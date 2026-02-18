En amerikansk kvinna skadades allvarligt och räddades av två vandrare tack vare ett misstänkt spår.

En erfaren amerikansk vandrare hade nyligen en nära-döden-upplevelse i Utahs berg. Hon har sin överlevnad att tacka två främlingars snabba tänkande när de valde att följa ett mystiskt blodspår till henne. Hennes olycka fungerar som en skarp påminnelse om hur bergen, även bekanta, fortfarande är en oförutsägbar miljö som kräver försiktighet och förberedelser.

Ett dramatiskt fall vid Bridal Veil Falls

Den 3 februari gav sig Jacque Tietijen, en erfaren bergsklättrare som redan hade bestigit Everest, ut på ensam vandring nära Bridal Veil Falls i Utah. Enligt Daily Mail föll hon kraftigt nerför en sluttning på cirka 45 grader på en brant stig och förlorade medvetandet, vilket ledde till en allvarlig huvudskada. Medvetslös låg hon i över en timme i kylan, oförmögen att ropa på hjälp.

Ett spår av blod som Ariadnes tråd

Lite senare befann sig två vandrare i samma område och lade märke till något ovanligt: ett blodspår i snön eller på marken. Där andra kanske hade vänt tillbaka bestämde de sig för att följa detta oroande spår tills de hittade Jacque Tietijen, medvetslös och i stor nöd vid foten av en klippvägg. De ropade omedelbart på hjälp, täckte henne med sina jackor och försökte hålla henne varm medan de väntade på evakueringshelikoptern.

Den unga kvinnans familj tror att hennes snabba tänkande och initiativförmåga räddade hennes liv. Hennes svägerska talar om de två männen som sanna hjältar och betonar deras noggrannhet och beslut att inte ignorera de oroande tecknen.

Allvarliga skador och en försiktig prognos

Jacque Tietijen fördes med helikopter till Utah Valley Hospital, där läkare diagnostiserade en fraktur i skallen, flera hjärnblödningar, ansiktsfrakturer och ett flertal kontusioner. Hon placerades på intensivvårdsavdelningen, där medicinska team noggrant övervakade svullnaden i hennes hjärna. Läkarna varnade för att om svullnaden blev för svår kan akut operation för att ta bort en del av skallbenet bli nödvändig för att ge hjärnutrymme att expandera.

Hennes familj har startat en insamlingskampanj för att täcka sjukvårdskostnader och förbereder sig för en potentiellt lång och osäker återhämtning. Alla betonar att hon trots sin stora erfarenhet inte var immun mot olyckor, vilket illustrerar den inneboende risken med all bergsaktivitet.

Säkerhetslärdomar att komma ihåg

Vandrarens familj och vänner betonar flera grundläggande regler som olyckan tydligt har belyst. De rekommenderar särskilt att aldrig vandra ensam, att alltid informera någon om din rutt och förväntad återkomsttid, och att undvika områden som är kända för att vara instabila eller för tekniska. De upprepar också vikten av att bära lämplig utrustning för kallt väder, även för en utflykt som verkar "lätt" eller kort.

Ur räddningsarbetarnas perspektiv belyser den här typen av ingripande hur avgörande vittnens lyhördhet är: att lägga märke till en ovanlig detalj, såsom ett spår av blod, våga gå och kontrollera, snabbt larma räddningstjänsten och ge ett första skydd mot kylan är alla handlingar som kan förändra utgången av en tragedi.

En berättelse om överlevnad och solidaritet

Jacque Tietijens olycka är berättelsen om ett brutalt bakslag i en välbekant miljö, men det är också berättelsen om en kedja av solidaritet som satte in precis i rätt ögonblick. Från två anonyma vandrares vaksamhet till de snabba räddningsinsatserna och läkarteamens expertis bidrog varje länk till att ge henne en chans att överleva trots sina kritiska skador.

För bergsentusiaster är den här berättelsen en kraftfull påminnelse: även de mest erfarna vandrare är aldrig helt säkra, och försiktighet, förberedelse och uppmärksamhet på andra förblir de bästa allierade för att förhindra att äventyret förvandlas till en tragedi.