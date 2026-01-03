Ce simple rideau IKEA peut vous faire économiser gros sur votre facture de gaz

Alors que les températures atteignent difficilement les 0°C, le froid s’engouffre dans la maison et vous force à augmenter le chauffage. Si en plus vous vivez dans une passoire thermique, votre logement est un véritable gouffre financier. Or, pas question de grelotter tout l’hiver, de se faire un manteau d’intérieur avec des plaids ou de vivre avec des bouillottes scotchées au corps. Un rideau IKEA peut tout changer.

Les fenêtres, pas toujours très isolantes

Depuis quelques semaines, l’hiver se fait sentir. Le brouillard culmine dans le ciel, rendant les paysages illisibles, le givre fige le décor et les températures glacent la peau. Ce froid polaire pénètre la maison par tous les pores et s’insinue dans nos foyers comme un intrus invisible. Les logements anciens laissent passer la fraîcheur et ne sont pas vraiment armés pour l’hiver. Il n’est pas rare de sentir l’air dans la fente d’une fenêtre ou l’écart d’une porte. Quand on vit dans une passoire thermique, on a beau mettre le chauffage au maximum, la température intérieure n’augmente pas mais le montant affiché sur la facture, si.

Le sol est aussi froid qu’une patinoire et les repas se dégustent avec un pull, une polaire et une couverture molletonnée. Il faut presque s’habiller comme à la neige pour déambuler dans son logement. On va bientôt faire la vaisselle avec les bottes de ski et le ménage avec l’écharpe en laine. Bref, le foyer ressemble à un igloo. Les fenêtres, bien qu’elles soient closes, sont au cœur de ce problème thermique. Selon l’Ademe, elles représentent 10 à 20 % des déperditions de chaleur.

Et pas question de changer toutes les fenêtres de votre logement ou d’entreprendre des gros travaux d’isolation pour arrêter de grelotter sur votre canapé. La solution se trouve chez Ikea et elle coûte moins de 40€. De quoi gagner quelques degrés dans votre chaumière et vous délester de quelques couches de vêtements.

Un rideau IKEA qui limite les courants d’air

En général, les rideaux sont surtout voués à combler un vide dans une pièce ou à apporter de la vie là où il en manque. Cependant, ces rideaux occultants Ikea répondant au dépaysant nom MAJGULL ne se contentent pas d’orner les fenêtres ou de compléter la décoration. Une fois dépliés, ils font office de boucliers anti-froid.

MAJGULL se distingue par son tissu dense et épais. Cette matière agit comme une barrière supplémentaire entre l’intérieur et l’extérieur. Placé devant une fenêtre, mais aussi devant une porte mal isolée ou une baie vitrée, il aide à freiner les échanges d’air froid et à conserver la chaleur produite à l’intérieur du logement. Résultat : la pièce se refroidit moins vite et la sensation de confort s’installe plus durablement. Mieux : le chauffage ne tourne pas à plein régime pour rien.

Une meilleure température et un rendu esthétique

Au-delà de son utilité thermique, le rideau MAJGULL coche une autre case essentielle : celle de l’esthétique. Disponible dans plusieurs teintes sobres et élégantes, il apporte immédiatement une impression de cocon et de douceur à une pièce. Les tissus épais ont ce pouvoir visuel de “réchauffer” un intérieur, même avant que le chauffage ne fasse effet.

Ce rideau s’intègre facilement à différents styles de décoration, du minimalisme scandinave à une ambiance plus chaleureuse et enveloppante. Il permet ainsi de joindre l’utile à l’agréable, en améliorant le confort thermique tout en valorisant l’espace de vie.

Dans un contexte où l’on cherche à consommer moins, mais mieux, MAJGULL s’impose comme une solution intelligente : accessible, simple à installer et durable dans le temps. Une preuve supplémentaire que parfois, les gestes les plus modestes sont aussi les plus efficaces pour prendre soin de son intérieur… et de son budget.