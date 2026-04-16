Rok 2026 se rýsuje jako klíčový pro dámské účesy. Nové vlasové trendy kombinují odkazy na sedmdesátá léta, grafickou modernu a strukturované, ale zároveň živé střihy.
Od výrazných krátkých střihů až po splývavé délky, včetně ofiny a středně dlouhých účesů, je výběr pozoruhodně rozmanitý. Letos si pro každou texturu a každý typ postavy najde to pravé.
Rozluštili jsme pro vás nové dámské účesy pro rok 2026, které si vaši pozornost opravdu zaslouží.
Náměstí a jeho mnoho variací, stále na vrcholu v roce 2026
Bob zůstává dominantním střihem roku 2026 a je oblíbený ve všech svých variantách. Jeho všestrannost vysvětluje toto trvalé nadšení: přizpůsobí se každé osobnosti, každému tvaru obličeje i každé struktuře vlasů.
Ultra ostrý , tupý bob, známý také jako rovný bob , končí v úrovni čelisti. Jeho minimalistický a grafický vzhled oslovuje ty, kteří vyznávají odvážný styl.
Středně dlouhý mikádo uklidní ty, kteří stále váhají se stříháním vlasů, zatímco jemný, lehce vrstvený a texturovaný mikádo nabízí velmi přirozený rozcuchaný efekt.
Co se týče lobu, luxusní, lesklý lob , který končí u ramen, nabízí sofistikovaný a elegantní vzhled. Texturovaný lob, dynamičtější, dodává obličeji rozměr a pohyb. Asymetrický lob rámuje obličej s charakterem.
Rozcuchaný lob , mírně nestrukturovaný, se doporučuje zejména pro jemné a ploché vlasy .
Na rovných vlasech strukturovaný mikádo okamžitě dodá eleganci. Na vlnitých nebo kudrnatých vlasech kadeřník používá jemné vrstvení, aby se vyhnul pyramidovému efektu .
V roce 2026 přijímáme toto hnutí, necháváme konečky vlasů mírně vytočené nahoru s lehkým překlopením a opouštíme příliš rigidní zakončení.
Krátké střihy, které jsou letos trendy
Několik krátkých střihů se v roce 2026 proslavilo skutečným stylem. Podle mnoha odborných zdrojů se velkým vítězem stává mini shag .
Tato moderní verze shag účesu ze 70. let, který zpopularizovaly Jane Fondová a Rita Hayworthová, se vyznačuje lehkými vrstvami nahoře a zužujícími se konci pro rockový, ale zároveň kontrolovaný vzhled.
Funguje na jemných i hustých vlasech , přizpůsobí se všem tvarům obličeje a snadno se upravuje texturizačním sprejem nebo lehkou pěnou nanesenou na vlhké vlasy.
Oceňují to zejména ženy nad 50 let: dodává to objem a opticky zvedá obličej .
Bixie, výrazný kříženec pixie a bob, potvrzuje jeho status. Je delší nahoře a zužuje se na okrajích, strukturuje obličej, aniž by ho zdůrazňoval. Ostrý bob naopak zaujme svými přesnými liniemi, často nošený s pěšinkou na stranu.
Střih Bowl je zpět s odvážným nádechem inspirovaným 90. léty, který nosí zejména Charlize Theron a Zendaya.
Ofina, detail, který promění jakýkoli účes
Ofina se letos stává nezbytným vlasovým doplňkem roku 2026. Osvěží účes, aniž by změnila vše, což z ní dělá volbu, která je zároveň ekonomická a efektní.
Ofina ve stylu sedmdesátých let , s mírně rozdělenou pěšinkou uprostřed, kopíruje přirozený pohyb vlasů. Rámuje oči, aniž by zavírala obličej, dobře se hodí k odrostům a hodí se k mnoha účesům.
Dakota Johnson a Jennifer Lawrence jsou nespornými ikonami tohoto vzhledu. Pro styling vám postačí kulatý kartáč nebo fén s texturizačním sprejem.
