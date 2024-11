On a testé une routine capillaire de pointe : voici comment ça a changé notre chevelure !

Les cheveux sont le reflet de notre personnalité. Ils s’érigent au premier plan de notre visage et se font tout de suite remarquer. Mais lorsqu’ils sont abîmés ou qu’ils ont une apparence fatiguée, nous avons tendance à vouloir les cacher sous des couvre-chefs ou à les attacher. Racine grasse, pointe sèche, frisottis indomptables… ces désagréments capillaires gâchent le potentiel de notre chevelure et entachent notre confiance au passage. C’est pourquoi nous avons confié nos cheveux, en piteux état, à la marque Pomelo+Co.

Nul besoin de les ensevelir sous des tas de produits capillaires pour qu’ils retrouvent leur éclat naturel. La marque Pomelo+Co, à la pointe de la science, propose des routines personnalisées et peu contraignantes pour que notre chevelure brille de nouveau et redevienne notre fierté. Nous avons testé la gamme « Molecular Repair » sur nos cheveux semblables à de la paille. Voici comment notre chevelure est ressortie de cette expérience. Psst, un cadeau vous attend plus bas !

Pomélo+Co, une routine capillaire sur-mesure pour chaque besoin

Pour entretenir nos cheveux et en prendre soin, nous pensons, à tort, qu’il faut toute une artillerie de produits capillaires en stock. Mais pas besoin d’avoir une routine à rallonge, ou une salle de bain aux allures de vitrine de salon de coiffure pour espérer voir du changement entre nos mèches. Parfois, appliquer trop de matières et utiliser plein de produits sans en connaître les bienfaits ni le rôle est contre-productif. « Less is more » comme le dit une célèbre citation. Mieux vaut donc avoir moins de produits, mais une routine bien orchestrée pour choyer nos cheveux et leur redonner la beauté qu’ils méritent. C’est justement ce que défend Pomélo+Co : une routine capillaire bien pensée, qui va à l’essentiel et qui répare en profondeur.

Avec son approche innovante et son regard scientifique, la marque fait naître des soins brillants qui ne ressemblent à aucun autre. Puisque chaque chevelure a ses propres exigences, Pomélo+Co s’adapte à nos besoins et à nos urgences. Nous pouvons choisir une gamme « toute prête » ou alors créer notre set en toute liberté. Les soins signés Pomélo+Co sont le fruit d’un travail minutieux. Derrière ces créations, il y a d’éminents experts qui se creusent les méninges pour trouver l’alchimie la plus aboutie. La marque s’inspire directement de la structure du cuir chevelu pour composer ses soins et agir de l’intérieur, au cœur du problème.

Cheveux sans volume, ternes, abîmés, assoiffés ou à vif… Pomélo+Co a la potion pour chaque tracas capillaire. La marque redore les chevelures les plus endommagées à travers des routines efficaces, minimalistes et compatibles avec notre mode de vie effréné. C’est le moment de faire renaître nos cheveux et de révéler leur singularité !

Nous avons testé Molecular Repair pour sauver nos cheveux

Pour profiter des savants mélanges de Pomélo+Co et chouchouter nos cheveux rabougris, nous avons plébiscité la gamme Molecular Repair. Il s’agit d’un ensemble de soins conçus pour restaurer la santé du cuir chevelu, maintenir un pH et un microbiome équilibrés et reconstruire la structure du cheveu de l’intérieur. Rien que ça ! Ils signent une belle révolution dans la salle de bain.

Ces produits, présentés dans des écrins métallisés, imposent leur style futuriste dès le packaging. Ils semblent provenir d’une autre ère, pas encore actée ou d’un film de science-fiction. Ce qui est plutôt excitant. Pour contextualiser un peu, ma chevelure est de nature lisse et bien amochée. Il faut dire que je fais le strict minimum sous le pommeau de douche. J’ai plutôt tendance à maltraiter mes cheveux qu’à les bichonner. Je ne fais pas partie de ces filles qui ont une routine millimétrée et qui passent trois heures dans la salle de bain. Plus vite c’est fait, mieux c’est.

