår att se om denna lösning kan upprätthållas utan att dölja behovet av djupare mänskligt stöd.