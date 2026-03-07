„Zdá se to neskutečné“: během wakesurfingu se ocitne uprostřed skupiny delfínů

Život zvířat
Anaëlle G.
@cass.officiel/Instagram

Tvůrce obsahu @cass.officiel nedávno zažil magický okamžik při wakesurfingu, když ho náhle obklopila hejno delfínů. Tento instagramový videoklip, který se během několika hodin stal virálním, uchvátil uživatele internetu, kteří žasnou nad takovou mořskou krásou.

Co je wakesurfing?

Wakesurfing je hybridní vodní sport kombinující prvky surfování a wakeboardingu. Loď vytváří ve své brázdě umělou vlnu a jezdce táhne zpočátku pomocí lana. Jakmile se jezdec rozjede, lano uvolní a volně surfuje na této „nekonečné vlně“ bez nutnosti uvázání rychlostí 16–18 km/h, přičemž provádí triky a obraty.

Překvapení hostující delfíni

Ve videu si tvůrkyně obsahu @cass.officiel a její přátelé užívají křišťálově čistou vodu, když se najednou objeví delfíni, kteří plavou v synchronizaci se surfovacím prknem. Skáčou, jezdí na vlně a vytvářejí magickou vodní symbiózu. Popisek „Splněný sen“ dokonale vystihuje syrové emoce tohoto improvizovaného baletu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Cass 🌹 (@cass.officiel)

Uživatelé internetu jsou okouzleni: „Tak krásné!“

Komentáře překypují obdivem: „Tak krásné, až mi naskakuje husí kůže“, „Magický okamžik, děkuji za sdílení“, „Zdá se to neskutečné, delfíni vědí, jak rozpoznat krásné duše.“ Mnozí sní o tom, že si toto vzácné spojení mezi lidmi a přírodou znovu prožijí, a chválí své výjimečné štěstí.

Zkrátka, toto video, symbol vodní svobody a spojení se zvířaty, evokuje kouzlo nečekaných setkání. Video, které ve vás vyvolá touhu klouzat po vodě, ať už s delfíny nebo bez nich!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Tráví naši mazlíčci příliš mnoho času před obrazovkami?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tráví naši mazlíčci příliš mnoho času před obrazovkami?

Televize v pozadí, videa s ptáky na YouTube nebo tablet položený na podlaze... obrazovky jsou dnes součástí výzdoby...

Tato zvířata zpochybňují předsudky o „ženské moci“.

Ve světě zvířat ženy zaujímají své místo a prosazují se. V přírodě se hojně vyskytují feministické ikony, které...

Jak se pes čekající na adopci stal novou „hvězdou webu“

V útulcích čekají každý rok tisíce zvířat na svou druhou šanci. Někdy stačí jediný detail, letmý pohled, prchavý...

Proč je tohle kotě s obrovskýma očima tak fascinující?

Kanadské kotě si podmanilo srdce tisíců uživatelů internetu na sociálních sítích. Jeho obrovský, téměř neskutečný pohled okouzluje a...

V Austrálii se na výjimečném videu znovu objevuje zvíře, o kterém se myslelo, že vyhynulo před 80 lety.

V severní Austrálii byl nedávno natočen malý vačnatec, o kterém se předpokládalo, že vyhynul před desítkami let. Tento...

Přiznává, že lhal o tom, že mu „odebrali psa“, a vyvolává pobouření mezi uživateli internetu.

Sociální média mohou být neuvěřitelným hřištěm, ale také skutečným minovým polem. Cyril Schreiner, francouzský tvůrce obsahu známý svými...