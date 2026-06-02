Veterinář varuje před málo známými riziky spaní s vaším domácím mazlíčkem.

Sdílení pelíšku se psem nebo kočkou je pro mnoho lidí jedním z malých životních potěšení. Tato uklidňující blízkost často posiluje pouto s domácím mazlíčkem. Podle veterináře Toma Masona by se však k tomuto zvyku mělo přistupovat s určitými opatřeními, aby se zajistilo blaho všech.
Paraziti, kteří se mohou sami zalézt pod peřinu
Toto je první bod, který specialista zmiňuje: i dokonale milovaný a dobře opečovávaný mazlíček může být nosičem určitých parazitů. Blechy, klíšťata nebo roztoči se tak mohou snáze dostat do pelíšku, když v něm pes nebo kočka spí. Veterinář nám také připomíná, že někteří vnitřní paraziti se ve vzácných případech mohou přenést na člověka. Riziko zůstává nízké, ale je vyšší u malých dětí, starších osob nebo osob s oslabeným imunitním systémem.
Dobrá zpráva: už jen pár jednoduchých kroků může omezit vystavení psům. Čištění psích tlapek vhodným ubrouskem po každé procházce, pravidelné ošetření proti parazitům a praní pelíšku jsou skvělé návyky.
Spánek, který je někdy méně regenerační
Mění váš pes často polohu? Rozhodne se vaše kočka prozkoumat byt ve 3 hodiny ráno? Tyto malé pohyby mohou narušit váš spánek, aniž byste si to uvědomovali. Platí to i naopak. Lidé mohou také narušit odpočinek svých společníků. A stejně jako my, i psi a kočky potřebují kvalitní spánek, aby zůstali každý den zdraví a vyrovnaní.
Spaní se psem: především osobní volba
Znamená to, že byste měli vykázat svého psa nebo kočku z ložnice? Ne nutně. Odborníci radí především znát potenciální nevýhody, abyste se mohli informovaně rozhodnout. Pokud rádi spíte se svým mazlíčkem a funguje to dobře, není to žádná povinnost, žádná hanba ani drama v tom, abyste v tom pokračovali. Každý pár člověk-zvíře si najde svou vlastní rovnováhu. Pro ty, kteří dávají přednost alternativě, umístění útulného košíku poblíž postele vám umožní udržet si tuto uklidňující blízkost a zároveň minimalizovat některé nepříjemnosti.
Nejdůležitější je upřednostnit hygienu, pohodlí a blaho všech zúčastněných. Koneckonců neexistuje jediný správný způsob, jak být starostlivým majitelem psa.