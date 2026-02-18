Djupt skuldsatt sålde hon sitt hus och valde att bo året runt på ett kryssningsfartyg.

Vid över 60 års ålder fann Sue Barr sig överväldigad av skulder relaterade till sitt hus. För att ändra kurs sålde denna amerikanska fotograf sin fastighet och inledde ett nytt liv ... till sjöss.

En skuld som blivit för tung att bära

I nästan 20 år bodde Sue Barr i New Jersey, där hon utvecklade sin fotokarriär samtidigt som hon uppfostrade sin son som ensamstående mamma. När hennes barn växte upp och bosatte sig i Florida, klickade något. I en intervju publicerad av Business Insider förklarade hon att hon hade samlat på sig vad hon beskrev som en "överväldigande" skuld, till stor del relaterad till hennes hem. Varje oväntad utgift – som ett värmehaveri – slukade de besparingar hon försökte bygga upp för resor.

Hon berättar särskilt om att hon "var tvungen att ställa in en resa till Costa Rica för att finansiera brådskande reparationer." Denna händelse markerade en vändpunkt: hon insåg då att hon inte längre kunde föreställa sig en framtid i detta vardagsliv som dikterades av räkningar och ekonomiska begränsningar.

[bildtext-id="attachment_434957" align="aligncenter" width="820"] Foto: Sue Barr (www.suebarr.com)

Att sälja ditt hus för att börja om

Inför detta dödläge fattar Sue Barr ett radikalt beslut: att sälja sitt hus. Även om hon inte direkt vet vad hon ska göra härnäst, minns hon en vän som arbetar på kryssningsfartyg. Idén slår rot. När hon tittar på jobbannonser online upptäcker hon tjänster för fotografer ombord på kryssningsrederier. Hon söker och erbjuds ett kontrakt som "masterfotograf" för ett exklusivt företag.

Innan hon gav sig av var hon tvungen att skaffa ett sjömanscertifikat, vilket innebar omfattande medicinska och fysiska undersökningar. Hon säger att hon tyckte att erfarenheten var krävande, men klarade proven. Kort därefter flög hon till Sydney, Australien, startpunkten för sitt nya liv.

Ett liv mellan kontinenter

I sin essä publicerad av Business Insider förklarar Sue Barr att hon på sex månader besökte tre kontinenter. Hon säger också att hon har återfått "bättre fysisk kondition" och ett "stabilare humör". Att arbeta till sjöss gjorde det möjligt för henne att minska sina fasta utgifter: inga fler fastighetsskatter, inga fler hushållskostnader. Hon beskriver "en känsla av ekonomisk och personlig lättnad", vilket framkallar "en nyfunnen frihet". För henne representerar denna övergång inte bara ett miljöombyte, utan en sann omdefiniering av hennes livsstil. Hon talar om "ett nytt kapitel präglat av kreativitet och resor".

En verklighet som är mer krävande än den verkar

Livet ombord är dock långt ifrån en permanent kryssning. I en annan berättelse publicerad av People magazine beskriver Sue Barr intensiva scheman och ett högt tempo. Deadlines är snäva och passagerarnas nöjdhet är fortfarande högsta prioritet. Levnadsförhållandena för besättningsmedlemmarna är också minimalistiska: små hytter, delade utrymmen och strikta regler. Hon nämner till exempel brandlarm som utlöses av ånga från en alltför varm dusch, vilket illustrerar den dagliga disciplin som tillämpas ombord. Trots dessa begränsningar säger hon att hon inte ångrar sitt val. Hon betonar att denna livsstil kräver anpassningsförmåga, förmågan att leva med få personliga tillhörigheter och en acceptans av en mycket strukturerad miljö.

Ett medvetet val för att återställa balansen

Sue Barr, som också intervjuades av Daily Mail, förklarade att beslutet innebar en sorts "återställning" för henne. Hon tror att arbete på ett fartyg kan vara ett gångbart alternativ för personer som söker ekonomisk stabilitet, förutsatt att de accepterar ett krävande arbetsschema och begränsat bostadsutrymme.

Hennes berättelse illustrerar en bredare trend: inför skuldbördan och levnadskostnaderna överväger vissa människor så kallade radikala alternativ till traditionella bostäder. För Sue Barr var försäljningen av sitt hus inte ett avsägande, utan ett sätt att befria sig från en börda som hade blivit oförenlig med hennes ambitioner.

Genom att välja att lämna torra land för att bo och arbeta på ett kryssningsfartyg förvandlade Sue Barr en svår ekonomisk situation till en möjlighet till förändring. Hennes erfarenhet visar att en livsförändrande händelse kan uppstå ur svårigheter, förutsatt att man accepterar obehaget i det okända och kraven från en helt omtolkad vardag.