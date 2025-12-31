Flossie a 30 ans : le chat le plus vieux du monde célèbre son anniversaire

Flossie ne souffle pas seulement une trentième bougie : il inscrit un peu plus son nom dans l’histoire féline. Ce chat britannique, reconnu par le Guinness World Records comme le chat le plus vieux du monde, vient de fêter ses 30 ans, un âge qui équivaut à environ 140-150 ans humains selon les estimations vétérinaires.

Un record homologué par le Guinness World Records

Né le 29 décembre 1995, Flossie a officiellement obtenu le titre de « chat vivant le plus âgé » en novembre 2022, alors qu’il avait déjà 27 ans. Depuis, il continue de défier le temps et les statistiques, puisque l’espérance de vie moyenne d’un chat dit domestique tourne plutôt autour de 12 à 15 ans. Malgré sa surdité et une vue très diminuée, les équipes du Guinness soulignent qu’il reste actif, doux et en relativement bonne santé pour son âge.

Une vie mouvementée et quatre foyers en 30 ans

Flossie est issu d’une portée de chats errants vivant près d’un hôpital du Merseyside, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Un employé de l’établissement l’adopte d’abord, avant qu’il ne soit recueilli par la sœur de ce dernier à son décès en 2005. Quatorze ans plus tard, cette femme meurt à son tour, et Flossie passe encore trois ans chez un autre membre de la famille avant d’être confié à l’association Cats Protection, qui le placera finalement chez Victoria Green.

Une adoption tardive qui change tout

Lorsque Victoria Green découvre le dossier vétérinaire de Flossie, elle réalise que le chat a… 27 ans. « Nous avons été stupéfaits », confiera la coordinatrice locale de Cats Protection, rappelant qu’il est rare de trouver des adoptants prêts à accueillir un animal aussi âgé. Victoria s’équipe spécialement pour lui, allant jusqu’à installer une petite échelle pour l’aider à monter sur le canapé, tout en expliquant que Flossie continue malgré tout à sauter partout comme un jeune.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par 🌱 (@aplasticplant)

Un anniversaire symbolique pour tous les amoureux des chats

En atteignant 30 ans, Flossie rejoint le cercle très fermé des chats à la longévité exceptionnelle, même si le record absolu reste détenu par Creme Puff, une femelle texane décédée à 38 ans et 3 jours. Son histoire rappelle l’importance des adoptions de seniors : avec des soins adaptés, un environnement sécurisant et beaucoup d’affection, même les chats très âgés peuvent vivre encore de belles années. Pour Victoria comme pour Flossie, cet anniversaire n’est pas seulement un chiffre : c’est la célébration d’un lien tardif mais précieux.

En définitive, Flossie est le symbole de la tendresse, de la résilience et de l’importance des soins attentifs pour les animaux âgés. Son parcours, marqué par plusieurs foyers et une adoption tardive, rappelle que chaque chat, quel que soit son âge, mérite une seconde chance et beaucoup d’amour. En soufflant ses 30 bougies, Flossie inspire tous les amoureux des animaux à célébrer chaque instant passé aux côtés de leurs compagnons à quatre pattes, car chaque année compte, et chaque lien est précieux.

