„Nepustil mě“: Pár vypráví o svém setkání s tygřím žralokem na Havaji

Havajský pár zažil u pobřeží Maui děsivý zážitek. Cheslei Akima a Alika Dickerson se při jízdě na kajaku setkali tváří v tvář se žralokem tygřím, který svou velikostí převyšoval jejich kajak. Souhlasili, že toto setkání vyprávějí místním médiím, což jim připomíná potřebu opatrnosti ve vodách obklopujících souostroví.
Nečekané setkání u pobřeží Maui
Podle časopisu People k incidentu došlo 23. května 2026 brzy odpoledne u pobřeží Olowalu na západním břehu Maui. Pár byl asi míli od břehu, když se situace dramaticky změnila. „Najednou se asi tři metry před kajakem objevila ploutev. Říkala jsem si, co to je, a pak se k nám začala řítit,“ vyprávěla Cheslei Akima. Zvíře, které bylo možné identifikovat podle světle šedých pruhů, byl tygří žralok, který se zdál být delší než jejich téměř čtyřmetrový kajak .
Působivá konfrontace
Situace se rychle vyhrotila, když žralok popadl kajak a začal s ním házet. „Nepustil ho,“ řekla mladá žena. Aby se Alika Dickerson pokusil zvíře odehnat, musel ho bohužel několikrát udeřit. „Potřetí se konečně pustil. Lehce se ponořil, postříkal nás ocasem a odplaval,“ vysvětlil, stále otřesený. Zpátky na souši pár zjistil, že žralok zanechal na kajaku stopy po kousnutí.
Je tygří žralok druh, na který si je třeba dávat pozor?
Přestože je uštknutí lidí žralokem na Havaji vzácné, ročně dochází pouze ke 3 až 4 případům, místní úřady zdůrazňují, že žralok tygří je druhem, který se takových setkání účastní nejčastěji. Je však důležité tato zvířata nedémonizovat: žraloci přirozeně zaujímají vrchol pobřežního potravního řetězce a hrají zásadní roli v udržování rovnováhy mořských ekosystémů.
V mnoha případech jsou interakce s lidmi vysvětlovány rostoucí přítomností lidských aktivit v jejich prostředí. Častým výskytem oblastí, kde se žraloci již vyskytují, lidé přispívají ke zvýšení pravděpodobnosti setkání s nimi. Tato kousnutí jsou nejčastěji důsledkem zmatku nebo oportunistických průzkumů, zejména proto, že nedostatek jejich obvyklé kořisti může vést zvíře k testování jiných zdrojů potravy. Podněty spojené s těmito incidenty pak mohou být začleněny do jeho chování, aniž by nutně naznačovaly úmysl namířený proti lidem.
Ačkoliv je tato zkušenost poznamenala, Cheslei Akima a Alika Dickerson se oceánu nevzdaly. Naléhavě však vyzývají ostatní uživatele, aby byli extrémně opatrní: vyhýbali se kalným vodám, nekoupali za úsvitu ani za soumraku a dávali přednost kontrolovaným plážím.