Coiffure femme soirée : 50 idées à essayer

Une soirée réussie commence souvent par une coiffure qui fait tourner les têtes. Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, une sortie au restaurant ou une soirée sur le dancefloor, la coiffure reste l’une des premières choses que l’on remarque.

Elle complète une tenue, affirme un style, raconte une personnalité.

Nous avons sélectionné 50 idées de coiffures femme soirée, allant des plus élégantes aux plus audacieuses, pour que chacune trouve son bonheur.

Chignon sophistiqué, tresse romantique, queue-de-cheval graphique, boucles wavy déstructurées… il y en a pour tous les goûts et tous les types de cheveux. Que vous préfériez un look chic, une inspiration rock ou un effet naturel et décontracté, ce guide vous accompagne pas à pas.

Chignons, tresses, queues-de-cheval, cheveux lâches : 50 coiffures de soirée pour sublimer votre look

Les chignons de soirée pour un look sophistiqué

Le chignon reste la valeur sûre des coiffures festives. Polyvalent et intemporel, il dégage le visage et apporte une sophistication immédiate à n’importe quelle tenue.

Pour une soirée chic, le chignon flou légèrement torsadé séduit par sa désinvolture maîtrisée — on crêpe l’arrière de la tête pour créer du volume, on rassemble les longueurs en une masse souple, et on fixe avec des épingles à chignon en laissant quelques mèches s’échapper.

Le chignon bas torsadé convient particulièrement aux mariages. Plus structuré, il s’obtient en séparant la chevelure en deux sections que l’on tord avant de les croiser. Le résultat est à la fois romantique et élégant.

Pour les occasions plus festives, le chignon banane rockabilly inspiré du style de Jessica Lowndes apporte une vraie personnalité : on réalise d’abord une ondulation en forme de vague sur le dessus des cheveux au fer à friser, puis on remonte les longueurs en banane fixée par des barrettes ou des épingles à chignon.

Le chignon tressé, lui, mêle technique et romantisme. On natte les cheveux avant de les enrouler en chignon bas, fixé discrètement. Le rendu est délicat, idéal pour un anniversaire ou une cérémonie.

Le chignon rétro chic, enfin, joue sur le volume et les courbes amples — on pense au glamour des années 50, parfait pour une soirée élégante ou un événement comme le festival de Cannes.

Les coiffures tressées pour une soirée pleine de caractère

Les tresses transforment une soirée ordinaire en moment de style. La couronne de tresses, réalisée en créant deux raies sur les côtés et en tressant chaque section vers l’arrière, encadre le visage avec grâce.

C’est une coiffure à la fois romantique et originale, idéale pour un mariage ou une fête champêtre.

La demi-couronne tressée apporte du caractère sans alourdir le look. On prélève deux mèches de chaque côté, on les tresse finement, on les ramène vers l’arrière et on les fixe avec des épingles ornées.

Résultat : un effet festif qui fonctionne aussi bien sur cheveux lisses qu’ondulés. La tresse en épi, plus audacieuse, descend dans le dos et s’obtient en plaçant les mèches avec du gel avant de natter serré depuis la nuque. La mèche tressée glissée sur le côté, plus discrète, suffit à transformer une coiffure simple en look de soirée.

Pour les soirées plus intenses, le chignon tressé combine les avantages des deux univers : on natte les cheveux en une ou deux tresses, puis on enroule l’ensemble en chignon fixé avec des épingles à chignon.

L’ajout d’épingles ornées renforce l’effet festif et apporte une touche de glamour supplémentaire.

Les queues-de-cheval de soirée, entre élégance et simplicité

Pour les invitations de dernière minute, la queue-de-cheval est souvent la supérieure alliée. Elle se réalise rapidement et peut devenir très chic avec quelques gestes supplémentaires.

La queue-de-cheval basse, dans l’esprit de Kelly Osbourne, se porte lissée, avec un soin particulier apporté au plaçage : on sèche les cheveux à la brosse ronde, on peigne vers l’arrière sans raie marquée, et on applique de la laque pour garantir la tenue.

La queue-de-cheval haute volumineuse, elle, nécessite un crêpage des mèches du dessus avant d’attacher. On enroule ensuite une mèche autour de l’élastique pour un effet soigné.

La queue-de-cheval graphique, tirée et parfaitement lisse, s’impose dans les soirées urbaines ou rock. Elle fonctionne aussi bien pour une sortie au restaurant que pour une longue nuit sur le dancefloor.

Les demi-queues et coiffures semi-attachées pour un effet naturel et chic

Entre les cheveux totalement attachés et les longueurs libres, les coiffures semi-attachées offrent un équilibre séduisant.

Le semi-placage vers l’arrière, inspiré du style de Camilla Belle, est l’une de nos préférées : on lisse les cheveux vers l’arrière avec un peigne, sans tracer de raie, on place les mèches derrière les oreilles avec du gel jusqu’à hauteur des yeux, et on fixe avec des barrettes invisibles.

L’effet est immédiatement élégant et festif.

La demi-queue classique, relevée sur le dessus et fixée avec une barrette ornée, dégage le visage tout en gardant du volume dans les longueurs.

La demi-queue stylisée, légèrement torsadée avant fixation, ajoute une dimension rock à un look simple.

Toutes ces options s’adaptent à de nombreuses morphologies et mettent en valeur le visage sans contrainte.

Les cheveux lâches et ondulés pour un look glamour et décontracté

Porter les cheveux libres le soir n’a rien d’une facilité. Le bouclé décoiffé dans l’esprit d’Ashley Benson demande une vraie technique : on boucle les longueurs au fer à friser, on laisse refroidir, puis on passe les doigts dans la chevelure pour déstructurer les boucles.

Une noisette de cire coiffante définit les mèches, et une touche de laque fixe l’ensemble.

Le look wavy s’obtient avec des rouleaux ou un fer à lisser utilisé en vague. L’effet wet, lui, mise sur du gel appliqué sur cheveux humides pour un rendu brillant et glamour, tendance pour les grandes soirées.

Ces coiffures incarnent à la fois le naturel et la sophistication.

Accessoires et finitions pour sublimer une coiffure de soirée

Un bon accessoire change tout. Le headband orné d’un nœud coordonné à la tenue, popularisé par Ashley Rickards dans les Frères Scott, transforme un simple chignon haut en coiffure de cérémonie.

Placé juste derrière la racine, il structure la coiffure et attire le regard.

Le headband à nœud : idéal sur un chignon haut ou une demi-queue

Les épingles ornées : parfaites pour finaliser un chignon tressé ou flou

Les barrettes invisibles : indispensables pour le semi-placage et les mèches rebelles

La cire coiffante : pour définir les mèches des looks wavy ou bouclés

La laque : pour fixer durablement toutes les coiffures de soirée

Le gel reste immanquable pour le plaçage et la tenue des tresses. Une pince décorée glissée sur le côté d’un chignon flou suffit à faire passer une coiffure du quotidien à la version soirée.

Quelle que soit l’occasion — mariage, anniversaire, fête rockabilly — l’accessoire bien choisi est ce petit détail qui fait toute la différence.