Kératine pour cheveux : bienfaits et comment l’utiliser

La kératine représente entre 85 % et 95 % de la composition du cheveu — un chiffre qui dit tout sur son importance. Pourtant, cette protéine fibreuse s’érode au quotidien sous l’effet des agressions chimiques et thermiques, sans jamais se régénérer spontanément.

Résultat : des cheveux ternes, cassants, difficiles à coiffer.

Les soins capillaires à la kératine sont aujourd’hui devenus une réponse concrète pour réparer, nourrir et protéger la fibre capillaire, quel que soit son profil — des cheveux fins aux chevelures bouclées les plus volumineuses.

Qu’est-ce que la kératine et quel est son rôle dans le cheveu ?

La kératine est une protéine naturelle fibreuse que le corps humain produit pour constituer les phanères : cheveux, poils, ongles. Sa structure est précise : 18 acides aminés, dont la cystéine, organisés en deux chaînes hélicoïdales entrelacées.

Deux types de liaisons assurent la solidité de l’ensemble. Les ponts d’hydrogène, plus légers, confèrent souplesse et élasticité. Les ponts disulfures, extrêmement robustes, définissent la force profonde et l’architecture du cheveu.

À titre de comparaison, une mèche de 100 cheveux peut supporter jusqu’à 10 kg de poids grâce à cette structure.

La tige capillaire se compose de trois couches concentriques. La cuticule, couche extérieure faite d’écailles de kératine, constitue le premier rempart contre les agressions.

Le cortex représente 80 % à 90 % du poids total du cheveu : c’est là que se concentrent les chaînes de kératine responsables de la forme. La moelle, enfin, occupe le cœur de la tige.

Ensemble, ces couches assurent une protection efficace contre les UV, le froid et la pollution.

Pourquoi faire un soin à la kératine pour ses cheveux ?

Contrairement au collagène, le stock de kératine ne se renouvelle pas naturellement.

Le cheveu en perd progressivement, entraînant un manque de brillance, un amincissement et un ramollissement visibles. Certaines pratiques accélèrent fortement ce phénomène.

Les lissages puissants et permanentes brisent les ponts disulfures

Les décolorations et colorations d’oxydation épuisent les réserves protéiques

La chaleur répétée des fers, plaques et sèche-cheveux fragilise les écailles

Les soins à la kératine agissent en comblant les brèches dans la fibre capillaire.

Ils forment un film protecteur qui lisse les écailles en surface, améliore la réflexion de la lumière et restitue douceur, brillance et facilité de coiffage.

Pour Stéphane Weyl, responsable de la formation chez Fabio Salsa et expert reconnu de la kératine capillaire, ces soins constituent une étape de reconstruction essentielle, notamment après des traitements chimiques répétés.

Quels cheveux ont besoin d’un soin à la kératine ?

Les profils capillaires qui tirent le plus de bénéfices de ces soins sont variés.

Les cheveux abîmés, secs, cassants et fourchus répondent bien à la kératine, tout comme les chevelures colorées ou décolorées.

Les cheveux frisés, bouclés, crépus ou mousseux profitent de l’effet lissant et du démêlage facilité qu’elle procure.

Cheveux ternes, mous ou élastiques : signe clair d’un déficit en kératine

Cheveux avec des fourches persistantes malgré l’hydratation

Cheveux fragilisés après l’été, les UV ou des techniques agressives

Les cheveux fins ne sont pas exclus. Ils peuvent bénéficier d’une formulation légère à la kératine sans risquer d’alourdir la fibre, contrairement aux chevelures épaisses qui nécessitent des textures plus riches en actifs nutritifs.

Une cure intensive s’avère spécialement pertinente après une saison estivale ou une série de colorations répétées. Même les cheveux naturels, sans aucun traitement chimique, peuvent présenter des signes de carence en protéines capillaires.

Comment utiliser un soin à la kératine : formats et conseils d’application

Les soins à la kératine se déclinent aujourd’hui dans une grande variété de formats adaptés à chaque routine.

Le masque nourrissant reste le plus plébiscité : il se laisse poser 3 à 5 minutes, puis se rince à l’eau froide pour refermer les écailles.

Le shampoing s’applique, lui, sur cheveux mouillés avec des mouvements circulaires doux, favorisant la circulation sanguine avant un rinçage soigneux. Le spray thermoprotecteur se vaporise des racines aux pointes avant tout séchage thermique.

Pour les produits très concentrés en protéines, une cure de trois semaines maximum est recommandée pour ne pas saturer la fibre capillaire. Une cure classique s’étend sur trois mois, à renouveler chaque année.

L’idéal consiste à alterner shampoing kératine et shampoing doux, en espaçant les lavages pour laisser le cheveu respirer. Le soin sans rinçage complète parfaitement cette routine en apportant une protection continue entre chaque application.

Kératine végétale ou animale : quelle différence et laquelle choisir ?

La distinction entre ces deux familles mérite d’être claire. La kératine animale est extraite de matières premières d’origine animale et utilisée notamment par certaines marques professionnelles avec des technologies avancées.

La kératine végétale, composée d’extraits protéiques de soja et de micro-protéines de blé, reproduit les 18 acides aminés de la kératine du cheveu.

Elle convient parfaitement aux formulations vegan et naturelles, comme certains produits composés à 98,9 % d’ingrédients d’origine naturelle et fabriqués en France.

Un point de confusion persiste : les lissages brésiliens utilisent la kératine associée à du formol et une chaleur extrême qui cassent les ponts disulfures. Les soins à la kératine, eux, respectent la structure profonde du cheveu.

Avec un lisseur vapeur de type Steampod, la kératine contenue dans un soin capillaire dompte les cheveux bouclés sans les agresser, avec des effets pouvant persister jusqu’à six semaines après un traitement professionnel en salon.

Huile de lin bio : riche en oméga-3, elle étouffe et assouplit les cheveux fins

Beurre de karité : antioxydant et anti-inflammatoire, il protège et scelle l’hydratation

Huile essentielle de romarin — fortifiante et purifiante, elle stimule la pousse

Protéines de blé : elles comblent les zones abîmées par les lissages récurrents

Huile de jojoba et huile de camélia : elles complètent et équilibrent les formulations

Pour les chevelures très fragilisées, associer un masque à quelques gouttes d’huile capillaire lissante enrichit la formulation et optimise la reconstruction fibre par fibre.

Un conseil actionnable simple, recommandé par les professionnels du secteur, pour maximiser chaque application sans multiplier les produits.