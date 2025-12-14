Laisser ses cheveux sous son manteau : la tendance inspirée des soeurs Olsen qui fait du bruit

Léa Michel
Rentre-t-on ses cheveux dans le col de son manteau pour un look nonchalant ? C’est la question qui agite TikTok avec le hashtag #Olsentuck, une tendance capillaire ultra-simple inspirée des sœurs Mary-Kate et Ashley Olsen. Popularisée lors de la Fashion Week de New York automne-hiver 2025/2026, cette astuce transforme un oubli quotidien en statement mode minimaliste et sophistiqué.​

Les origines chez les jumelles Olsen

Mary-Kate et Ashley Olsen, ex-stars des années 2000 et créatrices de la marque The Row, incarnent le chic effortless. Leur signature ? Des cheveux discrètement glissés à l’intérieur de l’écharpe, de la veste ou du manteau, pour un effet bohème chic sans effort apparent. Ce geste, repéré dans les rues de New York, séduit par sa sobriété : il évite les mèches rebelles au vent tout en ajoutant une touche de mystère. Cette habitude vestimentaire des sœurs Olsen envahit désormais les podiums et les réseaux.​

Une viralité explosive sur TikTok

Le #Olsentuck explose sur TikTok, avec des milliers de vidéos montrant comment adopter ce “tuck” en quelques secondes. Des influenceuses le testent avec manteaux oversize ou écharpes épaisses, prouvant son universalité : parfait pour l’hiver, il apporte volume et désinvolture sans coiffage compliqué. Sur Instagram, les modeuses plébiscitent cette tendance pour son côté accessible – idéal si on sort en retard et oublie de libérer ses cheveux coincés. C’est l’antithèse des looks trop travaillés, aligné sur l’esthétique The Row : minimal, chic, intemporel.​

@michellengatimin pov: the olsen tuck (but with layers) #olsentuck #hairhack #winteroutfit #outfitideas #coldweatheroutfits ♬ Manhattan Serenade – Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

Pourquoi ça fonctionne pour toutes

Rien de plus facile : enfilez votre manteau, glissez les cheveux dans le col, et hop, un air effortless garanti. Cette astuce flatte tous les visages en encadrant subtilement les traits, et protège même de l’humidité hivernale. Elle démocratise le style Olsen, autrefois réservé aux élites new-yorkaises, en rendant la mode inclusive et pratique au quotidien.​

L’Olsen tuck n’est pas qu’un tic capillaire : c’est une philosophie mode où le naturel l’emporte sur la perfection. À adopter sans modération pour un hiver stylé et sans chichi, cette tendance rappelle que la vraie élégance naît souvent d’un geste simple.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
