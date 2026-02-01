Search here...

Klobouky a vypadávání vlasů: oddělování faktů od fikce

V zimě vás vaše oblíbená čepice příjemně zahřeje… ale někdy slýcháte, že by vám mohla poškodit vlasy nebo dokonce způsobit jejich vypadávání. Musíte si vybrat mezi pohodlím a zdravím vlasů? Dobrá zpráva: lékařská komunita promluvila a vaše vlasy si mohou… s úlevou vydechnout.

Mýtus o klobouku jako „zodpovědném za plešatost“

Pravděpodobně jste slyšeli, že nošení čepice způsobuje plešatění. Tato mylná představa, dlouho spojovaná s muži, se s příchodem zimy rozšiřuje i na ženy: škodí čepice vlasům? Podle kliniky Elithair je odpověď jasná: ne, čepice nezpůsobuje vypadávání vlasů. Vypadávání vlasů je primárně spojeno s genetickými, hormonálními a nutričními faktory. Jinými slovy, o osudu vašich vlasů nerozhoduje ani čepice, ani šátek, ani kabát. Takže si můžete užívat své zimní doplňky bez výčitek svědomí nebo obav o hustotu vlasů.

Co může klobouk (vzácně) způsobit

I když klobouky nejsou zodpovědné za vypadávání vlasů, v některých případech mohou způsobovat drobné nepohodlí. V jednom ze svých příspěvků na Instagramu klinika Elithair vysvětluje, že nošení klobouku velmi těsně a po delší dobu může vést k trakční alopecii nebo povrchovému lámání vlasů. To je však vzácné a týká se to hlavně případů opakovaného tření nebo nadměrného napětí na pokožce hlavy.

Stručně řečeno: problém není v samotné čepici, ale v tom, jak ji nosíte. Dobře padnoucí, pohodlná a nekompresní čepice je perfektní pro vaši pokožku hlavy a vlasy.

Hygiena: váš nejlepší spojenec pro vlasy

Skutečné riziko spojené s nošením klobouku souvisí spíše s hygienou než s vypadáváním vlasů. Pocení, stagnace vlhkosti a hromadění kožního mazu mohou dráždit pokožku hlavy a způsobovat svědění, zánět nebo ve vzácných případech folikulitidu.

Abyste tomu předešli, doporučuje se prát čepici alespoň jednou týdně, pokud ji nosíte denně. Pro občasnější použití stačí prát ji každé 3 až 5 vycházky nebo jakmile přijde do kontaktu s potem. Pokud máte mastné vlasy nebo se hodně potíte, bude častější mytí obzvláště prospěšné pro udržení zdraví pokožky hlavy a krásy vlasů.

Výběr správného materiálu pro hýčkání vašich vlasů

Ne všechny látky jsou si rovny, pokud jde o péči o vaše vlasy. Měkké a hladké materiály jsou vašimi nejlepšími spojenci pro minimalizaci tření a ochranu vlasového vlákna. Obzvláště doporučujeme hedvábí, satén nebo některé jemné, dobře pletené vlněné materiály. Bavlna může být vhodná i pro každodenní nošení, ale má tendenci absorbovat vlhkost a být mírně drsnější, zejména pro jemné, suché nebo kudrnaté vlasy. Pokud chcete své vlasy skutečně hýčkat, zvolte prodyšné a pohodlné látky, které respektují jak vaši pokožku hlavy, tak váš styl.

Zkrátka, své oblíbené klobouky můžete i nadále nosit s naprostým klidem. Pokud si je vyberete, budete o ně správně pečovat a budete je nosit, nepoškodí vaši pokožku hlavy ani hustotu vlasů. Vaše vlasy zůstanou krásné a hodné oslavy, v zimě i v létě.

