Varför vi alltid blandar ihop namnen på dem vi älskar (och vad det säger om oss)

Samhället
Émilie Laurent
Du kanske redan har upplevt att blanda ihop namnen på dina nära och kära under en familjemåltid och blivit förvirrad. Då tänkte du förmodligen : "Hur kunde jag ha gjort ett sådant misstag med något så uppenbart?" Var säker på att denna lilla förväxling är vanlig och betyder inte att du förnedrar människorna omkring dig.

Ett misstag som är mycket vanligare än man kan tro.

Du brukade bli förbittrad över din mamma när hon kallade dig vid din äldre systers namn, tills det hände dig också. Du har förmodligen redan blandat ihop namnen på dina nära och kära eller ropat din yngste sons namn när du menade din äldste. Om vi applicerar den här erfarenheten på barndomen är det lika pinsamt som att kalla sin skollärare för "mamma".

Denna känslomässiga misstag, även om den stör atmosfären hemma och får folk att tro att du har en favorit, är ganska vanlig. Nej, du är inte hjärtlös, och nej, det är inte början på demens. Detta misstag uppstår främst i situationer av känslomässig förtrogenhet, när hjärnan arbetar på autopilot.

I motsats till vad många tror är detta misstag inte relaterat till minnesproblem. Det drabbar både unga och gamla, och kan hända även när man är perfekt fokuserad. I verkligheten kategoriserar inte vår hjärna namn isolerat, utan snarare utifrån känslomässiga associationer.

Hjärnan kategoriserar baserat på känslomässiga kopplingar, inte logik.

Neuroforskare förklarar att vår hjärna organiserar information enligt semantiska nätverk. Med andra ord grupperas människor som har en liknande plats i våra liv (barn, partners, nära vänner) mentalt i samma "känslomässiga familj".

När du söker efter ett namn aktiverar din hjärna denna känslomässiga kategori innan den väljer exakt det ordet. Som ett resultat kan ett liknande namn dyka upp istället för det korrekta. Detta är inte ett fel, utan en direkt konsekvens av anknytning .

Ironiskt nog blandar vi sällan ihop namn med personer vi inte har en stark känslomässig koppling till, förutom när vi är distraherade eller namnen är lika. Det är inte omöjligt att bli förväxlad med två kollegor som heter Emilie och Elodie. Detta är dock fortfarande ett undantag. Att blanda ihop namn är därför snarare ett tecken på överdriven förtrogenhet än brist på uppmärksamhet.

Ett tecken på tillgivenhet, inte försummelse

Detta är ofta den mest överraskande punkten: att kalla någon vid fel namn kan tolkas som ett tecken på tillgivenhet. Studier visar att dessa förväxlingar huvudsakligen sker mellan nära och kära, och nästan aldrig med främlingar eller avlägsna bekanta.

Inom familjer är detta fenomen ännu mer uttalat. Föräldrar, till exempel, blandar ofta ihop sina barns namn, särskilt när de kallar dem av en känslomässig anledning: tröst, oro eller glädje. Namnet blir då mindre en exakt identifierare än en symbol för samhörighet. Socialt uppfattas det ofta som ett misstag att använda fel namn. Det förknippas med bristande hänsyn, eller till och med en implicit jämförelse. Ändå är det helt enkelt hjärnan som tappar greppet.

Nästa gång du kallar någon vid ett annat namn, känn dig inte dålig över det. Denna felsägning kan helt enkelt betyda detta: den här personen är viktig för dig. Så sätt saker i perspektiv; det är ett tecken på kärlek, inte känslomässig lathet.

