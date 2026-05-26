Une couleur de cheveux adorée dans les années 2000 revient en force cet été

Les tendances capillaires sont cycliques, et l’été 2026 ne fait pas exception. Cette saison, les coloristes s’accordent à le dire : les reflets chauds et lumineux, emblématiques du début des années 2000, font leur grand retour. Adieu les blonds glacés et les nuances cendrées qui ont longtemps dominé ; place aux teintes caramel, miel et dorées, qui apportent chaleur et profondeur à la chevelure. Une couleur ensoleillée, parfaitement adaptée à la belle saison.

Le grand retour des reflets chauds et lumineux

Pendant des années, beaucoup ont cherché à éviter les tons chauds, jugés « trop cuivrés ». La tendance s’inverse nettement pour l’été 2026. Selon les professionnels du secteur, les blonds chauds, déclinés en nuances caramel, miel ou encore crémeuses, s’imposent comme l’une des couleurs phares de l’été. Ces teintes, qui rappellent l’éclat naturel de cheveux dorés par le soleil, flattent toutes les carnations et apportent une luminosité immédiate. Un retour affirmé à la chaleur, après des saisons dominées par les nuances froides.

La « money piece », signature des années 2000

Au-delà de la teinte, c’est aussi une technique emblématique de la décennie 2000 qui revient en force : les mèches encadrant le visage, aujourd’hui rebaptisées « money piece ». Ces reflets plus clairs, concentrés autour du visage, illuminent instantanément le teint et structurent la coiffure. Les coloristes notent un net retour du contraste et de la dimension, après des années de colorations très naturelles et fondues. Cette approche, à la fois nostalgique et moderne, permet de réactualiser une signature beauté forte de l’époque.

Pourquoi cette tendance séduit à nouveau

Plusieurs facteurs expliquent ce retour en grâce. D’abord, l’influence persistante de l’esthétique « Y2K », très présente dans la mode et le maquillage, qui se prolonge naturellement dans les cheveux. Ensuite, l’envie de chaleur et de luminosité, particulièrement appréciée en été. Enfin, ces teintes chaudes présentent un avantage pratique : elles nécessitent souvent moins d’entretien que les blonds froids, qui demandent des soins de pigmentation réguliers. Un compromis idéal entre style et facilité.

Avec le retour des reflets chauds et de la « money piece », l’été 2026 réhabilite ainsi une couleur de cheveux adorée il y a vingt ans. Une tendance lumineuse et accessible, qui prouve une fois encore que la mode des années 2000 n’a pas fini d’inspirer.