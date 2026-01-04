Denna italienska pensionär arbetar en dag för mycket och ser sin pensionering rubbas.

I Italien fick en pensionär som trodde att han kunde komplettera sin inkomst genom att ta en enda dags arbete som statist se sina pensionsplaner rubbas. Några år efter att han lämnat arbetskraften fick han ett krav på återbetalning av tiotusentals euro för att ha brutit – utan att helt inse konsekvenserna – mot de mycket strikta reglerna för att kombinera arbete och pensionsförmåner.

En filmdag som kostar mycket

Efter att ha gått i pension sommaren 2019 genom ett förtidspensionssystem accepterade mannen en liten roll som statist i en film 2021. För denna enda arbetsdag fick han drygt 78 euro brutto, en blygsam summa, utan att föreställa sig att det skulle betraktas som en förbjuden återgång till arbetet för dem som fick förtidspension.

Den italienska reformen och fällan att kombinera anställnings- och pensionsförmåner

Sedan den så kallade "Kvot 100"-reformen har Italien förbjudit de som valt förtidspensionering att ta någon form av avlönad anställning, även tillfällig. När pensionsmyndigheten (INPS) upptäckte denna deklarerade aktivitet anser de att pensionären har brutit mot reglerna och kräver cirka 24 000 euro, nästan ett års pension, med månatliga avdrag på flera hundra euro direkt från pensionen.

En sanktion som anses vara helt oproportionerlig

Pensionären medger att han brutit mot regeln, men anser att straffet är oproportionerligt: det begärda beloppet är nästan 300 gånger den lön han fick för en enda filmdag. Hans advokat fördömer åtgärden som "onödigt betungande" för ett brott som begåtts utan bedrägligt uppsåt, och begär att straffet sänks till en rimlig nivå, utan att hela hans årspension äventyras.

Fyra år av rättsliga strider för att vinna fallet

Det tog fyra år av rättsliga förfaranden för att fallet skulle nå ett mer gynnsamt resultat. I början av december 2025 erkände Piemontes revisionsrätt slutligen sanktionens orimliga karaktär och upprepade att "påföljderna måste förbli proportionella mot brottet", även i fall där reglerna om att kombinera anställnings- och pensionsförmåner inte följs.

En månads pension att betala tillbaka, istället för ett år

Domstolen beslutade sedan att minska det utestående beloppet: pensionären skulle inte längre behöva betala tillbaka motsvarande ett helt års pension, utan bara en månad, eller cirka 2 000 euro. Även om räkningen fortfarande är hög jämfört med de 78 euro han tjänade för sin filmdag, undviker mannen ändå en massiv och varaktig utarmning av sin inkomst, och hans fall illustrerar de ofta förbisedda riskerna med förtidspensioneringssystem när gränserna för att återgå till arbetet är okända.

Detta fall belyser de ibland överdrivet stela reglerna för att kombinera arbete och pension i Italien, särskilt för dem som omfattas av förtidspensionering. Framför allt tjänar det som en påminnelse om att en till synes oskyldig handling, utförd utan bedrägligt uppsåt, kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser när reglerna är dåligt förstådda. Även om domstolens slutgiltiga beslut återställer en viss grad av proportionalitet, understryker denna pensionärs erfarenhet vikten av att bättre informera framtida pensionärer och tillämpa sanktioner mer klokt.