Rok 2026 představuje skutečný zlom v estetice vlasů. Trendy v dámských účesech nabízejí novou škálu možností, a to díky sebevědomému návratu ikonických odkazů z 90. a 21. století, silnému minimalismu a ocenění přirozených textur.
Ať už máte jemné, kudrnaté, rovné nebo vlnité vlasy, v této sezóně najdete odpověď na každý profil.
Od architektonických střihů přes zářivé barvy až po přepracované doplňky, rok 2026 oslavuje rozmanitost osobností a životních stylů.
Trendy účesy roku 2026, které sluší všem typům postav
Mezi krátkými střihy se mini shag stává velkým vítězem roku 2026. Inspirován klasickým shagem, zaměřuje se na vrstvení a texturu s lehkými vrstvami nahoře a zužujícími se konečky.
Vytváří iluzi hustoty na jemných vlasech a zesvětluje vzhled hustých vlasů. Jeho přirozený styling oslovuje ty, kteří nemají každé ráno hodinu na fénování.
Bixie, výrazný kříženec pixie a bob účesu , je atraktivní díky své všestrannosti. Je delší nahoře a zužuje se na okrajích, takže jej lze nosit s jemnými vrstvami pro přirozený a strukturovaný vzhled.
Rámuje obličej, aniž by ho ztvrdl, což je vlastnost, která je ceněna u mnoha tvarů obličeje.
Pro ty, kteří dávají přednost delším vlasům, je ideálním dlouhým střihem Motýlí efekt . Jeho výrazné vrstvení kolem obličeje vytváří rámující prameny, které evokují motýlí křídla.
Zjemňuje rysy, zjemňuje úhly čtvercového obličeje a dodává definici kulatému obličeji. Je vhodný pro všechny textury pleti a díky rychlé aplikaci vyhovuje všem životním stylům.
Střih Christy , přímo inspirovaný modelingem 90. let, se silně vrací. Středně dlouhý, sahající k ramenům nebo těsně nad ně, se vyznačuje decentním vrstvením a mírně kratšími rámujícími vrstvami, které zjemňují rysy.
Nošený s pěšinkou uprostřed podtrhuje jeho vintage a elegantní charakter. Ať už sušený na vzduchu nebo fénem, nabízí elegantní siluetu, která se přizpůsobí každé osobnosti.
Tyto střihy splňují řadu potřeb: konečnou volbu ovlivňuje přirozená textura, životní styl a tvar obličeje.
Bob a jeho variace: nezbytný hvězdný účes roku 2026
Bob jednoznačně dominuje vlasovým trendům roku 2026 a je nabízen v mnoha variantách, které vyhovují všem stylům. Tupý bob, krátký, ostrý a grafický bob , vyjadřuje silný minimalismus.
Jeho čisté linie fungují obzvláště dobře na rovných nebo mírně vlnitých vlasech a odhalují veškerý lesk vlasového vlákna.
Francouzský mikádo dostává moderní proměnu s delší ofinou, mírnou asymetrií nebo přehozením na konečcích. Tento přepracovaný pařížský mikádo nabízí zářivý a odvážný vzhled, dokonalou kombinaci modernity a nadčasové elegance.
Mezi variantami mikáda zažívá ohromující růst japonský mikádo, známý také jako japonský bob . Zaznamenal více než 55 000 vyhledávání za jeden měsíc, což představuje meziroční nárůst o 71 %.
Tento minimalistický střih se opírá o důslednou techniku: čisté linie, kontrolovaný objem a pohyb, který je vlastní samotnému střihu. Sedí mezi čelistí a klíční kostí.
Celebrity jako Keira Knightley , Rihanna a Angele si ho osvojily. Pro zachování jeho přesnosti jsou stále nutné úpravy každých šest až osm týdnů.
Rozcuchaný lob se líbí majitelkám jemných, plochých vlasů. Jeho zužující se konečky vytvářejí pohyb, nestrukturovaná textura vytváří iluzi objemu a hodí se k oválným, kulatým nebo srdcovitým obličejům.
Asymetrický lob, delší na jedné straně, strukturuje obličej, ať už je rovný nebo vlnitý. Bob ve všech svých podobách zůstává nejžádanějším střihem v salonech a nejúrodnější půdou pro reinterpretaci podle individuálních osobností.
Ofina, doplňky a vlasové efekty: detaily, které v roce 2026 udělají rozdíl
Detaily promění obyčejný střih vlasů ve skutečný stylový prvek. Ofina ve stylu sedmdesátých let , lehce rozdělená uprostřed , rámuje obličej retro jemností. Ať už je vlasy jemné nebo plnější, snadno se udržuje kulatým kartáčem nebo texturizačním sprejem.
Dlouhá, hustá ofina, ani mikro, ani extrémně zúžená, rámuje oči a hodí se jak k dlouhým vlasům, tak k bobům.
Boční pěšinka se výrazně vrací. Je hlubší a definovanější, okamžitě dodává objem a sofistikovaný vzhled. Hodí se téměř ke každému účesu, jak je vidět na molech této sezóny.
Co se týče doplňků, zde jsou nezbytnosti sezóny:
- Široká plastová čelenka ve stylu 90. let, dostupná v béžové, černé nebo želvovinové barvě
- Vlasové šperky – zlaté nitě, přívěsky, kroužky do vlasů – zdobí prameny vlasů nebo copánky a vytvářejí luxusní bohémský efekt.
- Efekt mokrých vlasů, dosažený nanesením gelu na vlhké vlasy a vysušením difuzérem, vytváří sexy a divoký vzhled vhodný pro vlasy všech délek.
Tyto detaily vám umožňují proměnit stávající účes, aniž byste museli navštívit kadeřnický salon . Představují jeden z nejdostupnějších způsobů, jak se v sezóně 2026 vyjádřit.
Trendy barvy a barvení vlasů: odstíny vlasů, které si zasloužíte v roce 2026
Blond barva Bessette se chystá stát hvězdným odstínem jara 2026. Tato teplá medově blond se zlatými a šampaňskými melíry, přímo inspirovaná 90. léty, vytváří dojem, že vlasy byly zesvětleny sluncem. Je zářivá a přirozená a lichotí široké škále tónů pleti.
Havraní černá se stává jednou z nejelegantnějších barev vlasů sezóny. Tento sytý odstín s nesčetnými melíry dodává vlasům plnější a zdravější vzhled.
Měděné a červené odstíny naopak krásně zachycují jarní světlo a při správných technikách barvení zůstávají zářivé.
Ombré 2.0 je atraktivní díky své absolutní přirozenosti . Toto velmi postupné prolínání tmavých odrostů a blond délek vám umožňuje rozložit si návštěvy kadeřníka, což je významná výhoda pro nabitý program.
Přirozené barvení zůstává preferovanou metodou pro odhalení lesku a lesku vlasového vlákna.
Lesk je opět nezbytným spojencem pro okamžitou revitalizaci vlasů po zimě. V kombinaci s hloubkovou kondicionační kúrou řeší potřeby velmi suchých a matných vlasů. Výběr barvy by měl zohledňovat tón pleti, texturu a požadovanou úroveň péče.
Trendy roku 2026 nabízejí možnosti pro všechny profily , od těch nejpřirozenějších až po ty nejasertivnější, aniž by kdy vnucovaly jeden standard krásy.