Ça tombe bien, avec Molecular Repair, tout est fait pour « simplifier » la partie haircare. Ce set composé de quatre soins se décline en deux routines différentes : « Shampooing – Masque – Sérum » et « Shampooing – Après-shampooing – Sérum ». Mes cheveux, laissés à l’abandon pendant des années, font un excellent objet d’étude pour cet avant/après.

Voir la gamme Molecular Repair

Une gamme « fonctionnelle » qui fait revivre les cheveux

Premier point positif : pour chaque produit, pas besoin de mettre une quantité astronomique dans sa paume. Une ou deux noisettes suffisent, ce qui permet d’économiser la matière et de garder les produits plus longtemps. Le shampoing procure une sensation de propreté et de fraîcheur instantanée. Il contient de la kératine végétale à structure biomimétique, du collagène végétal et des peptides de haute qualité. Soit le must pour protéger les cheveux du dessèchement et les préparer à recevoir des soins. Il est au haircare ce que le primer est au skincare : indispensable.

L’après-shampoing, lui, est aussi prometteur. Il reconstruit la structure du cheveu, combat la casse et hydrate. En pratique, il pose 2 à 3 minutes sur la tête. Une fois devant la glace, le brossage n’est plus un combat. La brosse passe toute seule sur les cheveux et il n’y a presque pas d’à-coups. Les nœuds ont quasiment disparu. Le masque, qui remplace l’après-shampoing dans la deuxième routine, est une très belle découverte. En général, je n’ai pas la patience de laisser poser ces soins et je les zappe.

Mais le masque Pomélo+Co de la série Molecular Repair a une énorme valeur ajoutée : il est sans rinçage. Un usage qui coïncide avec les agendas de ministre, comme le mien et qui ne vous retient pas dans la salle de bain. Il garantit des cheveux souples, renforcés et de meilleure qualité. Les cheveux sont également plus faciles à dompter et moins brouillons. Enfin, le sérum est le dernier geste qui sauve. Avec sa texture unique, à la fois crémeuse et visqueuse, il réduit les frisottis et sert de bouclier contre la chaleur. Même après le coup de sèche-cheveux, leur apparence reste impeccable. Il optimise un peu plus les effets de cette gamme.

Mes cheveux respirent la santé et ça se voit !

Après deux semaines d’utilisation, mes cheveux sont déjà transformés. La gamme Molecular Repair signée Pomélo+Co est vraiment très concluante. C’est du génie ! À la base, j’étais plutôt sceptique. J’ai tellement été déçue par les produits capillaires que je n’avais presque plus d’espoir. Pourtant, Pomélo+Co confère aux cheveux une certaine Jouvence et les régénère.

Depuis que je m’adonne à la routine Molecular Repair, j’espace davantage mes shampoings. Je n’ai plus ce rendu « huileux » sur les racines ni les pointes qui rebiquent. Mes cheveux sont bien plus brillants et captent enfin les rayons du soleil. J’ai également l’impression de moins perdre mes cheveux, comme s’ils étaient plus robustes et résistants. Au toucher, ma chevelure est soyeuse et douce tandis qu’avant de rencontrer la science, elle était plutôt rêche. Dans mon entourage aussi, tout le monde me demande « tu as fait quelque chose à tes cheveux non ? », preuve avérée d’un changement d’apparence. En résumé, mes cheveux sont sains, éclatants et nourris. Ils n’ont peut-être jamais été aussi rayonnants.

Pomélo+Co est la marque de haircare qui manquait à nos cheveux. Avec son expertise et son côté visionnaire, elle est l’avenir de la beauté. Nous pouvons enfin marcher cheveux au vent et libérer cette part de notre identité.

