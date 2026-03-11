Cette grand-mère qui avait commencé à voyager seule à 83 ans continue d’inspirer les voyageurs

Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves. L’histoire d’Elena Erkhova, une grand-mère russe devenue célèbre sous le surnom de « Baba Lena », en est un exemple marquant. Après avoir passé une grande partie de sa vie sans pouvoir voyager, elle décide de partir à la découverte du monde à partir de 83 ans, inspirant des milliers de personnes grâce à son parcours.

Une passion pour les voyages réalisée tardivement

Elena Erkhova est née à Krasnoïarsk, en Sibérie. Pendant de nombreuses années, ses moyens financiers limités l’empêchent de voyager, malgré son envie de découvrir d’autres pays. Ce n’est qu’à un âge avancé qu’elle parvient enfin à concrétiser ce rêve. À 83 ans, elle décide de commencer à voyager seule, en utilisant sa pension de retraite et l’argent qu’elle gagne en vendant des fleurs ou des objets tricotés. Peu à peu, elle parvient à organiser différents voyages, d’abord en Russie, puis à l’étranger.

Des voyages à travers plusieurs pays

Au fil des années, Baba Lena visite de nombreuses destinations. Parmi les pays qu’elle découvre figurent notamment l’Allemagne, l’Italie, la Thaïlande ou encore le Vietnam. Elle partage ses aventures sur les réseaux sociaux, souvent accompagnée de photos prises devant des monuments célèbres ou dans les rues des villes qu’elle visite. Ses publications attirent rapidement l’attention et touchent un public international. De nombreux internautes sont impressionnés par son énergie et sa détermination à voyager seule à son âge.

Une popularité grandissante sur internet

Avec le temps, Baba Lena devient une véritable figure des réseaux sociaux. Son compte Instagram rassemble des milliers d’abonnés curieux de suivre ses nouvelles aventures. Elle y raconte ses expériences de voyage et partage des moments de sa vie quotidienne. Son histoire résonne particulièrement auprès des personnes qui rêvent de voyager, mais pensent parfois qu’il est trop tard pour commencer. Pour beaucoup, elle incarne l’idée que les projets personnels peuvent être réalisés à tout moment de la vie.

Une histoire qui continue d’inspirer

Elena Erkhova est finalement décédée en 2018 à l’âge de 91 ans. Son parcours continue toutefois d’être largement partagé sur internet et dans les médias. Son histoire rappelle qu’il est possible de changer de rythme de vie et de poursuivre ses rêves, même tardivement. De nombreux voyageurs citent encore Baba Lena comme une source d’inspiration pour oser partir à l’aventure, quel que soit leur âge.

En décidant de voyager seule à 83 ans, Elena Erkhova a ainsi transformé un rêve longtemps repoussé en une série d’aventures à travers le monde. Connue sous le surnom de Baba Lena, elle a prouvé qu’il n’est jamais trop tard pour explorer de nouveaux horizons. Son histoire continue aujourd’hui d’inspirer de nombreux voyageurs, rappelant que la curiosité et l’envie de découvrir peuvent accompagner toute une vie.