- Dlouhá a zužující se ofina Birkin se dotýká obočí a vytváří tak nenucený , velmi francouzský efekt, který je přímo spojen s Jane Birkin.
- Dlouhá, hustá ofina , ani jemná, ani příliš zúžená, rámuje oči a strukturuje obličej, ať už se jedná o mikádo nebo delší vlasy.
Splývavé délky a středně dlouhé střihy, nenucená elegance
Rovné délky signalizují návrat minimalistických vlasů v roce 2026. Linie jsou čisté, konečky tupé, často bez vrstvení. Tato preciznost zvyšuje lesk vlasů a zvýrazňuje barvu: tmavě hnědé, lesklé černé, vanilkové nebo pískově blond.
Tyto střihy se ideálně hodí na rovné nebo mírně vlnité vlasy, ale vyžadují pravidelné úpravy u kadeřníka.
Dlouhé vrstvy se stávají nejžádanějším účesem roku. Prameny různých délek dodávají vlasům hybnost a lehkost, a to i bez dokonalého fénování.
Tichý luxusní účes , inspirovaný Jennifer Lopez a Amal Clooney, nabízí zjednodušený, elegantní a vzdušný dlouhý vrstvený střih.
Délka po ramena nebo těsně nad klíční kosti zůstává v salonech velmi oblíbená.
Jemně rámuje rysy, dodává strukturu bez zatěžování a je vhodný jak pro vyčesané vlasy, tak pro přirozené vlny .
Boční pěšinka a stylové detaily dělají ten rozdíl
Boční dělení se v roce 2026 vrací k nejvýraznějším trendům. Dlouho považované za zastaralé, se vrací do hlubšího, výraznějšího stavu a přináší okamžitý objem a sofistikovanost.
Kirsten Dunst je jeho přirozenou ambasadorkou. Funguje téměř na všechny střihy.
Pozornost si zaslouží i Motýlí efekt . Jeho prameny a vrstvy rámují obličej jako motýlí křídla, udržují délku a zároveň dodávají objem, aniž by zatěžovaly konečky.
Zjemňuje rysy, zjemňuje úhly čtvercového obličeje a dodává rozměr kulatému obličeji. Je to také ideální přechodný střih pro opuštění mikáda nebo pro nechat si vlasy dorůst.
Měkký vlčí střih, jemnější verze s promíchanými vrstvami, obnovuje pohyb zplihlých vlasů.
Střih Christy , inspirovaný Christy Turlington a modelkami z 90. let, nabízí všestranný středně dlouhý střih, který se dá nosit rovně, vlnitě nebo svázaně.
Jak si vybrat trendy účes, který je pro vás ten pravý
Výběr účesu vyžaduje zvážení tří hlavních aspektů. Zaprvé, životní styl : málo času ráno?
Motýlí efekt nebo jemný bob jsou nutností. Rádi si vlasy upravujete kulmou nebo žehličkou? Rovné délky a střih Christy Cut nabízejí více možností stylingu.
Při výběru se pak řídí přirozená textura vlasů . Pro rovné vlasy je ideální ostrý mikádo a rovné délky. Pro vlnité vlasy odhalí motýlí efekt nebo vrstvený mikádo přirozený pohyb.
Pro kudrnaté vlasy se skvěle hodí plochý mikádo s ofinou. Jemným, plochým vlasům dodá objem a dynamiku rozcuchaný lob, mini shag nebo baby bob.
Analýza rysů obličeje tento přístup doplňuje. Ofina ve stylu sedmdesátých let zjemňuje široké čelo a rámuje oválné nebo podlouhlé obličeje. Motýlí efekt dodává kulatému obličeji definici. Jemný bixie střih sluší hranatým obličejům.
- Promluvte si se svým kadeřníkem o vytvoření personalizované verze , přizpůsobené vašemu obličeji, struktuře a osobnosti, spíše než o přesném kopírování trendu.
2. Naplánujte si pravidelnou údržbu , zejména u texturovaných střihů, které vyžadují časté úpravy pro zachování gradientu a pohybu.