Laisser ses cheveux sous son manteau : la tendance inspirée des soeurs Olsen qui fait du bruit

Rentre-t-on ses cheveux dans le col de son manteau pour un look nonchalant ? C’est la question qui agite TikTok avec le hashtag #Olsentuck, une tendance capillaire ultra-simple inspirée des sœurs Mary-Kate et Ashley Olsen. Popularisée lors de la Fashion Week de New York automne-hiver 2025/2026, cette astuce transforme un oubli quotidien en statement mode minimaliste et sophistiqué.​

Les origines chez les jumelles Olsen

Mary-Kate et Ashley Olsen, ex-stars des années 2000 et créatrices de la marque The Row, incarnent le chic effortless. Leur signature ? Des cheveux discrètement glissés à l’intérieur de l’écharpe, de la veste ou du manteau, pour un effet bohème chic sans effort apparent. Ce geste, repéré dans les rues de New York, séduit par sa sobriété : il évite les mèches rebelles au vent tout en ajoutant une touche de mystère. Cette habitude vestimentaire des sœurs Olsen envahit désormais les podiums et les réseaux.​

The Olsen tuck is all fun and games until you take off your jacket and your hair is so tangled it could double as a bird’s nest pic.twitter.com/sHaqhkJTgj — They Call Me Carol (@theycallm3carol) December 20, 2024

Une viralité explosive sur TikTok

Le #Olsentuck explose sur TikTok, avec des milliers de vidéos montrant comment adopter ce “tuck” en quelques secondes. Des influenceuses le testent avec manteaux oversize ou écharpes épaisses, prouvant son universalité : parfait pour l’hiver, il apporte volume et désinvolture sans coiffage compliqué. Sur Instagram, les modeuses plébiscitent cette tendance pour son côté accessible – idéal si on sort en retard et oublie de libérer ses cheveux coincés. C’est l’antithèse des looks trop travaillés, aligné sur l’esthétique The Row : minimal, chic, intemporel.​

Pourquoi ça fonctionne pour toutes

Rien de plus facile : enfilez votre manteau, glissez les cheveux dans le col, et hop, un air effortless garanti. Cette astuce flatte tous les visages en encadrant subtilement les traits, et protège même de l’humidité hivernale. Elle démocratise le style Olsen, autrefois réservé aux élites new-yorkaises, en rendant la mode inclusive et pratique au quotidien.​

L’Olsen tuck n’est pas qu’un tic capillaire : c’est une philosophie mode où le naturel l’emporte sur la perfection. À adopter sans modération pour un hiver stylé et sans chichi, cette tendance rappelle que la vraie élégance naît souvent d’un geste simple.