Julianne Moore partage ses secrets de beauté pour sortir sans makeup

Actuellement à l’affiche de la série Netflix « Sirens », dans laquelle elle incarne une mentor holistique envoûtante, Julianne Moore fait encore des étincelles à l’écran. L’actrice de 64 ans arbore une mine radieuse et ce n’est pas seulement le fait du coup de pinceau des makeup artists. Hors de la scène, cette muse du 7e art se passe volontiers du maquillage et s’en tient à une routine skincare bien rodée.

Un selfie sans make up qui parle de lui-même

Une peau diaphane parsemée de baisers du soleil, des cheveux cuivrés qui accrochent la lumière, un regard d’un bleu hypnotique dans lequel il est facile de se noyer. Julianne Moore, actrice intemporelle, a un visage pur et incarne une beauté quasi divine. Avec son physique béni des dieux, elle se prête à tous les rôles et passe d’un genre à l’autre aisément.

Celle qui a fait ses preuves dans le décor hostile de « Jurassic Park : Le monde perdu » a réinvesti nos écrans dans la peau de l’énigmatique Michaela Kell, gourou spirituelle au charme ensorcelant. Dans la série « Sirens », elle se présente sous un maquillage céleste, avec les joues légèrement poudrées, les yeux ourlés de mascara et soulignés d’un trait brun et la bouche habillée d’un rose naturel. Une mise en beauté qui fait d’elle une créature de lumière. Lorsqu’elle se déleste de ces artifices, Julianne Moore ne perd rien de sa superbe.

D’ailleurs, lorsqu’elle n’est pas en tournage, l’actrice oscarisée sort le visage vierge, les traits laissés à nu. Si à 60 ans passés, certaines femmes utilisent le maquillage comme un camouflage et remplissent les fissures de leur peau à la manière d’un coloriage magique, Julianne Moore, elle, ne met pas toujours la main au vanity. Elle pratique des soins cinq étoiles qui lui donnent le privilège de cette bonne mine permanente. Sur son compte Instagram, la star de Still Alice a récemment levé le voile sur ce que cache son fameux « no makeup look ».

Une beauté naturelle et quelques coups de pouce skincare

Dans un monde où la pression du « jeunisme » continue de peser sur les femmes, Julianne Moore montre une autre voie. Celle d’un vieillissement assumé, d’un rayonnement intérieur qui ne dépend pas de couches de maquillage, mais d’un rituel de fond. Avec sa peau de porcelaine, hautement réactive, l’actrice a toujours eu une routine complète. Dès son plus jeune âge, sa mère l’a d’ailleurs habitué à la crème solaire indice 50, ce qui a certainement profité à son grain de peau, encore intact.

Le traitement fétiche de Julianne Moore ? Le « Signature Glow, Lift & Sculpt », une méthode mise au point par Ormonde et très prisée à Hollywood. Ce soin, loin du bistouri ou des injections, repose sur une synergie innovante : microcourants, ultrasons, luminothérapie et oxygène pur. En résumé, on tonifie, on raffermit, on réveille la peau en profondeur. Le tout sans aiguille, sans gonflement, sans marque. Résultat ? Un visage reposé, des traits détendus et un éclat naturel qui rivalise avec tous les highlighters.

Une routine holistique, loin des diktats

L’éclat de Julianne ne vient pas que d’un soin en cabine. Sa philosophie beauté, elle la suit fidèlement depuis ses débuts au cinéma. Au programme ? De la douceur, du soin, et une grande dose d’acceptation. L’actrice ne s’est jamais cachée de préférer la prévention douce à l’intervention radicale.

Des gestes simples – hydratation intense, protection solaire au quotidien, alimentation végétale riche en antioxydants – font partie de son quotidien. Là où d’autres stars trichent pour paraître éternellement jeunes et ne jurent que par le botox, Julianne, elle, est plus clémente avec son reflet.

Elle rappelle aussi l’importance du mouvement : yoga, marche, Pilates… Elle bouge pour se sentir bien, pas pour répondre à une norme. Et surtout, elle écoute son corps. Une écoute qui se traduit aussi dans sa peau, qui respire la sérénité.

Si face caméra, Julianne Moore est toujours bien apprêtée, en coulisse, elle embrasse ainsi l’authenticité et laisse sa peau en paix. Elle n’a pas besoin de crème teintée qui lisse les rides pour briller. Son aura lui suffit.